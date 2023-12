Les arrondissements montréalais proposent une panoplie d'activités gratuites pendant le temps des Fêtes





MONTRÉAL, le 14 déc. 2023 /CNW/ - À l'aube de la pause du temps des Fêtes, la Ville de Montréal est heureuse d'offrir à la population montréalaise une panoplie d'activités gratuites et inclusives qui sauront plaire aux artistes, aux sportifs et aux esprits créatifs et ce, aux quatre coins de la ville.

Dans l'ensemble des 19 arrondissements de Montréal, des installations et des animations de qualité sont offertes à la population. Ainsi, des patinoires intérieures et extérieures, si la météo permet leur ouverture, sont accessibles gratuitement. Des activités sont aussi organisées dans les parcs. Les piscines publiques proposent pour leur part des bains libres. Du côté des bibliothèques publiques et des Maisons de la culture, une foule d'activités sont organisées pour les jeunes et moins jeunes. De l'animation est également offerte sur de nombreuses artères commerciales, sans oublier les magnifiques marchés de Noël qui se déploient aux quatre coins de la ville et contribuent à dynamiser nos quartiers.

« Nous sommes très fiers de pouvoir offrir une multitude d'activités locales gratuites à la population, durant le temps des Fêtes. Cette année encore, les arrondissements peuvent être fiers de leur riche programmation culturelle et ludique! Que nous pensions aux activités familiales, telles que les périodes de conte en bibliothèque, le cinéma en famille, les spectacles de Noël, les ateliers de maquillage, les spectacles de danse, ou encore à l'animation des artères commerciales locales ou aux nombreux marchés de Noël, qui contribuent au dynamisme de nos quartiers : il y a vraiment de tout pour tout le monde. Notre administration a toujours fait de l'accès aux sports et à la culture une priorité et nous continuons de tout mettre en oeuvre pour offrir une expérience de qualité à l'ensemble des Montréalaises et des Montréalais, de tous les âges et de tous les quartiers, particulièrement pendant cette période de réjouissances, alors que les familles et les amis seront réunis », a déclaré la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif de la Ville de Montréal, Ericka Alneus.

Pour connaître le détail des activités offertes dans chaque arrondissement, cliquez ici.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

14 décembre 2023 à 12:21

Communiqué envoyé leet diffusé par :