IBSA et son skipper Alberto Bona remportent le Championnat Class40 2023





Alberto Bona et IBSA entrent dans le "hall of fame" de la Class40 ? la catégorie des skippers et bateaux qui participent aux plus importantes régates transocéaniques ? et terminent en brillante première place du classement, qui prend en compte les courses les plus exigeantes de la saison.

Le titre Class40 est très convoité et disputé : au fil des ans, le trophée a été remporté par certains des meilleurs navigateurs océaniques, et il représente un événement marquant dans le palmarès fructueux des navigateurs. Lors de la saison 2023, la victoire de Bona et du Class40 IBSA est destinée à être mémorable, également parce qu'elle inclut le record de vitesse sur 24 heures, toujours invaincu, qu'il a réalisé le 29 juin dernier pendant la régate Les Sables-Horta-Les Sables : 430,47 milles parcourus en 24 heures. Ces résultats remarquables ont été obtenus seulement 16 mois après le début du projet ayant fait entrer IBSA dans le monde de la voile.

« Nous avons atteint notre premier objectif de la saison », a déclaré Alberto, « et je suis enthousiaste car, grâce à la persévérance et à la détermination, nous avons réussi un exploit lequel, il y a seulement deux ans, n'était qu'une ambition, un rêve ; et j'ai obtenu ce résultat lors de ma première année en tant que skipper dans le Class40. Cette victoire témoigne de la performance sportive, de la capacité de planification, du travail d'équipe et de la confiance de notre sponsor, IBSA. Cette victoire a plusieurs significations, liées aux valeurs que nous perpétuons avec IBSA : le courage, le dévouement, la persévérance et la volonté de créer une entreprise gagnante. »

Une grande satisfaction pour IBSA, le sponsor du projet, qui célèbre la place la plus convoitée sur le podium : « En tant que partenaire de ce projet, », a souligné Giorgio Pisani, vice-président du groupe IBSA et responsable du projet Sailing into the Future. Together, « nous sommes très heureux de ce résultat, qui place le Class40 IBSA en tête des classements pour la saison entière. Nous sommes arrivés dans le monde de la voile il y a moins de 2 ans, avons célébré quatre podiums importants au cours de l'année 2023 et, aujourd'hui, nous avons remporté une victoire qui récompense notre planification et notre travail à long terme, en parfaite harmonie avec la manière de penser et de travailler d'une entreprise comme IBSA. Alberto a beaucoup progressé au cours de ces deux années : il a obtenu d'excellents résultats et nous a amené à partager sa passion de la voile, qui a également été exprimée dans d'autres projets importants, comme ceux dédiés à la voile inclusive. »

Grâce à deux victoires prestigieuses (la RORC Caribbean 600 et Les Sables-Horta-Les Sables), à une troisième place dans les deux courses transatlantiques (le Défi Atlantique et la Transat Jacques Vabre, qui s'est terminée fin novembre) et à une sixième place dans la Normandy Channel Race, Alberto et le Class40 IBSA ont dominé le classement. Après Giovanni Soldini, Bona est le deuxième navigateur de nationalité italienne à atteindre la première place, dans le cadre d'un projet international réunissant la Suisse, la France et l'Italie.

LE PROJET : Sailing into the Future. Together a démarré en janvier 2022 ; le partenariat entre IBSA et Alberto Bona est né sur des bases et des valeurs communes et vise à utiliser la voile comme moyen pour la communication d'entreprise, en direction du marché et du milieu du nautisme. L'ingéniosité, le courage, l'innovation et la responsabilité sont des éléments qui unissent IBSA et Alberto, et le défi océanique, outre la compétition sportive, représente métaphoriquement l'histoire, la philosophie et la vision de l'entreprise, toujours tournées vers l'avenir et faisant partie d'un parcours qui rapproche toujours plus IBSA des problématiques de la durabilité environnementale et sociale, de l'inclusion et de l'intégration. La Route du Rhum était la première étape du programme de trois ans Sailing into the Future. Together, que la société pharmaceutique suisse a lancé avec Bona et qui se poursuit en 2023 avec un calendrier chargé de régates, notamment la Rolex Fastnet Race et la Transat Jaques Vabre. LE BATEAU : Le bateau est un Class40 de dernière génération, avec une étrave de type scow. Conçu par l'architecte naval français Sam Manuard et réalisé par le chantier naval JPS Production, le bateau est un modèle Mach 5, la dernière évolution des Class40 de Manuard. Les caractéristiques : une proue arrondie, réalisée dans le but d'augmenter les performances dans les allures au portant ; des lignes d'eau et appendices conçus pour faire de la coque un all round rapide, même au près ; un cockpit spacieux et abrité pour affronter la navigation dans des positions aussi confortables et sûres que possible. La première régate internationale à laquelle Alberto Bona a participé avec le Class40 IBSA a été la Route du Rhum 2022. LE SKIPPER : Originaire de Turin, Alberto Bona est diplômé en philosophie. En tant qu'étudiant universitaire, il a remporté le Trophée Panerai avec Stormvogel, un ULDB (bateau à déplacement ultra léger) rapide et un bateau historique avec lequel il a traversé l'océan Atlantique pour la première fois, remportant l'ARC avec un équipage néo-zélandais. En 2012, il a participé à la Minitransat, terminant 5e, un des meilleurs résultats jamais obtenus dans cette catégorie par un Italien. En 2015, il passe à la catégorie des prototypes Mini 6.50 avec Promostudi La Spezia : il remporte le championnat italien et se classe deuxième de la traversée océanique Les Sables ? Les Açores. En 2017, il découvre le Class40 : sur l'ancien Telecom Italia de Giovanni Soldini, il participe à la Transat Jacques Vabres, où il a été contraint d'abandonner alors qu'il était en sixième position. En 2019, il est à bord du trimaran Maserati Multi 70, l'un des bateaux les plus rapides au monde, où il s'entraîne sur les foils avant de passer au Figaro Beneteau 3, avec lequel il participe à la Solitaire ; seul Italien inscrit, il termine 7e parmi les rookies la première année et 16e au général en 2020. En 2021, il remporte le titre italien offshore en équipe et gagne les championnats d'Europe en double mixte à bord du Figaro 3. En 2022, il démarre un nouveau projet avec le soutien du groupe IBSA : avec le nouveau Class40 IBSA, il participe à la Route du Rhum 2022, et termine en huitième position. IBSA : IBSA (Institut Biochimique SA) est une société pharmaceutique multinationale suisse fondée en 1945 à Lugano. Aujourd'hui, elle est présente avec ses produits dans plus de 90 pays sur 5 continents, et possède 18 filiales en Europe, en Chine et aux États-Unis. L'entreprise réalise un chiffre d'affaires consolidé de 900 millions de francs suisses et emploie plus de 2 200 personnes à son siège, dans ses succursales et sur ses sites de production. IBSA détient 90 familles de brevets approuvés et d'autres en cours de développement, ainsi qu'un large portefeuille de produits couvrant 10 domaines thérapeutiques : médecine de la reproduction, endocrinologie, douleurs et inflammation, ostéo-articulaire, médecine esthétique, dermatologie, urologie/gynécologie, cardiométabolisme, respiratoire et santé des consommateurs. IBSA est également l'un des plus grands acteurs mondiaux de la médecine de la reproduction et l'un des leaders mondiaux des produits à base d'acide hyaluronique. La philosophie d'IBSA repose sur les piliers suivants : Humain, Innovation, Qualité et Responsabilité.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

15 décembre 2023 à 11:55

Communiqué envoyé leet diffusé par :