Cleo se porte acquéreur d'ECS International pour accélérer l'adoption de l'intégration de l'écosystème à l'échelle mondiale





Cleo, précurseur et leader mondial de la catégorie des logiciels d'intégration d'écosystèmes et fournisseur de la plateforme Cleo Integration Cloud (CIC), a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'un partenaire commercial de longue date, ECS International (ECS), une entreprise de technologie sur le cloud basée à Hoorn, aux Pays-Bas. Les modalités de la transaction n'ont pas été divulguées.

Créée en 1999, ECS est un partenaire de Cleo depuis 2005. L'entreprise met des solutions technologiques à la disposition de centaines de clients européens, qui bénéficieront tous désormais directement des innovations de premier plan dans leur catégorie dont profitent les autres clients de Cleo qui utilisent Cleo Integration Cloud.

« Cette dernière étape de l'expansion mondiale de Cleo est éminemment stratégique pour deux raisons importantes », a indiqué Mahesh Rajasekharan, président-directeur général de Cleo. « Tout d'abord, compte tenu de la croissance rapide et de l'évolutivité de Cleo, nous pouvons désormais offrir une valeur illimitée à nos entreprises multinationales clientes qui ont des besoins en matière d'exécution de la chaîne d'approvisionnement en Europe. Ensuite, le Benelux est un carrefour important pour de nombreuses chaînes d'approvisionnement européennes. Depuis ce lieu central, la technologie d'intégration de l'écosystème de Cleo permettra de rendre les chaînes d'approvisionnement européennes plus efficaces, le commerce transfrontalier plus fiable et les relations avec les partenaires commerciaux de l'écosystème plus précieuses. »

D'après un récent rapport d'Accenture, environ 30 % de la valeur ajoutée aux biens produits en Europe se matérialise grâce au bon fonctionnement des chaînes d'approvisionnement transfrontalières. Face aux perturbations économiques que connaît actuellement l'Europe, ce fait souligne à quel point il est important pour les entreprises de relever de manière proactive les défis liés à l'agilité de la chaîne d'approvisionnement et de rester compétitives.

Cleo jouit d'une expertise technologique éprouvée en matière de commerce électronique et d'omnicanal, ainsi que d'une expérience approfondie de la chaîne d'approvisionnement dans les secteurs de la fabrication, de la logistique, de la vente au détail et de la distribution. Lorsqu'elle est associée à sa plateforme d'intégration d'écosystèmes à forte valeur ajoutée et à ses offres de services, Cleo est en passe de devenir un facteur de différenciation significatif pour les entreprises basées en Europe, ou les multinationales qui font des affaires à l'échelle mondiale.

« En établissant formellement une présence centrale en Europe continentale pour compléter son empreinte existante au Royaume-Uni, Cleo manifeste son engagement à fournir de la valeur en apportant la solution d'intégration B2B la plus sophistiquée d'aujourd'hui -- Cleo Integration Cloud -- aux entreprises européennes au moment où elles en ont le plus besoin », a indiqué Ben Rinkel, fondateur et président-directeur général d'ECS.

En conséquence, ECS devient une filiale à part entière de Cleo. Aucune interruption du service à la clientèle n'est prévue par les deux sociétés, ECS faisant désormais partie de l'organisation de Cleo. ECS X4Connect, le produit phare d'ECS, continuera à être pris en charge et devrait bénéficier d'un soutien technique plus approfondi et de capacités d'innovation en matière de produits.

Rajasekharan a ajouté : « Le slogan de la marque Cleo est d'aider les organisations à respecter leurs engagements ? à travers les parties prenantes internes et externes de l'écosystème ? en augmentant l'agilité et la résilience de la chaîne d'approvisionnement. ECS s'est distingué par son excellence et, ensemble, nous pouvons désormais étendre l'expérience de notre marque à l'Europe. »

Pour en savoir plus sur Cleo et ses logiciels, services et solutions sectorielles, visitez le site Web de la société, www.cleo.com.

À propos d'ECS International

ECS International relie les organisations du monde entier. Nous aidons nos clients à échanger des données rapidement et en toute sécurité. De cette manière, nous augmentons leur compétitivité. Depuis 1999, nous avons mené avec succès plus de 1 000 implémentations pour des clients des secteurs du transport et de la logistique, de l'industrie pharmaceutique, du commerce de détail et de gros, entre autres. Cleo est bien connu de la vaste clientèle d'ECS pour sa technologie MFT et EDI/Intégration de données, avec des marques telles que Cleo Clarify, Harmony, LexiCom et VLTrader.

Le nouveau bureau de Cleo à Hoorn sera situé dans les anciens locaux d'ECS - De Factorij 47C, 1689 AK Zwaag, Hoorn, Pays-Bas. Le numéro de téléphone reste le +31 229 574 331. Pour des informations générales, contactez [email protected] ou [email protected].

À propos de Cleo Integration Cloud

Cleo Integration Cloud (CIC) est une plateforme d'intégration basée sur le cloud, conçue spécialement pour concevoir, construire, exploiter et optimiser les processus d'intégration des écosystèmes critiques. La plateforme CIC apporte une visibilité de bout en bout sur les intégrations API, MFT, EDI et non-EDI, donnant aux consommateurs techniques et commerciaux la confiance nécessaire pour intégrer rapidement les partenaires commerciaux, permettre l'intégration entre les applications et accélérer les processus commerciaux générateurs de revenus. Sur la plateforme, les entreprises ont le choix entre le libre-service, les services gérés ou une approche mixte - assurant une flexibilité et un contrôle complets de leur stratégie d'intégration B2B.

À propos de Cleo

Cleo est une société de logiciels d'intégration d'écosystèmes dont l'objectif est d'aider les entreprises à tenir leurs engagements, en veillant à ce que le potentiel de chaque client soit réalisé grâce à des solutions qui facilitent la découverte et la création de valeur grâce au mouvement et à l'intégration des données d'entreprise B2B. Cleo donne aux clients une visibilité stratégique, « outside-in », sur les flux commerciaux critiques de bout en bout qui se produisent à travers leurs écosystèmes de partenaires et de clients, de marketplaces et d'applications internes en nuage et sur site. Nos solutions permettent aux équipes de stimuler l'agilité de l'entreprise, d'accélérer l'intégration, de faciliter la modernisation des processus commerciaux clés et de capter de nouveaux flux de revenus en réimaginant et en remodelant leur écosystème numérique grâce à des technologies robustes d'intégration d'applications, de B2B et de données. Pour plus d'informations, visitez le site www.cleo.com ou appelez le +1 (815) 282-7695.

14 décembre 2023 à 12:45

