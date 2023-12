PLUS RAPIDE, PLUS FLEXIBLE, DE MEILLEURE QUALITÉ : JLR VA TRANSFORMER NUMÉRIQUEMENT L'ORGANISATION GRÂCE À UN PARTENARIAT AVEC TATA COMMUNICATIONS





GAYDON, Angleterre, 14 décembre 2023 /PRNewswire/ -- LR s'associe à Tata Communications, l'acteur mondial de la technologie de communication, pour assurer la pérennité de sa transformation numérique et ouvrir la voie à de nouvelles normes comme l'industrie 4.0 et l'analyse avancée.

Le partenariat favorisera la production des véhicules de nouvelle génération de JLR, un élément clé de sa stratégie Reimagine, et fournira la base de connectivité pour la prochaine phase de transformation numérique de l'organisation.

Tata Communications déploiera sa technologie de réseau étendu défini par logiciel (SD-WAN) « cloud-first », qui connectera les 128 sites de JLR dans le monde. Cette capacité de connexion mondiale avancée - entre le siège mondial de JLR et ses usines, entrepôts, centres de vente, centres de données et services cloud, renforcera considérablement l'efficacité et la sécurité de la chaîne d'approvisionnement.

Cette transformation permettra à JLR d'introduire la capture, la surveillance et l'analyse de données en temps réel et alimentées par l'IA afin d'améliorer les performances de la ligne de production. Grâce à des contrôles prédictifs de gestion des risques, le constructeur automobile sera en mesure d'identifier plus efficacement les anomalies potentielles - ce qui permettra de réaliser des gains d'efficacité tout en contribuant à assurer la qualité de la construction des véhicules.

En outre, ce partenariat permettra de réduire considérablement le temps nécessaire à la mise à niveau des processus de fabrication, de renforcer la résilience opérationnelle et d'accroître la flexibilité pour répondre aux exigences de la production. JLR estime qu'il en résultera d'importantes économies de coûts ainsi que des avantages commerciaux grâce à la portée et à la sécurité. Tata Communications a déjà commencé à mettre en oeuvre le programme de transformation du réseau et achèvera le déploiement d'ici 2025.

Tony Battle, directeur du numérique et de l'information du groupe JLR, a déclaré à propos de ce partenariat : « Il s'agit d'une phase passionnante de la transformation numérique de notre entreprise, qui tire parti des technologies et des capacités de Tata Communications qui permettront à nos réseaux de faire un bond dans l'avenir.

« Passer à la technologie SD-WAN signifie que nous pouvons utiliser l'automatisation alimentée par l'IA pour prédire les vulnérabilités, intervenir de manière proactive, prévenir les problèmes et être plus performants à l'échelle mondiale sur l'ensemble de notre réseau. La plateforme de connectivité de pointe nous aidera à construire l'écosystème de classe mondiale dont nous avons besoin pour proposer des véhicules de luxe modernes et des expériences de conduite remarquables. »

Sumeet Walia, vice-président exécutif et directeur des ventes et du marketing de Tata Communications, a déclaré : « JLR est une référence mondiale en matière de luxe et d'innovation dans le domaine de l'automobile. Alors que l'industrie évolue rapidement, c'est un moment passionnant pour renforcer notre relation et soutenir sa stratégie de transformation numérique. Tata Communications déploie un « tissu numérique », comprenant notre infrastructure flexible, nos plateformes et nos services gérés, qui permettront d'assurer l'intégration des systèmes, de la main-d'oeuvre, des fournisseurs, des parties prenantes et des clients de JLR dans le monde entier, en fournissant un flux de données transparent pour enrichir les aspects clés de l'écosystème commercial.

« Ce partenariat renforcera également notre engagement commun en faveur du développement durable, puisque nous unirons nos forces à celles de JLR pour transformer numériquement la chaîne de production de ses véhicules de prochaine génération. »

JLR et Tata Communications entretiennent un partenariat de longue date. La plateforme MOVEtm de Tata Communications offre des solutions de voiture connectée qui alimentent les plateformes d'infodivertissement et de télématique dans plus de 600 000 véhicules JLR, grâce à une connectivité transparente sur plus de 100 marchés.

Ce partenariat est un autre exemple de l'accélération par JLR de la mise en oeuvre de sa stratégie Reimagine grâce à la collaboration avec des leaders dans leur domaine, tout en favorisant les synergies et l'excellence commerciale au sein du groupe Tata.

À propos de JLR

La stratégie Reimagine de JLR offre une vision riche en durabilité du luxe moderne par la conception.

Nous transformons notre entreprise pour devenir carbone net zéro à travers notre chaîne d'approvisionnement, nos produits et nos opérations d'ici 2039. Nous avons établi une feuille de route pour réduire les émissions dans nos propres opérations et chaînes de valeur d'ici à 2030 grâce à des objectifs approuvés et fondés sur des données scientifiques. L'électrification est au coeur de cette stratégie et, avant la fin de la décennie, nos collections Range Rover, Discovery et Defender auront chacune un modèle purement électrique, tandis que Jaguar sera entièrement électrique.

Nous sommes avant tout une entreprise britannique, avec deux sites de conception et d'ingénierie, trois usines de fabrication de véhicules, un centre de fabrication de moteurs et un centre d'assemblage de batteries au Royaume-Uni. Nous avons également des usines en Chine, au Brésil, en Inde, en Autriche et en Slovaquie, ainsi que sept centres technologiques à travers le monde.

JLR est une filiale à 100 % de Tata Motors Limited, qui fait partie de Tata Sons.

À propos de Tata Communications

Faisant partie du groupe Tata, Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) est un fournisseur d'écosystème numérique mondial qui alimente l'économie numérique à croissance rapide d'aujourd'hui dans plus de 190 pays et territoires. En tant que leader de confiance, Tata Communications permet la transformation numérique des entreprises à l'échelle mondiale grâce à des solutions de collaboration et connectées, à la connectivité de base et de nouvelle génération, à des solutions d'hébergement et de sécurité dans le cloud, et à des services médias. 300 des entreprises du classement Fortune 500 sont ses clients et la société connecte les entreprises à 80 % des géants mondiaux du cloud. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.tatacommunications.com .

TATA et TATA COMMUNICATIONS sont des marques commerciales de Tata Sons Private Limited en Inde et dans certains autres pays.

Déclarations prospectives et mises en garde

Certains mots et certaines déclarations du présent communiqué concernant Tata Communications et ses perspectives, ainsi que d'autres déclarations, y compris celles relatives à la situation financière prévue de Tata Communications, à sa stratégie commerciale, au développement futur de ses activités et à l'économie générale en Inde, sont des déclarations prospectives. Ces déclarations impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, y compris des facteurs financiers, réglementaires et environnementaux, ainsi que des facteurs liés à la croissance de l'industrie et aux projections des tendances, qui peuvent faire que les résultats réels, les performances ou les réalisations de Tata Communications, ou les résultats de l'industrie, diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ces énoncés prospectifs comprennent, entre autres, l'incapacité d'augmenter le volume du trafic sur le réseau de Tata Communications ; l'incapacité de développer de nouveaux produits et services qui répondent aux demandes des clients et génèrent des marges acceptables ; l'incapacité d'achever avec succès les essais commerciaux des nouvelles technologies et des systèmes d'information pour soutenir les nouveaux produits et services, y compris les services de transmission d'appels ; l'incapacité à stabiliser ou à réduire le taux de compression des prix de certains services de communication de l'entreprise ; l'incapacité à intégrer les acquisitions stratégiques et les changements dans les politiques ou les réglementations gouvernementales de l'Inde et, en particulier, les changements relatifs à l'administration de l'industrie de Tata Communications ; et, en général, les conditions économiques, commerciales et de crédit en Inde. D'autres facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats, les performances ou les réalisations réels et ces déclarations prospectives, dont beaucoup échappent au contrôle de Tata Communications, comprennent, sans s'y limiter, les facteurs de risque exposés dans les rapports annuels de Tata Communications Limited.

Les rapports annuels de Tata Communications Limited sont disponibles sur www.tatacommunications.com . Tata Communications n'est pas tenue de mettre à jour ou de modifier ses déclarations prospectives et rejette expressément toute obligation à cet égard.

