LE PARIS SAINT-GERMAIN, FANATICS ET LIDS PROLONGENT LEUR SUCCÈS EN AJOUTANT la BOUTIQUE DE TORONTO À LEUR IMPRESSIONNANT RÉSEAU MONDIAL

Dans le cadre de son implantation à Toronto, le Club parisien s'associera à l'ONG locale Play Forever pour partager son savoir-faire et ses valeurs avec la communauté et développer des liens forts avec la jeunesse locale.

PARIS, le 15 déc. 2023 /CNW/ -- Le Paris Saint-Germain poursuit son succès commercial mondial et l'expansion de sa marque en ouvrant des boutiques en collaboration avec Lids et Fanatics et ouvrira officiellement sa nouvelle boutique officielle le 15 décembre 2023, située au 399 Queen Street W à Toronto.

Dans le cadre du partenariat à long terme entre le Club et Fanatics, Lids supervise les opérations des boutiques du Paris Saint-Germain afin de créer des expériences de vente au détail uniques dans le monde entier, pour le plus grand plaisir des fans de sport et des passionnés de mode. La boutique du Paris Saint-Germain à Toronto est la première boutique phare des Rouge & Bleu au Canada, la quatrième en Amérique du Nord (New York, Miami, Las Vegas, Toronto) et la quatorzième dans le monde (France (3), Londres (1), Séoul (1), Tokyo (3), Doha (2)).

Fabien Allègre, Chief Brand Officer du Paris Saint-Germain, déclare : « Créer un lien entre la Ville Lumière et la Ville Reine en ouvrant cette 14ème boutique officielle du Club au coeur de Toronto est une nouvelle contribution à la construction de notre marque globale et aussi une façon de remercier nos fans sur le territoire canadien. Nous espérons capturer le coeur de Toronto, répandre la magie du football dans tous les coins de l'Ontario, et que cette boutique sera le symbole d'une aventure partagée où les rêves parisiens rencontrent l'énergie de Toronto. »

Dès l'ouverture, les nombreux supporters du Club au Canada, notamment les membres du fan club du Paris Saint-Germain à Toronto, auront l'opportunité de découvrir une collection capsule exclusive dans la boutique créée en collaboration avec le concept store canadien Better Gift Shop. Cette collection comprend une ligne exclusive de vêtements et un maillot en édition limitée. Pour cette ouverture, qui marque une nouvelle étape dans son développement, le Paris Saint-Germain a décidé de s'engager auprès de la communauté locale. Le Club s'associe à l'association Play Forever, qui met en oeuvre des programmes sportifs pour les jeunes de Toronto en mettant l'accent sur l'éducation, le divertissement et la prise en charge.

Le partenariat entre le Paris Saint-Germain et Play Forever débutera par un événement pour les fêtes de fin d'année, invitant les enfants de la région à recevoir des cadeaux à la boutique. L'année prochaine, le Paris Saint-Germain fera venir des entraîneurs experts de la PSG Academy pour former des éducateurs locaux et offrira aux jeunes de Toronto des camps de football dédiés. À plus long terme, un programme spécifique permettra aux jeunes filles participant au programme "Allez Les Filles" en banlieue parisienne de rencontrer leurs homologues à Toronto.

Lawrence Berger, cofondateur et associé d'Ames Watson, propriétaire de Lids, et président de FanzzLids Holdings, a déclaré : « Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat fructueux avec le Paris Saint-Germain et d'entrer en contact avec les consommateurs canadiens dans la belle ville de Toronto. Notre dernière boutique comprendra des articles incontournables que les fans et les amateurs de mode apprécient, notamment des vêtements sous licence du Club, ainsi que d'autres éléments passionnants qui, nous le savons, seront appréciés par tous ceux qui la visiteront. »

La nouvelle boutique du Paris Saint-Germain proposera un assortiment impressionnant de produits, notamment des maillots, des casquettes, des accessoires, une gamme complète de vêtements Nike et Jordan, des collaborations exclusives et des créations du Paris Saint-Germain exclusivement disponibles à l'achat dans cette nouvelle boutique. Cette boutique est une destination unique pour les fans du Paris Saint-Germain à Toronto et ceux qui voyagent du monde entier, leur offrant des expériences telles qu'un atelier de personnalisation, une fonctionnalité présente dans de nombreux points de vente Lids pour que les fans puissent personnaliser davantage leur équipement du Paris Saint-Germain sur place. En outre, des objets de collection tels que des maillots de match et d'autres maillots signés ainsi que d'autres articles du Club seront disponibles à l'achat en magasin à partir du 15 décembre.

À propos du Paris Saint-Germain

Fondé en 1970, le Paris Saint-Germain est le club le plus titré de France et l'un des meilleurs clubs sur la scène européenne. Depuis son rachat en 2011 par Qatar Sports Investment (QSI), le Club a obtenu des résultats spectaculaires sur et en dehors du terrain. Le Club a remporté un record national de 11 titres de champion de France et 48 trophées depuis sa création, dont un nombre impressionnant de 30 trophées depuis 2011. Le Paris Saint-Germain a attiré de nombreux grands noms au fil des années, notamment Ronaldinho, Beckham, Ibrahimovic, Messi, et compte actuellement certains des meilleurs joueurs du monde, tels que Kylian Mbappé, Neymar Jr, Marquinhos, Verratti, Donnarumma, et d'autres. Le Club dispose d'une communauté croissante de supporters sur les médias sociaux, avec plus de 190 millions de followers, ce qui en fait l'une des plus importante du sport mondial. Le Paris Saint-Germain est un club avant-gardiste qui a ajouté une équipe d'Esports à ses équipes de football masculin, de football féminin, de handball et de judo. Le Club s'est également engagé à rendre à la communauté ce qu'elle lui donne et a augmenté de manière significative le financement de sa Fondation/Fonds de dotation, dans l'intention de développer des programmes de grande ampleur auprès des jeunes en difficultés.

À propos de Fanatics

Fanatics est la destination unique pour les fans de sport qui allume et exploite la passion des fans et maximise la présence et la portée des partenaires sportifs prééminents dans le monde. S'appuyant sur des relations de longue date avec plus de 900 propriétés sportives - y compris le Paris Saint-Germain, la NFL, la NBA, la MLS, l'UEFA, le Comité international olympique / Paris 2024 et bien d'autres - une base de données de plus de 80 millions de consommateurs dans le monde entier et une marque de confiance, Fanatics poursuit son innovation dans le paysage sportif en construisant la première plateforme sportive numérique mondiale, avec des offres comprenant des marchandises sous licence, des cartes à collectionner et des objets à collectionner, des objets à collectionner numériques et des NFT, ainsi que des jeux en ligne et des iGaming.

À propos de Lids

Lids Sports Group est le plus grand détaillant d'articles de sport sous licence en Amérique du Nord. Il vend des casques et des vêtements pour les supporters et des articles de mode en Amérique du Nord, en Europe et en Australie dans plus de 2 000 points de vente. Basé à Indianapolis, Lids Sports Group propose des vêtements de marque et sous licence officielle, destinés à permettre aux clients de représenter leur style unique et individuel, leur équipe, leur passion et leur plaisir. Lids Sports Group exploite des magasins sous les enseignes Lids, Locker Room by Lids, Fanzz, Yankees Clubhouse Shops, Dodgers Clubhouse, Cardinals Clubhouse et bien d'autres encore. Lids est également présent dans certains grands magasins Macy's dans tout le pays. Pour trouver un magasin près de chez vous, visitez blog.lids.com ou rejoignez le #LidsLoyal sur Instagram (@lids), Facebook (@lids), Twitter (@lids), or LinkedIn.

