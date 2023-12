Vantage Markets remporte une triple victoire aux Professional Trader Awards 2023





PORT-VILA, Vanuatu, 11 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Le courtier multi-actifs Vantage (ou Vantage Markets), a l'honneur d'annoncer avoir reçu trois prix prestigieux aux Professional Trader Awards 2023, réaffirmant ainsi sa position de courtier de premier plan pour les traders professionnels.

Pour 2023, Vantage a reçu les prix de la « Meilleure application de trading professionnelle », de la « Meilleure plateforme de trading professionnelle » et du « Courtier le plus fiable ».

C'est la deuxième année consécutive que Vantage remporte les plus hautes distinctions lors de cette remise de prix. En 2022, Vantage avait remporté les prix de la « Meilleure plateforme de trading » et de la « Meilleure application de trading », pour avoir toujours fourni des solutions de pointe à ses clients professionnels.

Organisés par Holiston Media, organisme renommé de remise de prix, les Professional Trader Awards en sont à leur cinquième édition. L'édition 2023 de ces prix décernés par les électeurs a été particulièrement suivie ; en effet, la participation enregistrée a été sans précédent, avec plus de 11 500 votes exprimés par 1 900 électeurs uniques. Cette mobilisation record reflète la reconnaissance par le secteur des normes exceptionnelles établies par les meilleurs courtiers comme Vantage.

Marc Despallieres, directeur de la stratégie et des opérations chez Vantage, a déclaré : « Nous sommes honorés de recevoir ces prix prestigieux pour la deuxième année consécutive. Ce succès témoigne du dévouement et du travail acharné de notre équipe Vantage. Nous sommes restés fidèles à notre engagement en faveur de l'innovation, de la satisfaction des clients et de la fourniture de la meilleure expérience de trading possible. Ces prix ne reconnaissent pas seulement nos succès passés, ils nous incitent également à placer la barre encore plus haut à l'avenir »

« À nos clients Vantage : votre confiance a été la pierre angulaire de notre succès, et nous sommes reconnaissants de votre soutien continu, a ajouté M. Despallieres. Nous tenons également à exprimer notre profonde gratitude à Holiston Media et à l'équipe à l'origine des Professional Trader Awards, pour leur excellent travail visant à rehausser les normes de l'industrie du trading professionnel. »

Vantage (ou « Vantage Markets ») est un courtier multiactif qui offre à ses clients l'accès à un service agile et puissant pour le trading de contrats de différence (CFD) sur le Forex, de matières premières, des indices, des actions, des obligations et des FNB.

Avec plus de 13 ans d'expérience sur le marché, Vantage transcende le rôle de courtier en fournissant un écosystème de trading fiable, une application de trading primée, et une plateforme de trading simple à utiliser qui permet aux clients de saisir les opportunités de trading. Téléchargez l'application Vantage dans l'App Store ou Google Play.

