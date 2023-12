Invitation aux médias - Annonce d'un projet majeur au parc Jean-Drapeau





MONTRÉAL, le 15 déc. 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à l'annonce d'un projet majeur pour le Casino de Montréal et le parc Jean-Drapeau. La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, la mairesse de la Ville de Montréal, Mme Valérie Plante, ainsi que le président et chef de la direction de Loto-Québec, M. Jean-François Bergeron, prendront part à cette annonce.

La conférence de presse aura lieu le 18 décembre 2023 à 10 h 30 au rez-de-chaussée du Casino de Montréal.

Veuillez confirmer votre présence à l'adresse [email protected].

Aide-mémoire



Quand Le 18 décembre 2023 à 10 h 30



Où Rez-de-chaussée du Casino de Montréal

1, avenue du Casino

Montréal (Québec) H3C 4W7



RSVP [email protected]

SOURCE Loto-Québec

15 décembre 2023 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :