Le futur en action : LeddarTech dévoile ses produits et sa technologie ADAS LeddarVision au CES Las Vegas 2024





QUÉBEC, Canada, 13 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech® (NASDAQ : LDTC), une société de logiciels automobiles qui fournit des technologies logicielles de fusion bas niveau de capteurs et de perception reposant sur l'IA, innovatrices et brevetées pour systèmes avancés d'aide à la conduite (systèmes ADAS) et de conduite autonome (systèmes AD), est heureuse d'annoncer sa présence au CES 2024 (stand 11014 LVCC, Hall nord) et d'offrir aux visiteurs un aperçu exclusif de la prochaine génération de technologies logicielles et de produits inspirés pour l'ADAS et l'AD.



PLONGEZ dans l'avenir de l'innovation automobile avec LeddarVisiontm, une plateforme logicielle de fusion bas niveau de capteurs et de perception indépendante des capteurs et des processeurs, performante et polyvalente pour l'automobile qui génère un modèle environnemental 3D détaillé à partir de différents types (caméra, radar et LiDAR) et configurations de capteurs.

PLONGEZ dans l'avenir de l'innovation automobile avec LeddarVisiontm, une plateforme logicielle de fusion bas niveau de capteurs et de perception indépendante des capteurs et des processeurs, performante et polyvalente pour l'automobile qui génère un modèle environnemental 3D détaillé à partir de différents types (caméra, radar et LiDAR) et configurations de capteurs.

Découvrez LeddarVision et des produits ADAS de niveau 2 et 3 en action dans différentes conditions climatiques et routières sur la console virtuelle interactive de LeddarTech :

**NOUVEAU** LeddarVision Surround (LVS-2 + ) , la solution « premium » de fusion et de perception à vue périphérique (surround-view) qui étend efficacement la configuration de capteurs 1VxR de la famille de produits à vue frontale LVF à une configuration 5V5R.

, la solution « premium » de fusion et de perception à vue périphérique (surround-view) qui étend efficacement la configuration de capteurs 1VxR de la famille de produits à vue frontale LVF à une configuration 5V5R. **RÉCEMMENT PRIMÉ** LeddarVision Front-Entry (LVF-E) , la solution de fusion et de perception à vue frontale (front-view) pour applications ADAS de niveau 2/2+ d'aide à la conduite sur autoroute et de sécurité 5 étoiles NCAP 2025 et GSR 2022 d'entrée de gamme, alimentée par le processeur TDA4VM-Q1 de Texas Instruments. Le LVF-E permet d'obtenir les coûts les plus bas pour un système ADAS de niveau 2/2+ d'entrée de gamme. Octobre 2023 ? Prix du système ADAS de l'année attribué dans le cadre du programme AutoTech Breakthrough, Royaume-Uni Novembre 2023 ? Prix du logiciel de détection dans l'industrie de la conduite autonome attribué par Cars of the Future, Royaume-Uni

, la solution de fusion et de perception à vue frontale (front-view) pour applications ADAS de niveau 2/2+ d'aide à la conduite sur autoroute et de sécurité 5 étoiles NCAP 2025 et GSR 2022 d'entrée de gamme, alimentée par le processeur TDA4VM-Q1 de Texas Instruments. Le LVF-E permet d'obtenir les coûts les plus bas pour un système ADAS de niveau 2/2+ d'entrée de gamme.

Vivez une DÉMONSTRATION EN TEMPS RÉEL de la LeddarCar : clients et analystes sont invités à réserver une démonstration sur route de la technologie logicielle de fusion bas niveau et de perception LeddarVision de LeddarTech.

Clients, analystes, investisseurs et médias sont invités à prendre rendez-vous avec notre équipe au CES pour en savoir plus sur LeddarTech.

« Venez assister à une présentation passionnante de nos solutions logicielles d'avant-garde LeddarVision pour l'automobile avec la LeddarCar et de nos produits et technologies ADAS de pointe au CES 2024 », a déclaré Frantz Saintellemy, président, chef de l'exploitation et futur chef de la direction de LeddarTech. « Cet événement est une excellente occasion pour nous de rencontrer nos clients, nos partenaires, les médias, les investisseurs et les décideurs de l'industrie, et de montrer comment notre technologie améliore la mobilité et la qualité de vie de tous les usagers de la route. La participation de LeddarTech au CES 2024 souligne notre rôle central dans l'avancement de la technologie automobile et renforce notre position de joueur clé dans l'industrie des logiciels pour l'automobile ».

À propos de LeddarTech

Entreprise mondiale de logiciels fondée en 2007, basée à Québec et disposant de centres de R&D supplémentaires à Montréal, Toronto et Tel Aviv (Israël), LeddarTech développe et propose des solutions logicielles complètes de fusion bas niveau de capteurs et de perception reposant sur l'intelligence artificielle qui permettent le déploiement d'applications ADAS et de conduite autonome (AD). Le logiciel de classe automobile de LeddarTech applique des algorithmes d'intelligence artificielle et de vision numérique avancés afin de générer des modèles 3D précis de l'environnement, pour une meilleure prise de décision et une navigation plus sûre. Cette technologie performante, évolutive et économique permet la mise en oeuvre efficace de solutions ADAS pour véhicules automobiles et hors route par les équipementiers et les fournisseurs de rang 1 et 2.

Ayant déposé plus de 150 demandes de brevets (dont 80 accordées) qui améliorent les capacités des systèmes d'aide à la conduite et de conduite autonome, l'entreprise a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de télédétection. Une plus grande conscience situationnelle est essentielle pour rendre la mobilité plus sûre, plus efficace, plus durable et plus abordable : c'est ce qui motive LeddarTech à vouloir devenir la solution logicielle de fusion de capteurs et de perception la plus largement adoptée.

Renseignements complémentaires disponibles sur www.LeddarTech.com et sur LinkedIn, Twitter (X), Facebook et YouTube.

Contact :

Daniel Aitken, vice-président, Marketing, communications et relations avec les investisseurs mondiaux, LeddarTech Inc.

Tél. : + 1-418-653-9000 poste 232 [email protected]

Site web, relations investisseurs : https://investors.LeddarTech.com

: https://investors.LeddarTech.com Contact, relations investisseurs : Kevin Hunt, ICR Inc. [email protected]

: Kevin Hunt, ICR Inc. Contact, médias financiers : Dan Brennan, ICR Inc. [email protected]



Leddar, LeddarTech, LeddarVision, LeddarSP, VAYADrive, VayaVision et les logos associés sont des marques de commerce ou des marques déposées de LeddarTech Inc. et de ses filiales. Tous les autres noms de marques, noms de produits et marques sont ou peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées utilisées pour désigner les produits ou les services de leurs propriétaires respectifs.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fe9b76b7-c72b-416d-8174-2b4bfe122503/fr

13 décembre 2023 à 00:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :