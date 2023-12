Cannara Biotech annonce la tenue virtuelle de son assemblée générale annuelle des actionnaires le 25 janvier 2024





MONTRÉAL, le 13 déc. 2023 /CNW/ - Cannara Biotech Inc. (« Cannara » ou « la Société ») (TSXV: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB), un producteur verticalement intégré de cannabis et de produits dérivés de qualité supérieure à prix abordable comptant deux méga-installations de culture basées au Québec, couvrant plus de 1 650 000 pieds carrés, a annoncé aujourd'hui qu'il tiendra son assemblée générale annuelle des actionnaires le 25 janvier 2024 à 11h00, heure de l'Est. La réunion se tiendra par webdiffusion et téléconférence en direct (conformément aux instructions ci-dessous).

Les actionnaires sont encouragés à voter sur les questions avant l'assemblée par procuration et à se joindre à l'assemblée par webdiffusion. Les personnes qui assistent à la réunion par téléconférence sont priées de lire les notes relatives au formulaire de procuration ci-joint, puis de remplir, de signer et d'envoyer par la poste ce formulaire conformément aux instructions énoncées dans la procuration et dans la circulaire d'information.

La Société demandera aux détenteurs d'actions ordinaires de la Société, à la fermeture des bureaux le 5 décembre 2023, d'approuver l'extension de la date d'expiration de 3,723,800 options actuellement émises et en circulation au profit des employés de la Société de deux ans, y compris 3 503 500 options actuellement émises aux initiés de la Société. Ces options, qui devaient expirer cinq ans après la date d'octroi, sont en cours de modification pour que leur expiration soit fixée à sept ans à compter de la date d'octroi initiale. Les actionnaires seront également invités à approuver le plan d'options d'achat d'actions pour les employés et le plan d'unités d'actions restreintes de l'entreprise, comme cela est requis chaque année.

Les actionnaires pourront se joindre à l'assemblée générale annuelle en cliquant sur le lien ci-dessous :

https://cannarabiotechquebecinc.my.webex.com/cannarabiotechquebecinc.my/j.php?MTID=mbf846d7e608070421fa4c48bbc2cb936

Pour participer à la réunion par téléconférence, veuillez composer le 1-650-479-3208 et utiliser le code de réunion 2634 285 6848 ainsi que le mot de passe LOVE2024.

*Remarque au sujet de la téléconférence : Les actionnaires qui accèdent à l'assemblée par téléconférence ne pourront pas voter ni prendre la parole à l'assemblée. Pour voter ou prendre la parole à l'assemblée, les actionnaires devront se joindre à la webdiffusion et utiliser la fonction de clavardage pendant l'assemblée. Un modérateur sera présent pour permettre aux actionnaires de voter ou de s'exprimer à l'assemblée au moment opportun.

À propos de Cannara Biotech Inc.

Cannara Biotech Inc. ( TSXV: LOVE ) ( OTCQB: LOVFF ) ( FRA: 8CB ) est un producteur verticalement intégré de cannabis cultivé et de produits dérivés du cannabis de qualité supérieure abordables destinés aux marchés canadiens. Cannara possède deux méga-installations situées au Québec, qui s'étendent sur plus de 1 650 000 pieds carrés et qui représentent un potentiel de culture annuelle de 100 000 kg. Tirant parti des faibles coûts d'électricité du Québec, les installations de Cannara créent des produits de cannabis de première qualité à prix abordable. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site cannara.ca .

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant les « renseignements prospectifs »

Le présent communiqué contient certains renseignements prospectifs. De tels renseignements comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les rendements ou les réalisations réels divergent substantiellement de ceux sous-entendus dans les énoncés aux présentes. Par conséquent, ces énoncés ne devraient pas être perçus comme des garanties de rendements ou résultats futurs. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les croyances actuelles de la Société, sur ses suppositions et sur les renseignements actuellement disponibles, ainsi que sur d'autres facteurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont pertinents qu'à la date de ce communiqué de presse. En raison des risques et des incertitudes, incluant ceux identifiés par la Société dans ses documents publics déposés, les événements réels peuvent différer de façon considérable des attentes actuelles. La Société n'assume aucune obligation ou intention quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

