Vibrez au rythme de l'hiver au parc Jean-Drapeau





MONTRÉAL, le 14 déc. 2023 /CNW/ - Le parc Jean-Drapeau dévoile aujourd'hui sa programmation hivernale, une invitation à célébrer les joies de l'hiver dans un cadre unique et spectaculaire à seulement quelques minutes de l'effervescence urbaine. Du 23 décembre 2023 au 10 mars 2024, que vous soyez adepte de sport de glisse, fondeur, cycliste, grimpeur, randonneur ou tout simplement amoureux de la nature, le Parc propose une myriade d'activités gratuites pour une saison hivernale inoubliable.

Découvrez l'hiver autrement

Venez découvrir ou redécouvrir notre fameux sentier des patineurs, un parcours glacé réfrigéré, soigneusement entretenu tout l'hiver qui s'illumine à la tombée du jour, garantissant une expérience mémorable entre amis, en famille ou en solo.

Pour une expérience encore plus envoûtante sur notre sentier illuminé, une nouveauté s'invite au Parc : les soirées Glisse et groove. Avec un DJ sur place pour assurer une ambiance festive, ces soirées feront vibrer le sentier des patineurs jusqu'à l'allée centrale. Que vous soyez amateur de patin ou simplement en quête d'une ambiance entraînante, ces rendez-vous inédits sauront vous combler et vous faire danser sous les étoiles.

De jour, petits et grands peuvent venir dévaler la pente naturelle de l'Espace 67, qui demeure année après année une source de joie inégalée. Dépourvue d'obstacles, la pente est conçue pour une glissade sécurisée et un sentier aménagé sur le côté permet de faciliter la remontée.

Notre paroi d'escalade se transforme également en mur de glace lorsque Dame Nature le permet, offrant aux grimpeurs accrédités par la FQME une expérience exceptionnelle, rarement accessible à proximité de la métropole.

Évadez-vous en nature

Une activité à ne pas manquer cet hiver : le vélo à pneus surdimensionnés, un sport qui gagne rapidement en popularité parmi les passionnés de plein air. Les amateurs pourront débuter avec une boucle d'initiation, puis partir à l'aventure en découvrant les nombreux sentiers du Parc.

Pour les adeptes de ski de fond, nous proposons trois pistes balisées et entretenues mécaniquement. Sur l'île Sainte-Hélène, les débutants apprécieront notre sentier d'initiation de 800 mètres, idéal pour se familiariser avec cette pratique.

Sur l'île Notre-Dame, une piste de 5 km accueille les skieurs chevronnés, offrant un parcours parsemé d'art public et de trésors cachés du Parc. Un vestiaire avec des tables de fartage est à la disposition des visiteurs au pavillon de la Tunisie.

Une belle nouveauté cette année : la piste du fleuve, qui part du quai de la navette fluviale jusqu'au majestueux phare de l'île Ste-Hélène, offrant une vue panoramique sur le fleuve et la ville de Montréal. Que vous soyez débutant ou intermédiaire, chaque foulée promet une expérience saisissante.

Puis, un des sports les plus accessibles, amusants et faciles est sans aucun doute la raquette. Que ce soit pour observer la faune et la flore, profiter d'un moment en plein air ou se ressourcer, ce loisir est tout adapté pour apprivoiser l'hiver de la meilleure façon qui soit. Le départ du sentier se situe cette année devant le Pavillon Hélène-de-Champlain, vous menant à la découverte du Mont Boullé, de la tour de Lévis et de tout ce que la nature a de plus beau à offrir.

Enfin, les fervents d'observation d'oiseaux sont invités à venir admirer les mésanges, sittelles, pics et autres oiseaux qui font du Parc leur maison. Des mangeoires sont installées dans les boisés près de la Biosphère, du pavillon de la Tunisie et des jardins des Floralies afin d'en faciliter l'observation.

Pour la semaine de relâche, du 4 au 10 mars, nous avons concocté une programmation spéciale comprenant de l'animation, une panoplie de jeux, comme un jeu géant de tic-tac-toe, ainsi que des défis amusants à partager en famille. Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site Web pour découvrir l'horaire détaillé et toutes les activités prévues. Notre programmation continue de s'enrichir pour proposer une offre toujours plus vibrante et diversifiée.

Une expérience tout-en-un

Le Parc met à la disposition des visiteurs de l'équipement en location (patins, skis de fond, vélos, raquettes, etc.). La location est d'ailleurs gratuite pour les enfants âgés de 17 ans et moins résidents de Montréal et accompagnés d'un adulte utilisateur. L'offre de service est complétée avec un camion de rue, en plus du Ste-Hélène Bistro-Terrasse, qui sera ouvert tous les jours pour proposer des repas réconfortants et des boissons chaudes pour recharger vos batteries.

Nous invitons par ailleurs les visiteurs à respecter les 7 principes du programme Sans trace pour la pratique d'activités de plein air durable et responsable, afin de protéger le patrimoine naturel et minimiser les impacts sur l'environnement.

