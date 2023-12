Square BDC à Vancouver : un nouvel espace pour les entrepreneur.es qui souhaitent créer des liens solides





VANCOUVER, BC, le 5 déc. 2023 /CNW/ - BDC, la banque des entrepreneur.es du Canada, ouvre officiellement son troisième Square BDC, un espace collaboratif pour les entrepreneur.es au centre-ville de Vancouver. À la suite du succès d'espaces semblables à Montréal et à Toronto, le Square BDC de Vancouver accueille maintenant des événements permettant aux propriétaires de PME de réseauter avec leurs pairs, leur clientèle et le personnel de BDC.

« Les relations entre semblables peuvent grandement contribuer au développement des compétences entrepreneuriales et à l'établissement d'une communauté d'affaires forte, explique Jean-Philippe Ménard, premier vice-président, Colombie-Britannique et Nord, BDC. Je suis fier d'offrir un espace qui rassemblera cette communauté d'affaires, favorisera une plus grande collaboration et, en fin de compte, fera progresser l'économie de la Colombie-Britannique. »

Le Square BDC de Vancouver se trouve dans l'immeuble The Stack, une tour à zéro émission de carbone très visible au centre du quartier des affaires de Vancouver. Les entrepreneur.es sont au coeur de la raison d'être de BDC et c'est pourquoi un espace à leur intention a été créé: un endroit pour réseauter, apprendre et échanger des idées.

Les Squares BDC de Montréal, Toronto et Vancouver, vise tous à mettre en valeur l'écosystème entrepreneurial canadien et à encourager la collaboration et l'apprentissage entre semblables. Les espaces multifonctionnels sont ouverts du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30, et peuvent accueillir jusqu'à 125 personnes.

Pour en savoir plus ou pour prendre rendez-vous avec nous :

? Par téléphone : 1 888 463-6232

? Par courriel à [email protected]

? Notre adresse :

Centre d'affaires BDC de Vancouver

1133, rue Melville, bureau 1500

Vancouver, Colombie-Britannique

V6E 4E5

5 décembre 2023 à 09:00

