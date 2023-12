Nyxoah Annonce la Présentation d'une Série de Cas Démontrant des Résultats Positifs dans le Traitement des Patients atteints de CCC avec Genio®





Données présentées à la conférence DGSM à Berlin par le Dr. Christian Plettenberg le 8 décembre 2023

Les résultats ont montré une diminution moyenne de l'IAH de 73%

Mont-Saint-Guibert, Belgique ? 11 décembre 2023, 7h30 CET / 1h30 ET ? Nyxoah SA (Euronext Bruxelles/Nasdaq : NYXH) (« Nyxoah » ou la « Société ») opère dans le secteur des technologies médicales et se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS). La Société a annoncé aujourd'hui les données d'une série de cas évaluant le traitement de trois patients atteints de Collapse Circonférentiel Complet (CCC) avec le système de stimulation du nerf hypoglosse Genio®. La série de cas initiée par l'investigateur a été présentée par le Dr. Christian Plettenberg de l'Universitätsklinikum Düsseldorf le 8 décembre 2023. Les résultats ont montré une diminution moyenne de l'index d'apnées-hypopnées (IAH) de 73 % et de l'échelle de somnolence d'Epworth (ESS) de 58 %. Il n'y a pas eu d'effets indésirables liés à l'implant.

Principaux résultats

- IAH : l'IAH du patient 1 est passé de 44/h à 5,6/h, celui du patient 2 de 24/h à 11,2/h et celui du patient 3 de 36/h à 11,2/h. Il en résulte une réduction moyenne de 73 %.

- ESS : l'ESS est passé de 15 à 2 chez le patient 1, de 12 à 9 chez le patient 2 et de 11 à 5 chez le patient 3. Il en résulte une réduction moyenne de 58 %.

"Ces données valident une fois de plus l'approche de stimulation bilatérale de Genio dans le traitement des patients atteints de CCC, qui représentent environ 30 % des patients atteints de SAOS éligibles au traitement par HGNS et qui sont contre-indiqués pour le traitement par HGNS disponible dans le commerce aux États-Unis. La croissance du marché européen de la stimulation du nerf hypoglosse (HGNS) s'est accélérée avec l'extension de notre marquage CE pour l'indication CCC, et, sous réserve de l'approbation de la FDA, je suis impatient de pouvoir apporter Genio aux patients CCC aux États-Unis", a commenté Olivier Taelman, CEO de Nyxoah. "Je tiens à remercier le Dr. Plettenberg et ses collègues pour leur travail important qui renforce Genio en tant que solution de traitement pour les patients non-CCC et CCC."

À propos de Nyxoah

Nyxoah opère dans le secteur des technologies médicales. Elle se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS). La principale solution de Nyxoah est le système Genio®, une thérapie de neurostimulation du nerf hypoglosse de nouvelle génération centrée sur le patient, sans sonde ni batterie implantée et destinée à traiter le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS), le trouble respiratoire du sommeil le plus courant au monde. Ce dernier est associé à un risque accru de mortalité et des comorbidités cardiovasculaires. Nyxoah est motivé par la vision selon laquelle les patients souffrant de SAOS devraient profiter de nuits reposantes et se sentir en mesure de vivre pleinement leur vie.

À la suite de la finalisation probante de l'étude BLAST OSA, le système Genio® a reçu le marquage européen CE en 2019. Nyxoah a réalisé deux introductions en bourse avec succès : sur Euronext en septembre 2020 et au NASDAQ en juillet 2021. Suite aux résultats positifs de l'étude BETTER SLEEP, Nyxoah a obtenu l'approbation marquage CE pour le traitement des patients atteints de Collapse Circonférentiel Complet (CCC), actuellement contre-indiqué dans les thérapies concurrentes. De plus, la Société mène actuellement l'étude pivot DREAM IDE en vue de l'approbation FDA et de la commercialisation aux États-Unis.

Attention ? Marquage CE depuis 2019. Dispositif expérimental aux États-Unis. Limité par la loi fédérale américaine à une utilisation expérimentale aux États-Unis.

Contacts :

Nyxoah

David DeMartino, Chief Strategy Officer

[email protected]

+1 310 310 1313

