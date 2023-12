La tendance des mises en chantier d'habitations était de nouveau à la hausse en novembre





OTTAWA, ON, le 15 déc. 2023 /CNW/ - La tendance sur six mois des mises en chantier d'habitations était à la hausse en novembre. Elle s'est chiffrée à 257 777, en hausse de 0,7 % par rapport à celle de 255 876 enregistrée en octobre, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations au Canada.

Dans l'ensemble des régions du pays, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a diminué de 22 % en novembre (212 624) par rapport à octobre (272 264).

Dans les centres urbains (10 000 habitants et plus), le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a diminué de 23 %, pour se chiffrer à 195 363. Il a baissé de 27 % dans le segment des logements collectifs et de 7 % dans celui des maisons individuelles, pour s'établir respectivement à 151 297 et à 44 066.

Le nombre total désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a diminué de 30 % à Montréal et de 39 % à Toronto et à Vancouver, en raison de la forte baisse des mises en chantier de logements collectifs.

Dans les régions rurales, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier a été estimé à 17 261.

Citation :

« La baisse notable du nombre de mises en chantier en novembre, surtout dans le segment des logements collectifs, ne devrait pas être une grande surprise. En effet, elle traduit le resserrement des conditions économiques, ce qui, en retour, a une incidence sur le calendrier de construction. Puisque le nombre de mises en chantier semble maintenant refléter les conditions d'emprunt plus difficiles et le manque de main-d'oeuvre, nous pouvons nous attendre à continuer d'observer un nombre moindre de mises en chantier au cours des mois à venir », a déclaré Kevin Hughes, économiste en chef adjoint à la SCHL.

À noter :

Depuis le début de l'année 2023, les mises en chantier d'habitations ont augmenté de 17 % et de 31 % à Toronto et Vancouver , respectivement, par rapport à la même période en 2022. Ces augmentations sont attribuables à la hausse des mises en chantier de logements collectifs.

et , respectivement, par rapport à la même période en 2022. Ces augmentations sont attribuables à la hausse des mises en chantier de logements collectifs. Depuis le début de l'année, à l'échelle nationale, les mises en chantier d'habitations sont actuellement en baisse de 8 % dans les centres de 10 000 habitants et plus. En novembre 2023, elles se chiffraient à 204 721, alors qu'elles atteignaient 222 177 en novembre 2022. Cette baisse s'explique principalement par une baisse de 27 % des mises en chantier de maisons individuelles.

Les mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en français et en anglais sur notre site Web et dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.

Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le onzième jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données sur les mises en chantier de décembre le 16 janvier à 8 h 15 (HE).

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Les définitions et méthodes d'enquête permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.

En tant que source fiable d'information sur le logement, la SCHL fournit des données, des résultats de recherche et des renseignements impartiaux sur le marché de l'habitation pour aider à combler les lacunes dans les connaissances et à approfondir la compréhension des enjeux complexes liés au logement, en vue d'éclairer les décisions stratégiques futures. Les statistiques sur les mises en chantier permettent d'analyser l'activité mensuelle et trimestrielle sur le marché du neuf et de faire des comparaisons d'une année à l'autre. Les données que nous recueillons dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays.

Données sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus



Maisons individuelles Autres Tous les logements







novembre

2022 novembre

2023 % novembre

2022 novembre

2023 % novembre

2022 novembre

2023 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

31 37 19 3 25 ## 34 62 82 Î.-P.-É.

24 9 -63 84 30 -64 108 39 -64 N.-É.

119 124 4 207 903 336 326 1 027 215 N.-B.

90 67 -26 555 365 -34 645 432 -33 Atlantique

264 237 -10 849 1 323 56 1 113 1 560 40 Qc

540 363 -33 3 329 2 082 -37 3 869 2 445 -37 Ont.

1 974 1 313 -33 6 885 4 323 -37 8 859 5 636 -36 Man.

188 150 -20 671 461 -31 859 611 -29 Sask.

93 115 24 114 316 177 207 431 108 Alb.

882 1 246 41 1 730 2 129 23 2 612 3 375 29 Prairies

1 163 1 511 30 2 515 2 906 16 3 678 4 417 20 C.-B.

587 431 -27 3 149 2 602 -17 3 736 3 033 -19 Canada(10 000+) 4 528 3 855 -15 16 727 13 236 -21 21 255 17 091 -20 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 41 18 -56 22 374 ## 63 392 ## Barrie

59 53 -10 490 139 -72 549 192 -65 Belleville - Quinte West 23 35 52 4 110 ## 27 145 437 Brantford

73 34 -53 103 72 -30 176 106 -40 Calgary

332 594 79 1 341 1 214 -9 1 673 1 808 8 Chilliwack

21 17 -19 43 90 109 64 107 67 Drummondville 26 13 -50 58 91 57 84 104 24 Edmonton

409 510 25 294 839 185 703 1 349 92 Fredericton

30 26 -13 99 74 -25 129 100 -22 Greater/Grand Sudbury 5 2 -60 12 2 -83 17 4 -76 Guelph

11 10 -9 40 8 -80 51 18 -65 Halifax

48 54 13 142 802 465 190 856 351 Hamilton

65 21 -68 841 69 -92 906 90 -90 Kamloops

4 2 -50 134 1 -99 138 3 -98 Kelowna

40 29 -28 245 20 -92 285 49 -83 Kingston

13 15 15 6 0 -100 19 15 -21 Kitchener-Cambridge-Waterloo 98 79 -19 920 324 -65 1 018 403 -60 Lethbridge

13 14 8 7 0 -100 20 14 -30 London

93 59 -37 215 116 -46 308 175 -43 Moncton

19 13 -32 303 257 -15 322 270 -16 Montréal

136 103 -24 873 986 13 1 009 1 089 8 Nanaimo

12 41 242 3 25 ## 15 66 340 Oshawa

75 2 -97 378 411 9 453 413 -9 Ottawa-Gatineau 251 126 -50 997 730 -27 1 248 856 -31 Gatineau

57 3 -95 659 27 -96 716 30 -96 Ottawa

194 123 -37 338 703 108 532 826 55 Peterborough

28 51 82 0 16 ## 28 67 139 Québec

89 45 -49 925 224 -76 1 014 269 -73 Red Deer

4 11 175 10 0 -100 14 11 -21 Regina

20 24 20 29 115 297 49 139 184 Saguenay

18 8 -56 8 32 300 26 40 54 St. Catharines-Niagara 135 81 -40 106 90 -15 241 171 -29 Saint John

30 18 -40 129 5 -96 159 23 -86 St. John's

28 31 11 2 24 ## 30 55 83 Saskatoon

67 85 27 66 190 188 133 275 107 Sherbrooke

26 26 - 191 81 -58 217 107 -51 Thunder Bay

12 4 -67 2 14 ## 14 18 29 Toronto

686 419 -39 2 813 1 885 -33 3 499 2 304 -34 Trois-Rivières

14 17 21 43 74 72 57 91 60 Vancouver

324 195 -40 1 998 1 566 -22 2 322 1 761 -24 Victoria

41 28 -32 558 435 -22 599 463 -23 Windsor

43 23 -47 79 63 -20 122 86 -30 Winnipeg

165 127 -23 583 445 -24 748 572 -24 Toutes les régions

3 627 3 063 -16 15 112 12 013 -21 18 739 15 076 -20 Données pour 2022 fondées sur les définitions du Recensement de 2016 et

données pour 2023 fondées sur les définitions du Recensement de 2021.













Source : SCHL



















## non calculable / valeurs extrêmes



















Données sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)



Maisons individuelles Autres Tous les logements







octobre

2023 novembre

2023 % octobre

2023 novembre

2023 % octobre

2023 novembre

2023 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

443 488 10 370 418 13 813 906 11 Î.-P.-É.

290 92 -68 588 360 -39 878 452 -49 N.-É.

1 586 1 508 -5 7 861 10 777 37 9 447 12 285 30 N.-B.

917 745 -19 3 493 4 405 26 4 410 5 150 17 Qc

4 302 3 956 -8 33 030 22 015 -33 37 332 25 971 -30 Ont.

16 294 13 962 -14 82 970 47 296 -43 99 264 61 258 -38 Man.

1 493 1 695 14 888 5 532 ## 2 381 7 227 204 Sask.

1 390 1 460 5 2 412 3 792 57 3 802 5 252 38 Alb.

15 077 14 979 -1 24 313 25 414 5 39 390 40 393 3 C.-B.

5 550 5 181 -7 51 776 31 288 -40 57 326 36 469 -36 Canada (10 000+) 47 342 44 066 -7 207 701 151 297 -27 255 043 195 363 -23 Canada (toutes les régions) 59 662 56 268 -6 212 604 156 356 -26 272 264 212 624 -22 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 278 201 -28 2 316 4 488 94 2 594 4 689 81 Barrie

721 543 -25 1 008 1 668 65 1 729 2 211 28 Belleville - Quinte West 212 343 62 192 1 320 ## 404 1 663 312 Brantford

178 327 84 792 864 9 970 1 191 23 Calgary

7 109 7 121 0 17 976 14 568 -19 25 085 21 689 -14 Chilliwack

252 234 -7 252 1 080 329 1 356 1 314 -3 Drummondville 117 118 1 468 1 092 133 585 1 210 107 Edmonton

6 457 6 306 -2 5 220 10 068 93 11 677 16 374 40 Fredericton 275 248 -10 216 888 311 491 1 136 131 Greater/Grand Sudbury 7 20 186 0 24 ## 7 44 ## Guelph

146 93 -36 0 96 ## 146 189 29 Halifax

729 641 -12 7 212 9 624 33 7 941 10 265 29 Hamilton

416 240 -42 13 980 828 -94 14 396 1 068 -93 Kamloops

140 22 -84 0 12 ## 140 34 -76 Kelowna

479 356 -26 4 512 240 -95 4 991 596 -88 Kingston

269 147 -45 4 200 0 -100 4 469 147 -97 Kitchener-Cambridge-Waterloo 771 893 16 3 348 3 888 16 4 119 4 781 16 Lethbridge

281 196 -30 324 0 -100 605 196 -68 London

628 640 2 1 812 1 392 -23 2 440 2 032 -17 Moncton

277 211 -24 3 168 3 084 -3 3 445 3 295 -4 Montréal

1 127 1 016 -10 17 049 11 744 -31 18 176 12 760 -30 Nanaimo

95 610 ## 1 272 300 -76 1 367 910 -33 Oshawa

743 24 -97 240 4 932 ## 983 4 956 404 Ottawa-Gatineau 2 224 1 346 -39 13 176 8 760 -34 15 400 10 106 -34 Gatineau

389 29 -93 2 244 324 -86 2 633 353 -87 Ottawa

1 835 1 317 -28 10 932 8 436 -23 12 767 9 753 -24 Peterborough 342 425 24 0 192 ## 342 617 80 Québec

285 501 76 7 704 2 688 -65 7 989 3 189 -60 Red Deer

87 112 29 204 0 -100 291 112 -62 Regina

195 272 39 912 1 380 51 1 107 1 652 49 Saguenay

171 99 -42 72 384 433 243 483 99 St. Catharines-Niagara 1 471 901 -39 2 400 1 080 -55 3 871 1 981 -49 Saint John

260 172 -34 0 60 ## 260 232 -11 St. John's

331 349 5 276 288 4 607 637 5 Saskatoon

1 164 1 084 -7 1 356 2 280 68 2 520 3 364 33 Sherbrooke 153 303 98 1 416 972 -31 1 569 1 275 -19 Thunder Bay 86 35 -59 84 168 100 170 203 19 Toronto

5 136 4 332 -16 39 288 22 620 -42 44 424 26 952 -39 Trois-Rivières 209 202 -3 3 408 888 -74 3 617 1 090 -70 Vancouver

2 499 2 332 -7 32 244 18 792 -42 34 743 21 124 -39 Victoria

421 368 -13 8 364 5 220 -38 8 785 5 588 -36 Windsor

408 291 -29 1 668 756 -55 2 076 1 047 -50 Winnipeg

1 264 1 478 17 612 5 340 ## 1 876 6 818 263 Données pour 2022 fondées sur les définitions du Recensement de 2016

et données pour 2023 fondées sur les définitions du Recensement de 2021.













Source : SCHL

















## non calculable / valeurs extrêmes







































SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

15 décembre 2023 à 08:15

