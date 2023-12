Samyang Corporation s'étend sur le marché mondial en lançant deux nouveaux équipements pour le traitement des eaux industrielles





Une membrane RO et un EDI ont été lancés suite à la résine échangeuse d'ions, constituant trois matériaux essentiels pour le traitement de l'eau

La société devient un fournisseur de solutions complètes grâce à des produits récemment lancés et à « Water Solutions PU (Performance Unit) », une nouvelle organisation dédiée.

SÉOUL, Corée du Sud, 11 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Samyang Corporation, leader dans le domaine des matériaux de traitement des eaux industrielles et première entreprise coréenne à développer des résines échangeuses d'ions, a lancé deux nouveaux produits et mis en place une organisation spécialisée afin de devenir une entreprise de solutions complètes pour l'eau sur le marché mondial.

Samyang Corporation (dont le PDG est Kang Ho-Sung) a annoncé avoir ajouté de nouveaux produits à « TRILITE », sa gamme de traitement des eaux industrielles, à savoir TRILITE RO (pour l'osmose inverse) et TRILITE EDI (un électro-déionisateur).

Ces nouveaux produits sont considérés comme des matériaux clés pour le traitement des eaux industrielles, au même titre que la résine échangeuse d'ions, car ils jouent un rôle primordial dans l'élimination des impuretés dans le processus de production d'eau ultra-pure (une eau extrêmement pure dont la teneur en ions est proche de 0 %) pour les semi-conducteurs, les écrans et les produits électroniques, grâce à des filtres à haute performance et à l'utilisation de l'électricité. Récemment, avec l'augmentation rapide de la demande d'eau ultra-pure pour les semi-conducteurs, la taille du marché des membranes RO et des EDI a également connu une croissance rapide.

La membrane TRILITE RO, l'un des produits nouvellement lancés, présente des performances élevées en matière d'élimination des sels et des matières organiques, ainsi qu'une perméabilité élevée et une excellente durabilité. Il s'agit d'un produit spécialisé dans la fabrication d'eau industrielle et spécifiquement conçu pour les eaux saumâtres, qui contiennent moins de sel que l'eau de mer. TRILITE EDI est un appareil qui produit de l'eau pure et ultra-pure en continu grâce à l'électricité. C'est un produit écologique qui n'utilise pas de matériaux chimiques et ne rejette pas d'eaux usées. La longueur de la voie d'écoulement de l'eau est importante, garantissant un fonctionnement stable ainsi que la qualité de l'eau à la sortie malgré les fluctuations de la condition de l'eau à l'entrée.

Samyang Corporation, en lançant sa membrane RO et son EDI aux côtés de sa résine échangeuse d'ions, a constitué une gamme de matériaux de traitement de l'eau essentiels pour la production d'eau ultra-pure. Samyang Corporation a également ajouté de nouvelles fonctionnalités à « TriAngle », un logiciel auto-développé pour concevoir des systèmes de résine échangeuse d'ions et des systèmes de conception pour les membranes RO et les EDI.

Cela permet une combinaison optimale pour la conception de systèmes de traitement de l'eau basés sur les besoins de l'utilisateur, faisant également de l'entreprise un fournisseur potentiel de solutions complètes.

Samyang Corporation a récemment créé sa « Water Solutions PU (Performance Unit) », une organisation dédiée en charge de l'activité de traitement de l'eau au sein du groupe chimique de Samyang, encouragée de manière stratégique au niveau du groupe. En commençant par l'expansion de la gamme de produits TRILITE, Samyang prévoit de renforcer son portefeuille de produits grâce à une R&D continue puis de consolider sa position sur le marché mondial des semi-conducteurs, notamment aux États-Unis, en Europe, au Japon, en Chine et en Asie du Sud-Est, en s'appuyant sur un réseau mondial, déjà établi, de vente de résine échangeuse d'ions.

Cho Young Do, le chef du département WS PU de Samyang Corporation, a expliqué que « le marché mondial du traitement de l'eau est soumis à une croissance continue, en raison de l'aggravation récente du stress hydrique due à la pollution de l'environnement ainsi qu'à la demande croissante en eau ultra-pure résultant de la croissance des industries des semi-conducteurs, de l'affichage et de l'électronique ». Il a ajouté qu' « avec « TRILITE », une technologie et une marque différenciée pouvant fournir des solutions complètes, Samyang Corporation deviendra une entreprise leader sur le marché mondial du traitement de l'eau. »

Samyang Corporation est à la tête de l'industrie nationale après avoir développé le premier produit de résine échangeuse d'ions du pays en 1976, créant TRILITE, une marque de résine échangeuse d'ions unique en Corée. En 2014, Samyang Fine Technology, la plus grande usine de résine à particules uniformes d'Asie, a été construite pour étendre les activités à la résine de qualité supérieure, comme les centrales électriques, l'eau ultra-pure, la chromatographie, etc. En 2020, en fournissant de la résine échangeuse d'ions aux centrales nucléaires, Samyang Corporation a réussi à localiser une résine de qualité supérieure.

Référence : site officiel TRILITE de Samyang www.samyangtrilite.co.kr/en/index

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2293143/Samyang_Reverse_Osmosis_RO__membrane_and_Electrodeionizer.jpg

