Déclaration - Le fédéral inquiet des délais supplémentaires pour la publication de la stratégie sur le caribou du gouvernement du Québec





GATINEAU, QC, le 30 avril 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, fait la déclaration suivante en réaction aux mesures visant le caribou boréal et montagnard de la Gaspésie annoncées aujourd'hui par le gouvernement du Québec.

« Je tiens à remercier le gouvernement du Québec d'avoir présenté ses plans avant la date butoir du 1er mai. Toutefois, plusieurs éléments névralgiques sont absents, notamment sur l'engagement du gouvernement du Québec pris en août 2022 de réduire le taux de perturbation dans l'habitat du caribou afin qu'au moins 65 p. 100 du territoire de ce dernier, pour chacune des populations de caribou, soit non perturbé.

« De plus, l'annonce d'aujourd'hui est silencieuse sur plusieurs populations de caribou. Le gouvernement du Québec doit publier une stratégie pour l'ensemble des populations de caribou boréal au Québec, y compris des mesures intérimaires immédiates.

« Le caribou est emblématique au Canada et des mesures supplémentaires sont nécessaires pour en assurer la survie. Nous demeurons ouverts à soutenir le gouvernement du Québec dans la mise en place de mesures visant le rétablissement et la protection du caribou boréal et de la Gaspésie. Ces discussions pourront continuer une fois les plans évalués.

« Le caribou est d'une grande importance culturelle et spirituelle pour les peuples autochtones et nous poursuivons nos discussions productives avec des dirigeants autochtones du Québec. Nous reconnaissons leur rôle important dans la conservation des espèces sauvages et la nécessité de tenir compte de leur savoir traditionnel dans l'élaboration et la mise en oeuvre de mesures de protection et de rétablissement du caribou.

« Le caribou boréal et le caribou montagnard de la Gaspésie sont uniques au Canada. Leur extinction est quelque chose que nous ne pourrons jamais réparer et nous ne pouvons laisser cette éventualité sur la table. Nous sommes collectivement responsables de leur survie et nous ne pouvons échouer. Notre succès se mesurera lorsque ces populations seront prospères et autosuffisantes. Nous sommes impatients de travailler avec le gouvernement du Québec et les peuples autochtones pour y arriver. »

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

30 avril 2024 à 18:39

