Le gouvernement fédéral soutient la création de logements pour la Nation shíshálh

SECHELT, BC, le 17 mai 2024 /CNW/ - Des membres de la Nation shíshálh ont commencé à emménager dans 34 nouveaux logements abordables. Pour cet ensemble résidentiel, la Nation a reçu plus de 2,8 millions de dollars du gouvernement fédéral par l'intermédiaire du Fonds pour le logement abordable.

Situé au 5573 Sunshine Coast Highway, l'immeuble s'appelle Our House of Clans. Son nom représente l'interdépendance et la coopération des cinq clans : l'ours, la grenouille, l'épaulard, le loup et l'aigle. Tsain-Ko, la branche commerciale de la Nation shíshálh, est le propriétaire et l'exploitant des habitations. Les logements vont du studio au logement de trois chambres. L'immeuble comprend une grande salle polyvalente dotée d'une cuisine communautaire, une salle de conférence et des salles de classe pour les programmes sociaux, un centre d'activité physique, des espaces de divertissement, une salle de sudation, un garage et un espace de rangement souterrains, ainsi que des bureaux pour le personnel de la Nation shíshálh. De plus, le rez-de-chaussée compte 7 500 pieds carrés d'espace commercial.

L'immeuble Our House of Clans est construit sur une terre sacrée de la Nation shíshálh. Sur ce site se trouvaient les immeubles administratifs de l'ancien pensionnat autochtone St. Augustine's. Une place de la réconciliation accueille le totem nommé Carving Tears into Dreams of Reconciliation, réalisé par le regretté maître-sculpteur Tony Paul. La conception du totem a été organisée et mise en oeuvre par le syiyaya Reconciliation Movement. Plus de 1 500 personnes ont été invitées à participer à sa sculpture. Les oeuvres de plusieurs artistes de la Nation shíshálh font aussi partie de la conception de l'immeuble.

Le financement pour cet ensemble d'habitation est le suivant :

2,8 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds pour le logement abordable;

7,2 millions de dollars du gouvernement provincial, par l'entremise du Indigenous Housing Fund de BC Housing;

570 000 $ en contribution financière de la Nation shíshálh et le terrain pour l'ensemble résidentiel, dont la valeur est estimée à 1,2 million de dollars.

Citations :

« L'ouverture de l'immeuble Our House of Clans marque la fin d'un long parcours pour ce projet. De nombreux partenaires ont collaboré avec le gouvernement pour prendre des mesures significatives sur la voie partagée vers la réconciliation. L'incroyable immeuble de 34 logements, conçu par les membres de la Nation shíshálh et pour les membres de la Nation shíshálh, sera à la fois un chez-soi et une source de fierté pour les gens qui y résideront. Ce sera aussi un lieu de rassemblement à long terme pour la Nation. - Patrick Weiler, député fédéral de West Vancouver--Sunshine Coast--Sea to Sky Country, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'ouverture de l'immeuble Our House of Clans est un témoignage significatif de la réconciliation. Nous respectons notre engagement commun d'offrir des logements adaptés à la culture aux membres des Premières Nations. Ceux-ci se heurtent à d'importants obstacles à l'accès aux services essentiels, comme le logement. Grâce à nos partenaires, les membres de la Nation shíshálh ont maintenant accès à 34 logements neufs où ils peuvent s'épanouir avec leur famille et demeurer près de leur culture. »- Ravi Kahlon, ministre du Logement de la Colombie-Britannique

« L'immeuble Our House of Clans est un aménagement résidentiel d'envergure qui est construit sur des terres sacrées. Il témoigne de la résilience de la Nation shíshálh en vue de mettre à jour l'histoire de ses terres. L'ouverture de ces 34 logements est une excellente nouvelle pour la communauté, et je me réjouis de voir des membres de la Nation y emménager. Il s'agira d'un endroit sûr où les enfants et les aînés pourront se rassembler, et qui restera pour les générations à venir. » - Nicholas Simons, député provincial de Powell River- Sunshine Coast

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral, un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

Au 31 décembre 2023, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 42,99 milliards de dollars pour soutenir la création de près de 135 000 logements et la réparation de plus de 270 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.





avait engagé plus de 42,99 milliards de dollars pour soutenir la création de près de 135 000 logements et la réparation de plus de 270 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. Le FLA - auparavant appelé le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) - offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Il s'agit d'un programme de 13,2 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Au 31 décembre 2023, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 8,17 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 32 000 logements et la réparation de plus de 155 000 logements par l'intermédiaire du Fonds pour le logement abordable.

- auparavant appelé le - offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Il s'agit d'un programme de 13,2 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Renseignements supplémentaires :

17 mai 2024 à 15:30

