Exscientia reçoit une subvention d'Open Philanthropy pour explorer une nouvelle approche thérapeutique de la grippe pandémique





Exscientia plc (Nasdaq : EXAI) a annoncé aujourd'hui avoir reçu une subvention de 2,3 millions de dollars de la part d'Open Philanthropy, un bailleur de fonds philanthropique proposant plusieurs programmes dans le domaine de la santé et du bien-être à l'échelle mondiale. Dans le cadre de cette subvention, Exscientia a l'intention d'utiliser l'activation de la réponse de l'hôte à l'interféron comme approche thérapeutique de la grippe pandémique.

Cette subvention s'inscrit dans le cadre plus large de l'initiative Pandemic Antiviral Discovery (PAD). Sur la base de l'expérience acquise lors de la pandémie COVID-19, Open Philanthropy a lancé l'initiative PAD en collaboration avec la Novo Nordisk Foundation et la Bill & Melinda Gates Foundation afin de promouvoir la découverte et le développement précoce de nouveaux médicaments antiviraux en prévision de futures pandémies.

« Nous sommes ravis que ces institutions expertes soutiennent les capacités d'Exscientia à développer des solutions innovantes à d'importants problèmes de santé non résolus. Cela se traduit sans aucun doute par cette subvention », a déclaré le professeur Ian Goodfellow, vice-président des antiviraux chez Exscientia. « Si nous parvenons à activer la réponse de l'interféron de manière contrôlée à l'aide de petites molécules, nous pourrions changer la manière dont la grippe sera traitée et prévenue à l'avenir, ce qui est essentiel pour une préparation efficace à la pandémie ».

La recherche financée par cette subvention permettra à Exscientia d'explorer plus avant les conditions nécessaires à l'activation d'aspects clés de la réponse à l'interféron ayant une activité antivirale connue contre la grippe et le COVID-19. La réaction à l'interféron est un élément essentiel de la capacité naturelle de l'organisme à contrôler l'infection par le virus de la grippe. Son activation conduit à la production de protéines solubles qui se lient à la surface des cellules épithéliales qui tapissent les voies respiratoires et activent un état antiviral qui supprime la poursuite de la réplication du virus.

Cette priorité s'inscrit dans le cadre de l'engagement permanent de l'entreprise en matière de prévention des pandémies, qui a été lancé en 2021 avec le soutien de la Fondation Bill & Melinda Gates. À long terme, la recherche financée par cette subvention et les correspondances chimiques qui en résultent pourraient avoir le potentiel d'être utilisées pour développer des candidats médicaments de faible poids moléculaire efficaces et spécifiques grâce à l'utilisation de la plateforme de recherche de médicaments pilotée par l'IA d'Exscientia. Ceux-ci pourraient être en mesure d'activer la réponse de l'interféron dans des tissus ou des cellules sélectionnés, pertinents pour l'infection par le virus de la grippe, y compris les variantes futures et d'autres virus.

« Nous sommes ravis de contribuer au financement de nouvelles approches visant à améliorer la résistance aux maladies infectieuses », a déclaré Heather Youngs, chargée de programme principale pour la recherche scientifique chez Open Philanthropy. « Le monde a besoin d'options variées et prêtes à l'emploi pour répondre aux besoins généraux de santé mondiale et prévenir les futures pandémies et toutes leurs terribles conséquences ».

Exscientia est une société de médecine de précision optimisée par l'IA, qui s'engage à découvrir, concevoir et développer les meilleurs médicaments possibles de la manière la plus rapide et la plus efficace.

Rendez-vous surhttps://www.exscientia.ai ou suivez-nous sur Twitter/X @exscientiaAI.

5 décembre 2023

