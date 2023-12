Nozomi Networks et NetWitness annoncent un partenariat visant à fournir des solutions avancées de cybersécurité aux environnements OT et IoT à travers les systèmes d'infrastructure critiques





Nozomi Networks Inc., chef de file de la sécurité OT, IoT et des infrastructures critiques, et NetWitness, leader des solutions de détection et de réponse aux cybermenaces pour les entreprises, annoncent aujourd'hui un partenariat visant à fournir une sécurité et une visibilité unifiées à travers les solutions de technologie opérationnelle (OT) et de technologie de l'information (IT). L'intégration des données OT permet d'améliorer considérablement l'efficacité du centre des opérations de sécurité (SOC), où NetWitness défend les entreprises face aux cybermenaces complexes.

« NetWitness se démarque principalement grâce à sa visibilité totale sur les données des entreprises, quel que soit leur type, logs, réseau ou terminaux, ou leur hébergement, sur site, dans le cloud ou hybride », déclare Tod Ewasko, directeur des produits de NetWitness. « L'intégration des données OT et IoT critiques dans les fonctions de détection, d'investigation et de réponse aux menaces améliore l'efficacité du SOC et protège des voies d'attaques de plus en plus empruntées. »

Reconnu comme un chef de file de la sécurité OT et IoT, Nozomi Networks est apprécié pour son excellente visibilité opérationnelle, sa détection avancée des menaces OT et IoT et la solidité de ses différents déploiements. Ses solutions sont au service de plus de 102 millions d'équipements dans des milliers d'installations dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie manufacturière, de l'exploitation minière, des transports, des services publics, des bâtiments automatisés, des Smart Cities et des infrastructures critiques. Déployables sur site et dans le cloud, les produits Nozomi Networks couvrent les domaines de l'IT, l'OT et l'IoT pour automatiser les tâches fastidieuses d'inventaire, de visualisation et de surveillance des réseaux de contrôle des processus industriels par l'utilisation innovante de l'intelligence artificielle. Au-delà de la cybersécurité, leurs applications englobent le dépannage, la gestion des actifs et la maintenance prédictive.

NetWitness aide à protéger les organisations du monde entier les plus importantes et les plus soucieuses de leur sécurité en fournissant la plateforme unifiée de détection, d'investigation et de réponse aux menaces la plus complète et la plus flexible. NetWitness offre une visibilité unique, une contextualisation solide ainsi que des informations automatisées et exploitables qui permettent aux analystes cybersécurité de répondre aux attaques les plus complexes et les plus sophistiquées.

« La libre circulation des connexions et des données entre l'OT, l'IoT et l'IT force les entreprises à rechercher de meilleurs moyens de surveiller et de gérer globalement leur défense et leur sécurité sur l'ensemble de la surface d'attaque », déclare Chet Namboodri, vice-président principal des alliances et des ventes aux canaux de Nozomi Networks. « Nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée de conclure ce partenariat avec NetWitness visant étendre l'accès de leurs clients à des solutions de détection et de réponse de plus grande envergure dans leurs réseaux IT, IoT, OT et dans leurs systèmes opérationnels. »

À propos de NetWitness

NetWitness fournit aux organisations du monde entier des fonctionnalités complètes et hautement évolutives de détection et de réponse aux menaces. La NetWitness Platform offre une visibilité complète combinée à des renseignements appliqués sur les menaces, et à des analyses comportementales des utilisateurs, de manière à détecter, hiérarchiser, examiner les menaces, et automatiser la réponse. Cela permet aux analystes cybersécurité d'être plus efficaces et de conserver une longueur d'avance sur les menaces susceptibles d'impacter l'entreprise.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.netwitness.com

À propos de Nozomi Networks

Nozomi Networks protège les infrastructures critiques d'entreprises du monde entier contre les cybermenaces. Sa plateforme offre des capacités uniques de visibilité du réseau et des terminaux, de détection des menaces et d'analyse alimentée par l'IA pour une réponse aux incidents plus rapide et plus efficace. Nozomi Networks permet à ses clients de minimiser les risques et la complexité tout en maximisant leur résilience opérationnelle. www.nozominetworks.com

