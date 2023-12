L'introduction en bourse de PureHealth reçoit une demande stupéfiante, avec des commandes brutes reçues de 265 milliards d'AED





PureHealth Holding PJSC (Société par actions cotée en bourse en cours de constitution) confirme que le prix de l'offre finale pour ses actions a été fixé à 3,26 AED, ce qui se traduit par un produit brut d'environ 3,62 milliards d'AED suite à la forte demande des investisseurs locaux particuliers et professionnels.

La demande brute totale pour l'offre s'est élevée à plus de 265 milliards d'AED.

L'offre a suscité un intérêt considérable parmi la communauté des investisseurs, l'offre destinée aux souscripteurs professionnels ayant été sursouscrite 54 fois.

La demande des particuliers a été sursouscrite 483 fois, ce qui est impressionnant.

La négociation à la Bourse d'Abu Dhabi devrait commencer le 20 décembre 2023 avec une capitalisation boursière au moment de la cotation estimée à 36,2 milliards d'AED.

ABU DHABI, EAU, 13 décembre 2023 /PRNewswire/ -- PureHealth Holding PJSC (Société par actions cotée en bourse en cours de constitution ; la « Société »), annonce aujourd'hui la réussite du processus de souscription de sa première introduction en bourse (« Offre ») sur le premier marché de la Bourse d'Abu Dhabi (« ADX »). La Société a confirmé le prix fixe de l'offre qui a été fixé à 3,26 AED par action ordinaire (le « Prix d'offre finale ») avec une taille d'offre de 1,11 milliard d'actions ordinaires (« Actions de l'offre »), équivalant à 10 % du capital total émis. L'offre a fait l'objet d'une demande importante de la part des investisseurs des EAU et de la région, ce qui a entraîné de multiples sursouscriptions. La demande brute totale pour l'offre a dépassé 265 milliards d'AED.

La tranche des souscripteurs professionnels a attiré une demande de 186 milliards d'AED, reflétant un niveau de sursouscription de 54 fois. Pendant ce temps, l'offre de détail a suscité un vif intérêt de la part des investisseurs, accumulant une demande de plus de 78 milliards d'AED, ce qui représente un niveau de sursouscription de 483 fois.

Commentant cette annonce, Farhan Malik, fondateur et directeur général de PureHealth, a déclaré : « Notre introduction en bourse a suscité une forte demande. Il s'agit là d'une confirmation éclatante de la confiance du marché dans nos réalisations, dans la capacité d'exécution de la direction et dans notre vision de la croissance. L'introduction en bourse permet à PureHealth de se démarquer dans la transformation des systèmes de santé, soulignant notre engagement à façonner l'avenir des soins de santé grâce à une innovation continue et à une poursuite inébranlable de l'excellence, où nous emmenons Pure Health d'Abu Dhabi au monde.»

L'offre générera un produit brut de 3,62 milliards d'AED pour la Société. Au moment de la cotation, la capitalisation boursière de la Société devrait atteindre 36,2 milliards d'AED.

La réunion constitutive de l'Assemblée générale pour la conversion en PJSC aura lieu le 15 décembre 2023. La cotation et la négociation des actions de PureHealth à la Bourse d'Abu Dhabi devraient commencer le 20 décembre 2023, sous réserve des conditions du marché et des approbations réglementaires aux Émirats arabes unis. Les actions seront négociées sous le symbole « PureHealth » et ISIN « AEE01362P238 ». Au moment de la cotation, à condition que les actions de l'offre soient entièrement souscrites, les fondateurs conserveront une participation de 90 % dans la Société. La First Abu Dhabi Bank PJSC a agi en tant que chef de file financier et principale banque réceptrice. International Securities LLC a été nommé agent de placement principal.

À propos de PureHealth

En faisant progresser la science de la longévité, PureHealth introduit les soins de santé du futur des EAU au reste du monde. PureHealth est la plus grande plateforme de soins de santé intégrée au Moyen-Orient, avec un écosystème qui remet en question l'espérance de vie et réinvente la portée de la santé. Avec plus de 25 hôpitaux, plus de 100 cliniques, de nombreux centres de diagnostic, des solutions d'assurance maladie, des pharmacies, des technologies de la santé, des achats, des investissements et plus encore, ses innovations révolutionnaires sont à la pointe des soins de santé, car l'entreprise a pour mission de libérer du temps pour l'humanité.

Le réseau d'établissements de santé de PureHealth à Abu Dhabi et dans les Émirats du Nord comprend :

? SEHA ? Abu Dhabi Health Services Company : l'un des plus grands réseaux d'hôpitaux et de cliniques des Émirats arabes unis

? Daman ? The National Health Insurance Company : principale compagnie d'assurance maladie des EAU

? The Medical Office : supervise les hôpitaux et les établissements de santé Sheikh Khalifa établis sous l'initiative de S.A. le président des EAU

? Rafed : la plus grande organisation d'achat groupé de soins de santé des EAU

? PureLab : gère et exploite le plus grand réseau de laboratoires de la région

? Abu Dhabi Stem Cells Center : centre de soins de santé spécialisé dans la thérapie cellulaire et la médecine régénérative

? One Health : réseau de vente, d'assistance et d'ingénierie qui fournit des solutions médicales de bout en bout

? The Life Corner : première pharmacie holistique d'Abu Dhabi au service des établissements de santé et de bien-être

? Ardent : quatrième opérateur privé d'hôpitaux de soins aigus aux États-Unis

Pour en savoir plus, visitez www.purehealth.ae

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2298732/PureHealth.jpg

13 décembre 2023 à 05:49

Communiqué envoyé leet diffusé par :