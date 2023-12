La Coupe Grey à Saint-Laurent - Disponibilité médiatique de Anthony Calvillo





SAINT-LAURENT, QC, le 13 déc. 2023 /CNW/ - Afin de célébrer les Alouettes de Montréal qui viennent de remporter leur huitième Coupe Grey, Anthony Calvillo, entraîneur des quarts de l'équipe et membre du Temple de la renommée du football canadien, sera disponible pour répondre aux questions des membres des médias. Avec quelques coéquipiers, il présentera le trophée à la population laurentienne au Complexe sportif. Il sera accompagné pour l'occasion de M. Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent et des autres membres du conseil de Saint-Laurent.

M. Calvillo est un illustre citoyen de Saint-Laurent depuis de nombreuses années. Saint-Laurent lui a d'ailleurs décerné l'Ordre des Grands Laurentiens en 2007. En tant que joueur, il avait remporté la Coupe Grey à trois reprises (2002, 2009 et 2010) avec le numéro 13 du maillot des Alouettes et avait également établi de nouveaux records dans la Ligue Canadienne de Football durant ses 20 saisons.

Date : Samedi 16 décembre Heure : 13 h 15 à 13 h 45 Lieu : Complexe sportif - Terrain de soccer 1

2385, boulevard Thimens, Saint-Laurent, H4R 1T4 Format : Entrevues individuelles (dans l'ordre de réception des demandes)

Les membres des médias sont invités à confirmer leur présence et leur souhait d'entrevue avec M. Calvillo à l'adresse [email protected]

Ayant célébré son 125e anniversaire en 2018, Saint-Laurent est l'un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal. Le développement durable étant au coeur de toutes ses décisions, l'arrondissement s'est déclaré « territoire municipal durable » le 8 janvier 2019. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles puisque 81 % de ses résidents sont immigrants ou ont un parent né dans un autre pays. Situé au carrefour des principaux grands axes routiers de la métropole avec une grande accessibilité aux transports collectifs, l'arrondissement s'étend sur 42,8 kilomètres carrés. Plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales. Avec 4500 entreprises et 110 000 emplois, il représente d'ailleurs le deuxième bassin d'emplois dans l'île de Montréal. Il possède également l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec. Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son nouveau Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie pour les familles et les entreprises qui y sont établies.

