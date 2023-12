Trottinettes électriques et BIXI à Laval : un bilan positif pour la saison 2023





LAVAL, QC, le 11 déc. 2023 /CNW/ - L'intérêt des Lavallois et des Lavalloises pour les modes de transport actifs poursuit sa croissance, selon les résultats annuels obtenus par BIXI, Lime et Bird, soit les fournisseurs de bicyclettes et de trottinettes électriques en libre-service déployées sur le territoire cette année. Au total, entre le 15 avril et le 14 novembre, un peu plus de 33 000 déplacements ont été effectués en sol lavallois avec l'un ou l'autre de ces modes de transport actifs et durables.

« Le projet pilote concernant l'encadrement de l'utilisation des trottinettes électriques est l'une des mesures de notre Plan d'action en sécurité routière 2023-2028, déposé l'été dernier. Le succès remporté par l'utilisation des trottinettes électriques à Laval prouve qu'il est possible, avec un encadrement sécuritaire, d'assurer une cohabitation harmonieuse sur nos routes. J'encourage d'ailleurs toute la population à recourir, lorsque c'est possible, aux modes de transport actif, qui favorisent à la fois une mobilité plus durable et de saines habitudes de vie! »

-- Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Les derniers kilomètres sont parfois le dernier frein à laisser la voiture à la maison, et c'est exactement là que le BIXI et la trottinette électrique viennent faire une différence, en plus d'offrir une expérience agréable! Devant des résultats aussi positifs et encourageants, nous comptons bien poursuivre l'expansion des BIXI et l'expérimentation des trottinettes en libre-service. »

-- Stéphane Boyer, maire de Laval

De la fin juillet à la mi-septembre, 200 trottinettes électriques en libre-service et 33 stations ont été déployées progressivement. Il s'agissait d'une première saison partielle pour ces appareils sur le territoire, et cela a permis de confirmer l'intérêt des citoyennes et des citoyens pour ces modes de déplacement, avec un total de près de 5 560 déplacements sur une distance moyenne de 3,4 km.

Rappelons que le déploiement des trottinettes électriques s'est fait dans le cadre d'un projet pilote du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD). Des conditions de succès, dont l'exigence de GPS permettant de géolocaliser avec précision les appareils, une vitesse maximale de 25 km/h et le port du casque obligatoire, ont permis de conclure la saison sans qu'aucune utilisation inappropriée ni aucun incident n'aient été rapportés.

Du côté de BIXI, la flotte de vélos a connu cette année une forte expansion, atteignant 295 appareils (incluant 80 à assistance électrique) et 26 stations. Il s'agit d'un ajout de 6 stations et de 80 vélos de base. Ces appareils en libre-service connaissent un succès grandissant année après année, après cinq saisons à Laval. En 2023, il y a eu une hausse de 138 % par rapport à l'année précédente, avec un peu plus de 27 500 déplacements sur l'île ayant comme point de départ ou d'arrivée une station de Laval. La distance moyenne parcourue est de 5 km.

Faits saillants

Trottinettes : 200 appareils répartis parmi 33 stations de la fin juillet à la mi-septembre; 2 fournisseurs : Lime et Bird; Près de 5 560 déplacements enregistrés; Une distance moyenne parcourue de 3,4 km; Jours les plus occupés : le vendredi 1 er septembre pour Bird (138 déplacements) et le samedi 30 septembre pour Lime (143 déplacements).

BIXI : Un peu plus de 27 500 déplacements avec Laval comme point de départ ou d'arrivée; Une distance moyenne parcourue de 5 km; Demande quotidienne plus forte entre 15 h et 19 h, avec un pic d'utilisation en juillet. La Ville de Laval a reçu deux subventions pour les années financières 2022-2023 (203 725 $) et 2023-2024 (235 461 $), pour installer des vélos BIXI dans le cadre du Programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU).



Pour proposer un emplacement BIXI

Le réseau BIXI poursuivra son expansion à Laval au cours des prochaines années. Les citoyens et les citoyennes sont invités à suggérer des emplacements près de chez eux.

Renseignements additionnels

11 décembre 2023 à 17:03

