La nouvelle carte BMO éclipse rise Visa aide la génération Z et les milléniaux à bâtir leurs bonnes habitudes financières





La nouvelle carte de crédit sans frais annuels offre des possibilités d'accumulation accélérée de récompenses et une grande souplesse d'échange.

Les clients sont récompensés par des points en prime pour leurs bonnes habitudes financières et accèdent à un programme PaiementFuté BMO gratuit, sans frais ni intérêts, tous les deux ans.

MONTRÉAL, le 13 déc. 2023 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle carte BMO éclipse rise Visa, une nouvelle carte de crédit sans frais annuels et sans exigence de revenu minimum, idéale pour la génération Z et les milléniaux. La nouvelle carte récompense également les titulaires qui adoptent de bonnes habitudes financières, aidant ainsi les jeunes Canadiens à améliorer leurs finances au fur et à mesure que leurs priorités et besoins financiers évoluent.

Selon l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances, la génération Z (de 18 à 24 ans) (93 pour cent) et les jeunes milléniaux (de 25 à 34 ans) (88 pour cent) sont les plus intéressés à en apprendre davantage sur les finances personnelles, notamment l'épargne et l'investissement, l'établissement d'un budget, les cotes de crédit et l'achat d'une propriété, plus que toute autre génération.

« Alors que les jeunes Canadiens entament leur parcours financier et commencent à gérer leurs finances pour la première fois, ils bénéficient d'outils pratiques qui les aideront à faire des dépenses responsables et à se constituer un crédit, à améliorer leur littératie financière et à établir de bonnes habitudes financières, a déclaré Andras Lazar, vice-président, Produits, partenariats et innovation, Cartes de crédit, BMO. La nouvelle carte BMO éclipse rise Visa est une carte souple et personnalisée qui encourage les bonnes habitudes financières grâce à des récompenses sur mesure, ce qui permet aux clients de progresser vers l'atteinte de leurs objectifs financiers. »

La nouvelle carte BMO éclipse rise Visa offre des avantages supplémentaires, notamment :

Une offre de bienvenue : Les nouveaux demandeurs peuvent obtenir jusqu'à 25 000 points de récompense BMO en prime la première année, y compris une prime de bienvenue de 20 000 points offerte aux clients qui dépensent 1 500 $ au cours des trois premiers mois. En outre, ils peuvent obtenir jusqu'à 5 000 points en prime chaque année s'ils font preuve de bonnes habitudes financières : 2 500 points en prime si le titulaire utilise au moins 12 000 points par année pour rembourser le solde de son relevé de carte de crédit; 2 500 points en prime lorsque la totalité du solde de la carte de crédit est réglée à temps chaque mois.

Les nouveaux demandeurs peuvent obtenir jusqu'à 25 000 points de récompense BMO en prime la première année, y compris une prime de bienvenue de 20 000 points offerte aux clients qui dépensent 1 500 $ au cours des trois premiers mois. En outre, ils peuvent obtenir jusqu'à 5 000 points en prime chaque année s'ils font preuve de bonnes habitudes financières : Des possibilités d'obtenir des récompenses accélérées : Les titulaires de carte obtiennent 5 points par tranche de 2 $ dépensés dans les catégories courantes, y compris les restaurants et les plats à emporter, l'épicerie et le paiement des factures périodiques, et un point par tranche de 2 $ dépensés pour tous les autres achats.

Les titulaires de carte obtiennent 5 points par tranche de 2 $ dépensés dans les catégories courantes, y compris les restaurants et les plats à emporter, l'épicerie et le paiement des factures périodiques, et un point par tranche de 2 $ dépensés pour tous les autres achats. PaiementFuté BMO : Les clients accéderont également à un programme de versements échelonnés PaiementFuté BMO gratuit, sans frais ni intérêts, tous les deux ans, pour un achat de leur choix.

Les clients accéderont également à un programme de versements échelonnés PaiementFuté BMO gratuit, sans frais ni intérêts, tous les deux ans, pour un achat de leur choix. Une assurance pour appareils mobiles : Les titulaires de la carte bénéficieront également d'une assurance pour appareils mobiles, qui offre jusqu'à 1 000 $ de protection.

Pour en savoir plus sur la nouvelle carte BMO éclipse rise Visa et sur les autres cartes de crédit BMO éclipse Visa, veuillez consulter le site www.bmo.com/rise.

Pour en savoir plus sur la façon dont BMO donne aux clients les moyens d'améliorer leurs finances, consultez le site www.bmo.com/principal/particuliers.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 300 milliards de dollars au 31 octobre 2023, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

13 décembre 2023

