ClariMed ouvre un nouveau bureau à Cambridge, au Massachsuetts, afin d'élargir sa portée au coeur du centre médical des États-Unis





CHADDS FORD, Pennsylvanie, 5 décembre 2023 /CNW/ - ClariMed, Inc., le premier partenaire de services de technologie médicale de bout en bout à accorder la priorité à la convivialité comme élément central de son approche intégrée et centrée sur l'être humain en matière de développement de produits médicaux, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son nouveau bureau de Cambridge, au Massachusetts.

Cambridge, qui possède de grands hôpitaux, des établissements de soins de santé et une communauté de dispositifs médicaux en plein essor, est également connue pour son vaste réseau d'établissements d'enseignement de haut niveau. Leya Bergquist, directrice associée, Facteurs humains chez ClariMed, a souligné l'importance du site : « Notre nouvel emplacement est très accessible aux clients, aux participants à l'étude et au personnel, ce qui nous offre le cadre idéal pour mener nos travaux novateurs plus efficacement. »

Le bureau joue également un rôle essentiel dans les plans d'acquisition de talents de ClariMed. « Le milieu universitaire de Boston est un foyer de talent et d'innovation. Cet emplacement nous permet de tirer parti d'un bassin diversifié de professionnels qualifiés partout au Massachusetts et d'étendre nos activités au New Hampshire », a ajouté madame Bergquist.

ClariMed élargit simultanément ses services de recrutement locaux et internes afin de simplifier les opérations et d'assurer un accès continu pour les participants aux études. La nouvelle installation a déjà accueilli plus de 100 participants à différentes études de convivialité et de validation de la conception pour des clients internationaux.

Louisa Harvey, fondatrice et directrice de Harvey Medical, une entreprise de ClariMed, a parlé des avantages sur le plan de la logistique et de la collaboration : « La présence de ClariMed sur la côte Est change la donne pour nos clients mondiaux, et plus particulièrement pour nos clients européens. Le bureau de Cambridge permet non seulement de combler plus efficacement l'écart entre les fuseaux horaires, mais offre aussi un accès plus facile aux collaborations en personne au sein du marché américain. »

Kelley Kendle, cheffe de la direction de ClariMed, a insisté sur l'importance de l'harmonisation de cette expansion sur la stratégie de croissance de l'entreprise : « L'ouverture de notre bureau de Cambridge est une étape clé du parcours de ClariMed. Il cadre parfaitement avec nos efforts de croissance, ce qui nous permet d'élargir notre impact et de renforcer nos liens au sein du secteur des technologies médicales. »

Le nouveau bureau de ClariMed situé au 125 Cambridgepark Drive, à Cambridge, au Massachusetts, est facilement accessible en voiture, en transport en commun et à pied, ce qui fait de l'emplacement du quartier Alewife une plaque tournante idéale pour les participants aux études et le personnel. Cette ouverture marque un moment important dans le parcours de conception et de développement de technologies médicales axées sur l'humain de ClariMed.

À propos de ClariMed

ClariMed est un cabinet de développement et de réglementation axée sur l'être humain pour les produits médicaux mis au point par les fabricants de produits pharmaceutiques et d'appareils médicaux. Nos services professionnels de première catégorie favorisent l'innovation tout en assurant l'utilisation sécuritaire et efficace des produits médicaux. Visitez-nous à www.Clarimed.com.

Pour toute demande de renseignements des médias, veuillez communiquer avec :

Monique Garrett

[email protected]

1 484 363-1773

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2291605/ClariMed_Cambridge_MA_Office.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1991389/ClariMed___Logo.jpg

SOURCE ClariMed

5 décembre 2023 à 11:22

Communiqué envoyé leet diffusé par :