Avis public - Santé Canada met la population en garde que de multiples produits de santé non homologués peuvent présenter de graves risques pour la santé





OTTAWA, ON, le 13 déc. 2023 /CNW/ - Santé Canada avise la population que les produits qui suivent peuvent présenter de graves risques pour la santé. Pour obtenir de plus amples renseignements, y compris des photos des produits et ce que vous devriez faire, consultez les avis de sécurité en ligne ci-dessous.

Santé Canada tient à jour des listes de produits de santé non homologués qui peuvent présenter de graves risques pour la santé afin que les membres du public puissent facilement reconnaître des produits qu'ils pourraient s'être procurés et prendre les mesures qui conviennent. Vous devriez consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.

Produits de santé non homologués utilisés pour améliorer la performance sexuelle Produit Risques détectés Entreprise Mesure prise Black Panther Triple Maximum Présence de yohimbe indiquée sur l'étiquette. Hastings C-store et Hastings Vaping 30, rue Bridge Nord Hastings (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Premium Pro Power 3500 Présence de yohimbe indiquée sur l'étiquette. L'analyse du produit (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil. Hastings C-store et Hastings Vaping 30, rue Bridge Nord Hastings (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Gold Rhino Extreme 500K L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil. Dépanneur Quévillon 210, rue Quévillon Varennes (Québec) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 99 Diamond 30000 L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil. Dépanneur Quévillon 210, rue Quévillon Varennes (Québec) Produit saisi au point de vente au détail Produit de santé non homologué utilisé pour le traitement de problèmes cutanés Mousse pour le visage Hadalabo Pearl Barley Facial Foam Présence d'acide aminocaproïque indiquée sur l'étiquette. Oceanbuy 107-2600, rue John Markham (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Suppléments d'entraînement non homologués 5% Knocked the Fck Out (cidre) Présence de L-tryptophane indiquée sur l'étiquette. Smash Supplements 124B, 1re Rue Ouest Brooks (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail 5% Knocked the Fck Out (chocolat chaud) Présence de L-tryptophane indiquée sur l'étiquette. Smash Supplements 124B, 1re Rue Ouest Brooks (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Axe & Sledge - The Grind (Big Melons) Présence de L-tryptophane indiquée sur l'étiquette. Smash Supplements 124B, 1re Rue Ouest Brooks (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Axe & Sledge - The Grind (Ice Blue Raspberry) Présence de L-tryptophane indiquée sur l'étiquette. Smash Supplements 124B, 1re Rue Ouest Brooks (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Axe & Sledge - The Grind (Ice Cherry) Présence de L-tryptophane indiquée sur l'étiquette. Smash Supplements 124B, 1re Rue Ouest Brooks (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail

13 décembre 2023 à 15:27

