Québec investit près de 60 M$ pour la protection du caribou

SAINTE-ANNE-DES-MONTS, QC, le 30 avril 2024 /CNW/ - Dans le but de protéger les populations de caribous forestiers de Charlevoix et de caribous montagnards de la Gaspésie, le gouvernement du Québec annonce un investissement de 59,5 millions de dollars qui permettra de mettre en oeuvre deux projets régionaux et des mesures de conservation de l'espèce et de son habitat. Il lance également des consultations sur les projets envisagés dans ces deux régions, ainsi qu'une consultation distincte des communautés autochtones concernées.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, en collaboration avec la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina.

L'approche préconisée vise à accroître la prévisibilité pour les communautés locales, notamment les communautés autochtones, qui ont un lien privilégié avec le caribou et son habitat, tout en assurant un développement économique régional en harmonie avec la protection de l'espèce. Elle considère, à la fois, l'état de précarité des caribous et les défis de mise en valeur des ressources naturelles, de même que les enjeux spécifiques au domaine récréotouristique. La mise en oeuvre de projets spécifiques pour les populations de Charlevoix et de la Gaspésie permettra également de concevoir une approche équilibrée et adaptée aux régions visées.

La documentation et les modalités de participation aux consultations sont disponibles sur consultation.quebec.ca. Toute personne intéressée est invitée à soumettre ses commentaires entre le 30 avril et le 30 juillet 2024, à la suite de quoi, ils seront analysés. La consultation porte notamment sur la localisation, la superficie et les limites des territoires visés par les projets, ainsi que sur les modifications réglementaires envisagées pour leur désignation à titre d'habitats fauniques d'une espèce menacée ou vulnérable et l'encadrement des activités dans ces habitats.

Citations :

« Au cours des dernières années, le gouvernement a mené plusieurs consultations et tenu une commission indépendante afin de contribuer à la préservation des caribous tout en maintenant la vitalité des régions et des communautés. Je tiens à rappeler que, durant cette période, notre gouvernement s'est assuré de mettre en place différents outils de mesure, de suivi et de protection de l'espèce et de son habitat. Les propositions mises de l'avant aujourd'hui s'appuient sur notre intention de protéger légalement l'habitat des caribous en cohérence avec les réalités régionales. C'est pourquoi nous proposons une approche adaptée à chacune d'entre elles qui favorisera la participation des acteurs locaux et des Premières Nations. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« L'intention du gouvernement a toujours été claire : augmenter la protection du caribou forestier et montagnard de la Gaspésie, tout en s'assurant de préserver le dynamisme économique de nos communauté forestières. Quand on parle de communautés forestières, on pense à tous les travailleurs et à toutes les entreprises qui vivent de la forêt. C'est ce qu'on vient faire aujourd'hui. Les consultations à venir vont nous permettre de prendre connaissance de ce que les gens ont à dire et d'adapter le plan proposé en conséquence. Ce que l'on vise, c'est l'équilibre entre la protection de la biodiversité et le développement économique des régions concernées. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Par ailleurs, le gouvernement du Québec annonce son intention d'agrandir la réserve de biodiversité des Caribous-Forestiers-de-Manouane-Manicouagan (environ 4 826 km 2 ). Il annonce également son intention d'appliquer des mesures immédiates sur ce territoire, ainsi que sur celui du projet d'aire protégée de Vallières-de-Saint-Réal (environ 96 km 2 ), afin d'empêcher la réalisation d'activités pouvant y dégrader les milieux naturels. Ces mesures permettront de préserver les caractéristiques de l'habitat favorables aux caribous, d'ici à ce que la désignation légale de ces aires protégées entre en vigueur. Les projets régionaux annoncés aujourd'hui, les aires protégées et les habitats fauniques, touchent près de 15 000 km 2 .

Les projets régionaux soumis à la consultation visent spécifiquement la population de caribous forestiers de Charlevoix et la population de caribous montagnards de la Gaspésie. En vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, le caribou forestier a été désigné espèce vulnérable en 2005 et le caribou montagnard de la Gaspésie, espèce menacée en 2009.

le caribou montagnard de la Gaspésie, espèce menacée en 2009. Pour les deux territoires visés par les projets régionaux, la désignation légale d'habitats fauniques d'une espèce menacée ou vulnérable est prévue, en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Les modifications règlementaires et légales envisagées pour l'encadrement des activités dans ces habitats sont également présentées dans le cadre des consultations annoncées aujourd'hui.

Parmi les autres mesures proposées, notons l'octroi d'un budget de 7 millions de dollars pour l'année financière 2024-2025 afin de poursuivre les activités de restauration de l'habitat du caribou pour favoriser le retour de peuplements à dominance résineuse. Le gouvernement souhaite poursuivre les actions de protection des massifs forestiers découlant des plans d'aménagement forestier dans l'habitat du caribou. Il compte aussi poursuivre l'application de mesures intérimaires dans l'habitat du caribou sur les territoires visés (Gaspésie et Charlevoix) et celle du moratoire sur la coupe forestière à Val-d'Or .

Liens connexes :

Pour prendre connaissance de la documentation liée à cette annonce ou pour participer à la consultation : https://consultation.quebec.ca/processes/projets-pilotes-caribous-forestiers-montagnards.

Pour en savoir davantage sur les aires protégées au Québec.

