Gestion de la surpopulation de cerfs de Virginie : la Ville de Longueuil salue l'annonce de la Ville de Montréal





LONGUEUIL, QC, le 30 avril 2024 /CNW/ - Suivant l'annonce de la Ville de Montréal de procéder avec une opération de chasse contrôlée des cerfs de Virginie dans deux parcs de l'Est de l'île, la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, salue la prise de position de sa ville voisine et fait le point sur l'opération de chasse contrôlée au parc Michel-Chartrand, à Longueuil, prévue à l'automne 2024.

« Je salue aujourd'hui l'annonce de la Ville de Montréal qui doit composer avec une problématique semblable à celle de Longueuil, soit celle d'une surpopulation importante de cerfs de Virginie dans des boisés urbains à proximité de résidences. Tout comme Longueuil, Montréal a pris une décision courageuse, basée sur la science, suivant un processus de consultation auprès de différents experts et met de l'avant un plan sérieux pour rétablir l'équilibre écologique dans les parcs touchés », a souligné la mairesse Catherine Fournier.

« Plusieurs municipalités sont préoccupées par les conséquences néfastes de la surpopulation de cerfs de Virginie dans leur milieu et évaluent la même opération planifiée par Longueuil depuis plusieurs années. La Ville de Longueuil a ainsi ouvert la voie aux autres municipalités en ayant obtenu gain de cause devant la Cour d'appel du Québec, la jurisprudence permettant désormais à toutes les villes du Québec de pouvoir procéder à des opérations de contrôle des populations de cerfs sur leur territoire sans avoir à se défendre leur pouvoir d'agir devant le tribunal », a ajouté Catherine Fournier.

La Ville de Longueuil a par ailleurs obtenu une aide financière de 10 000 $ du Fonds municipal d'action juridique de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) en avril 2024 dans le cadre de ce dossier judiciaire, qui a pris fin par la décision de la Cour d'appel en octobre 2023. Ce fonds a pour but d'accorder une assistance financière aux municipalités impliquées dans des causes qui sont inscrites devant des tribunaux qui présentent des enjeux et de l'intérêt pour l'ensemble des municipalités du Québec.

« Les équipes de la Ville de Longueuil et de la Ville de Montréal collaborent déjà à différents niveaux dans le dossier de la surpopulation des cerfs de Virginie afin de partager les meilleures pratiques vis-à-vis nos plans d'intervention respectifs. Nous offrons d'ailleurs toute notre collaboration à nos autres partenaires municipaux qui travaillent sur de tels plans pour contrôler leur cheptel », a renchéri la mairesse.

Stérilisation et méthode d'abattage

Longueuil et Montréal sont notamment partenaires du programme PARCS en santé, associé à l'Université de Montréal, avec d'autres municipalités, ministères et agences de santé publique, un projet qui vise à mettre en oeuvre et évaluer une stratégie d'intervention durable visant à protéger les écosystèmes des parcs-nature périurbains tout en réduisant les risques pour la santé humaine dus aux maladies transmises par les tiques. Le programme permettra entre autres de documenter les déplacements de cerfs de Virginie sur le territoire. Les premiers résultats associés au programme, attendus pour 2025, permettront également de confirmer ou d'infirmer la faisabilité de la stérilisation des cerfs de Virginie, notamment au parc Michel-Chartrand.

Par ailleurs, la Ville de Longueuil réitère qu'elle procédera à son opération de chasse contrôlée au parc Michel-Chartrand à l'automne prochain, comme elle en a fait l'annonce en décembre dernier. Forte de l'expérience de la SÉPAQ, qui a abattu avec succès 399 cerfs de Virginie dans deux parcs nationaux situés dans l'agglomération de Longueuil en décembre dernier, l'arme à air comprimé est finalement retenue comme méthode d'intervention préconisée puisqu'en regard de ces plus récentes analyses, elle est plus efficace que l'arbalète et plus adaptée que l'arme à feu traditionnelle dans un milieu comme le parc Michel-Chartrand, situé à proximité de résidences.

La demande de permis d'abattage sera déposée auprès du MELCCFP par la Ville au cours des prochaines semaines.

SOURCE Cabinet de la mairesse de Longueuil

30 avril 2024 à 15:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :