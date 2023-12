BILAN DE LA PRÉSENCE DU CPQ À LA COP28 : LES EMPLOYEURS DU QUÉBEC ONT DES SOLUTIONS POUR ATTEINDRE LES CIBLES DE RÉDUCTION DE GES





MONTRÉAL, le 14 déc. 2023 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) dresse le bilan de sa présence à la COP28, qui se tenait à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre 2023. Arnaud Champalbert, vice-président aux affaires publiques et gouvernementales du CPQ, assurait la représentation de l'organisation lors du sommet international, au sein de la délégation d'affaires d'Investissement Québec International dirigée par le ministre Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec.

Ce fut l'occasion pour le CPQ de participer, avec de nombreux employeurs et organisations québécoises présents, aux différents événements permettant de mettre de l'avant les initiatives de nos entreprises et de rappeler aux gouvernements l'importance de soutenir leur compétitivité fiscale et réglementaire afin de réduire nos émissions et répondre aux nouvelles exigences financières et commerciales mondiales.

M. Champalbert a notamment eu l'occasion de participer au panel sur « La mobilisation francophone pour la transition énergétique » dans le Pavillon de la Francophonie pour souligner la mobilisation des entreprises francophones afin de collaborer davantage et trouver des solutions communes. En effet, les entreprises québécoises sont considérées avec beaucoup d'intérêt par nos partenaires francophones, car elles peuvent apporter un savoir-faire et des solutions innovantes pour décarboner les économies de plusieurs pays d'Europe et d'Afrique.

Il a notamment eu l'occasion de présenter les facettes reliées à la mobilisation de l'Alliance des patronats francophones, à travers laquelle le CPQ assure le rôle de représentation pour l'Amérique et la vice-présidence, dans les efforts de transition énergétique.

« C'est un honneur pour moi d'incarner la voix des employeurs du Québec dans le cadre d'une conférence aussi prestigieuse portée sur l'environnement. C'est un espace privilégié pour dialoguer avec les gouvernements et les représentants de la société civile afin de partager nos recommandations qui vont maximiser le potentiel de nos entreprises dans l'atteinte de nos objectifs de réduction des GES. C'est aussi l'occasion de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs et de renforcer nos liens avec des partenaires étrangers qui cherchent des solutions » ajoute M. Champalbert.

« Il y a près de 10 ans, le CPQ s'engagea concrètement sur les enjeux de développement durable en joignant l'Alliance SWITCH pour une économie verte, au côté notamment de Steven Guilbeault alors cofondateur et directeur principal d'Équiterre. Aujourd'hui certains acteurs ont changé de rôle, mais le dialogue se poursuit et reste la meilleure façon pour que chacun apporte sa part de solution afin d'atteindre nos objectifs à long terme » conclut Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

