Schneider Electric nomme Joey Walters au poste de vice-président des ressources humaines au Canada

Schneider Electric, chef de file mondial de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et de l'automatisation, a nommé Joey Walters au poste de vice-président des ressources humaines au Canada. En se joignant à la prestigieuse équipe de direction, Joey va apporter une combinaison solide de compétences en ressources humaines et d'un engagement profond à développer la culture d'entreprise puisée dans les valeurs de Schneider Electric.

Fort de plus de 20 ans d'expérience en gestion des talents et des ressources humaines, Joey dirigera l'élaboration et la mise en oeuvre de stratégies en matière de ressources humaines au Canada. Il sera responsable de la supervision du recrutement des talents, de l'engagement des employés, de la rémunération et des avantages sociaux et du perfectionnement des talents.

« Je suis très heureux de rejoindre Schneider Electric. « La détermination de cette entreprise à façonner un avenir durable grâce à la transformation numérique m'interpelle profondément. J'ai toujours admiré l'approche centrée sur l'humain de Schneider Electric, et j'ai hâte de tirer parti de mon expérience dans le secteur de l'énergie et des ressources humaines pour promouvoir un environnement propice à la prospérité des talents et à l'innovation », a déclaré Joey Walters, vice-président des ressources humaines, Schneider Electric Canada.

Avant de se joindre à Schneider Electric, Joey occupait le poste de vice-président des RH chez Carrier Enterprise Canada pendant plus de dix ans, ce qui le place comme le fer de lance des initiatives de notre entreprise en matière des ressources humaines. Il a également travaillé chez BroadGrain Commodities, Ingersoll Rand et Ameresco Canada.

« Nous sommes ravis d'accueillir Joey au sein de l'équipe de Schneider Electric. Son expérience éprouvée en gestion des ressources humaines, ainsi sa passion pour le secteur de l'énergie et pour le perfectionnement des compétences, correspondent parfaitement aux valeurs et aux objectifs stratégiques de notre entreprise. Avec le concours qu'apportera Joey, je suis persuadée que nous continuerons à rehausser notre engagement envers la durabilité et à favoriser l'excellence organisationnelle. Nous avons hâte de le voir hisser la culture centrée sur l'humain de Schneider Electric vers de nouveaux sommets », a déclaré Emily Heitman, présidente nationale de Schneider Electric Canada.

Joey prend la relève de Claire Guichard, vice-présidente des ressources humaines, des opérations commerciales et des segments, des stratégies et de la finance centrale, ainsi que de l'automatisation industrielle.

