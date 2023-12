CHARM Therapeutics renforce son équipe de direction par une promotion déterminante et une nomination stratégique





CHARM Therapeutics, une entreprise de biotechnologie spécialisée dans un apprentissage 3D en profondeur, orienté vers la découverte et le développement de médicaments révolutionnaires, a annoncé aujourd'hui la promotion de Sarah Skerratt, Ph.D., au poste de Chief Scientific Officer (CSO), et la nomination de Laura Hare au poste de Chief People Officer et Head of Business Operations.

« Ces changements à la direction font entrer CHARM dans une phase de transformation. La promotion de Sarah au poste de CSO témoigne de sa contribution exceptionnelle à notre portefeuille de produits, et nous sommes très heureux d'accueillir Laura dont l'expérience sera déterminante pour notre prochaine phase de croissance », a déclaré Laksh Aithani, cofondateur et CEO de CHARM Therapeutics.

La promotion de la Dre Sarah Skerratt au poste de CSO intervient alors que le pipeline de CHARM réalise des progrès importants sous sa direction et son expertise. Forte de plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la découverte de médicaments, la Dre Skerratt est une dirigeante qui a su mener à bien des projets allant de la phase exploratoire à la phase clinique dans plusieurs domaines thérapeutiques. Elle a notamment occupé des postes de direction chez Merck Sharp & Dohme, Vertex, Convergence/Biogen et Pfizer Inc. ce qui lui a permis d'affirmer sa réputation dans le domaine de la découverte et du développement de médicaments. Chimiste organique de formation, elle est titulaire d'un doctorat de l'université de Nottingham et a effectué des études de troisième cycle à l'université de Stanford en tant que boursière Fulbright.

Laura Hare rejoint CHARM après avoir occupé un poste chez F-star Therapeutics, où elle a joué un rôle déterminant en tant que vice-présidente principale des opérations et du personnel de l'entreprise et a conduit l'entreprise à effectuer de multiples transformations, allant des débuts de la découverte de médicaments jusqu'à sa fructueuse acquisition par invoX Pharma. Forte de 20 ans d'expérience dans des entreprises à grande échelle et à forte croissance dans les domaines de la technologie et de la biotechnologie, son expérience sera déterminante pour gérer la croissance rapide de CHARM et favoriser un milieu de travail florissant. L'expertise de Mme Hare en matière d'opérations d'entreprise et de ressources humaines devrait jouer un rôle important dans la stratégie et la gestion opérationnelle de CHARM, alors que l'entreprise continue de se développer.

À propos de CHARM Therapeutics

CHARM Therapeutics découvre et développe des médicaments à base de petites molécules contre des cibles difficiles à traiter, grâce à sa plateforme exclusive, DragonFold, qui offre un apprentissage 3D en profondeur. Alimenté par le premier algorithme de cofolding protéine-ligand à haut débit et s'appuyant sur une équipe de scientifiques et d'ingénieurs de classe mondiale, CHARM cherche à mettre au point des approches innovantes pour créer des thérapies qui changeront la vie des patients.

Basée à Cambridge et à Londres, CHARM a levé 70 millions de dollars à ce jour et constitue une équipe interdisciplinaire et entrepreneuriale en associant des leaders des domaines de l'IA et de la biotechnologie. Elle est soutenue par des investisseurs internationaux de haut niveau, dont OrbiMed, F-Prime Capital, General Catalyst, Khosla Ventures, Bristol Myers Squibb, NVIDIA et grep -vc. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site suivant : www.charmtx.com

12 décembre 2023 à 11:35

