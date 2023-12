Rogers accélère ses plans de désendettement avec la vente privée de ses actions de Cogeco





La vente permet de réduire le ratio d'endettement de 0,1x

L'entreprise s'attend à terminer l'année avec un ratio d'endettement de 4,7x

TORONTO, 11 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a annoncé aujourd'hui la vente de ses actions de Cogeco à la Caisse de dépôt et placement du Québec dans le cadre d'une transaction privée de 829 millions de dollars.

« Cette vente réaffirme notre engagement à solidifier notre bilan de première qualité et à réduire avec vigueur notre ratio d'endettement, a déclaré Tony Staffieri, président et chef de la direction, Rogers. Nous sommes en avance de six mois sur nos priorités de désendettement et nous sommes déterminés à réduire davantage notre ratio d'endettement. »

Accélération des plans de désendettement

Grâce à la vente de ces actions de Cogeco, la Société s'attend à terminer l'année avec un ratio d'endettement de 4,7x comparativement à la prévision de 4,8x annoncée lors de la publication des résultats du troisième trimestre. À la fin du troisième trimestre, le ratio d'endettement de la Société s'établissait à 4,9x. Les produits de la transaction d'aujourd'hui s'ajoutent au gain annoncé précédemment de 1 milliard de dollars que permet de réaliser le dessaisissement de propriétés non essentielles, majoritairement des actifs immobiliers, qui devrait s'achever en 2024 [1] .

[1] Le ratio d'endettement indiqué dans le présent communiqué repose sur un calcul de ratio non défini par les PCGR et comprend le BAIIA ajusté des 12 derniers mois des entreprises combinées Rogers et Shaw Communications. Pour obtenir de plus amples renseignements sur notre ratio d'endettement et les mesures financières qui y sont associées, consultez les rubriques « Situation financière » et « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de notre rapport de gestion du troisième trimestre de 2023 daté du 8 novembre 2023 (rapport de gestion du Tr3 2023) disponible à www.sedarplus.ca et sec.gov . Ce communiqué contient des énoncés prospectifs et de l'information prospective, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables; consultez la rubrique « À propos des énoncés prospectifs » de notre rapport de gestion annuel de 2022 et de notre rapport de gestion du Tr3 de 2023.

