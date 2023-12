MSC CROISIÈRES PARTAGE CINQ TENDANCES DE VOYAGE POUR 2024 ET LES PROCHAINES ANNEES





Les passagers s'orientent de plus en plus vers des touches supplémentaires de luxe, davantage d'expériences culturelles et un temps prolongé en escale pour vivre les destinations comme un habitant local.

Les escapades urbaines et les vacances multi-destinations sont plus plébiscitées que jamais, les vacanciers recherchant un retour d'expérience optimal.

GENÈVE, le 14 déc. 2023 /CNW/ - MSC Croisières, la troisième plus grande marque de croisières au monde, met en lumière cinq tendances de voyage importantes qui influent sur les décisions de ses clients pour leurs vacances en 2024 et à l'avenir. La compagnie constate une demande accrue pour des séjours prolongés dans les destinations visitées, des vacances empreintes de plus de découvertes culturelles, des aventures enrichies avec des touches de luxe et un enthousiasme accru pour les grandes villes d'Europe. Globalement, les clients de la compagnie recherchent un fort retour d'expérience pour leurs vacances.

1. PROLONGER LE PLAISIR

Les croisiéristes expriment de plus en plus le désir de passer davantage de temps dans les destinations. Ainsi, les itinéraires avec des escales prolongées ou des nuits à quai gagnent en popularité. Ce temps supplémentaire permet d'explorer les destinations de manière authentique et décontractée. Ils peuvent ainsi s'imprégner pleinement de cultures uniques, déguster les saveurs locales et découvrir un maximum de ce qu'une destination a à offrir.

En 2024, de nombreux itinéraires MSC Croisières comprennent des escales d'une journée complète ou des nuits à quai dans des destinations très prisées, comme à Mykonos, Dubaï ou sur l'île privée de la compagnie aux Bahamas - MSC Ocean Cay Marine Reserve. Ces séjours prolongés donnent le temps d'explorer à sa guise, que ce soit en se reposant sur une île grecque paisible ou en faisant du shopping dans une capitales de la mode ou bien encore en profitant d'un spectacle de nuit au phare d'Ocean Cay.

2. DÉCOUVERTES CULTURELLES

Les voyageurs veulent plus explorer les diverses cultures et découvrir de nouvelles destinations. Ils ne se contentent plus de visiter les attractions touristiques principales, ils cherchent à vivre les destinations selon le mode de vie local.

En 2024, MSC Croisières propose des itinéraires vers des destinations tendance, riches en patrimoine culturel et historique. MSC Bellissima sera positionné en Asie, offrant la possibilité d'explorer l'art, l'histoire et les traditions ainsi que la vitalité moderne du Japon et de la Chine. Pour ceux qui souhaitent vivre l'expérience du Moyen-Orient, MSC Virtuosa naviguera dans la région avec des escales dans des centres culturels, notamment Dubaï et Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis et Doha au Qatar. Et pour plonger dans l'histoire unique et les traditions de la Scandinavie et de la région de la Baltique, les hôtes pourront opter pour une croisière à bord de MSC Poesia l'été prochain.

3. EXPÉRIENCES ENRICHIES

Globalement, les voyageurs recherchent de plus en plus des expériences exclusives et luxueuses, pour transformer leurs vacances annuelles en aventures inoubliables.

Pour répondre à ce désir, MSC Croisières propose le MSC Yacht Club - une expérience de croisière haut de gamme à bord du navire. Introduit pour la première fois en 2008, ce concept très plébiscité est aujourd'hui disponible sur 14 navires de la flotte.

Les hôtes du MSC Yacht Club sont choyés. Ils ont à leur disposition un service de majordome à toute heure, des suites somptueuses, des lounges privés et un restaurant haut de gamme dédié, tout en ayant accès au reste du navire avec tous ses divertissements, restaurants et autres installations diverses et variées. Sur les croisières desservant des îles privées comme Ocean Cay MSC Marine Reserve ou Sir Bani Yas, les hôtes du MSC Yacht Club continuent à bénéficier d'avantages lors des escales, avec un accès exclusif à des plages privées, des restaurants dédiés et autres installations luxueuses.

4. ESCAPADE DANS LES VILLES D'EUROPE

Les voyageurs sont plus enthousiastes que jamais à l'idée de plonger au coeur de villes européennes. Ces destinations urbaines sont très attrayantes, avec une abondance de sites historiques, d'expériences culinaires, de diverses options de shopping, d'attractions renommées et d'opportunités immersives pour s'imprégner de la culture locale.

MSC Croisières est le leader du marché en Europe, proposant un nombre croissant d'itinéraires qui permettent d'explorer différentes villes incontournables en un seul voyage, sans devoir refaire sa valise. Des monuments emblématiques de Paris (depuis Le Havre), Londres (depuis Southampton) et Amsterdam dans le nord de l'Europe, à la vitalité historique de Rome et Barcelone en Méditerranée, MSC Croisières offre l'opportunité de découvrir les plus beaux paysages urbains d'Europe.

5. UN RETOUR D'EXPÉRIENCE OPTIMAL

La croisière gagne en popularité parmi ceux qui n'ont jamais essayé auparavant, notamment auprès de la génération X et des Millennials qui envisagent désormais de s'offrir leur première croisière. De plus en plus de personnes reconnaissent le bon rapport qualité-prix d'une croisière par rapport aux autres options de vacances. Les couples, familles ou groupes d'amis peuvent choisir des itinéraires contenant plusieurs destinations incontournables. Ceux qui choisissent de naviguer avec MSC Croisières peuvent personnaliser leur temps à terre avec une myriade d'excursions pour explorer le meilleur de la destination. Puis, de retour à bord, les passagers peuvent tester un restaurant différent à chaque repas, voir un spectacle différent chaque soir et s'offrir de belles parenthèses de détente dans les installations dédiées au bien-être. Le rapport qualité / prix est inégalé.

Pour plus d'informations sur les itinéraires MSC Croisières, rendez-vous ICI.

