VITAL'EAU : UN CONCEPT DE SPORT AQUATIQUE QUI RÉVOLUTIONNE L'AQUABOULEVARD

PARIS, 5 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Depuis plusieurs semaines le parc aquatique emblématique de Paris, l'Aquaboulevard, s'est transformé sous l'impulsion de " Vital'eau ". Cette start-up, qui s'est implantée dans le 15e arrondissement de Paris, propose un concept innovant qui allie activités dans l'eau et solutions numériques. En s'associant avec " Vital'eau ", l'Aquaboulevard enrichit son offre et propose à ses adhérents de nouvelles expériences sportives.

Les bienfaits de l'eau sur la santé

L'activité sportive dans l'eau présente des bienfaits pour la santé qui ne sont plus à prouver : renforcement du système musculaire, stimulation du rythme cardiovasculaire et amélioration du tonus respiratoire et de la circulation sanguine.

"L'eau est un intensificateur d'activités, c'est bien connu" explique Jérôme Lessert, responsable fondateur de Vital'eau, qui a vu le jour à Verrières-Antony en 2009. "La résistance à l'eau décuple le gain physique et offre des bienfaits inestimables pour le corps et la santé".

Un concept inédit qui se déploie dans un lieu unique en France : les 7000m2 du parc aquatique de l'Aquaboulevard. "En accueillant Vital'eau" explique Michel Corbière, Président du lieu, "nous proposons à nos adhérents des activités aquatiques uniques au monde et dans un cadre exceptionnel". Jeu de sons et lumières, équipe de 5 maîtres-nageurs et 7 professeurs, 25 activités sont proposées autour de la célèbre baleine bleue - provenant, rappelons-le, de l'ancien Parc océanique Cousteau.

Cerise sur le gâteau : les bassins extérieurs du parc restent accessibles toute l'année, même en hiver, grâce à des combinaisons et des activités sportives adaptées pour bénéficier des bienfaits de l'eau froide pour le corps.

Une gamme d'activités sportives aquatiques variée...

Au total, une vingtaine de nouvelles activités aquatiques sont proposées à l'Aquaboulevard :

- AquaGym : une activité sportive dans le respect des possibilités musculaires, articulaires et cardiaques. Elle est présentée sous 2 variantes :

- AquaGym Douce : pour les pratiquants qui souhaitent maintenir leur condition physique via une activité de détente et de bien-être adaptée à leur état de santé

- AquaGym Tonic : sollicite l'ensemble du corps grâce à un travail musculaire complet

- Aqua Jogging : consiste à courir dans l'eau, le corps immergé jusqu'au cou

- Aqua Pilates : fidèle à la méthode originelle, cette activité se focalise sur 8 principes : respiration, concentration, fluidité, contrôle, précision, centrage, isolation et enchaînement. Dans l'eau, cette discipline sollicite l'équilibre et propose un travail de gainage intense et relaxant.

- Aqua Biking : installés sur les bongos, ces vélos immergés dans l'eau, cette activité fait travailler tous les muscles. Existe en version douce et intense.

- Fit Dance : la danse dans l'eau. Mise au point par des professeurs de danse et des maîtres-nageurs qualifiés, cette pratique résulte d'un mélange entre fitness, afro-danse et danse latine

- Aqua Stand Up : consiste à effectuer des exercices de gym sur une planche fixée au bord du bassin

- Aqua Training : cette activité s'adresse à tous ceux qui souhaitent un entraînement intensif et ludique pour brûler un maximum de calories

- Cardio Boxing : cette pratique unique au monde allie vélos, mini-trampolines, accessoires d'aquagym et sacs de frappe.

- Stand Up Paddle

- Natation

- Longe Coat : habituellement pratiqué en bord de mer, le Longe Côte consiste à se déplacer et à faire des mouvements en eau froide. Idéal pour stimuler la circulation sanguine, lutter contre les problèmes cardio vasculaires et gommer la cellulite, il permet une pratique simple et douce de sports aquatiques. Cette activité est adaptée aux personnes souffrant de douleurs dorsales ou articulaire et aux seniors

... Et accessible à tous

"Des activités adaptées à tous les âges, à tous les niveaux, à tous les états de forme et à toutes les envies, du bébé au sénior, du débutant à l'ultra-sportif, c'est aussi la force de notre concept" poursuit Jérôme Lessert. Les adultes, quels que soient leurs niveaux, mais aussi les enfants, quel que soit leur âge, peuvent participer à ses cours.

Pour les bébés de 6 mois à 2 ans, des sessions dans l'eau sont organisées pour un moment de complicité entre les parents et leurs enfants et pour que les bébés soient à l'aise dans l'eau.

Pour les enfants 2 à 4 ans, une section découverte est aussi proposée. Dans la continuité des bébés nageurs (donc toujours avec un parent dans l'eau avec l'enfant), il s'agit de leur apprendre les déplacements, les immersions, les sauts et les plongeons.

Pour les enfants de 4 à 6 ans, une section initiation leur est proposée en mettant l'accent sur des exercices très ludiques dans l'eau (jeux, sauts, déplacements avec flotteurs, etc.), des gestes adaptés à leur morphologie et une pédagogie conforme à leur âge.

Dès l'âge de 6 ans, les enfants peuvent intégrer la section perfectionnement s'ils savent déjà nager au moins une nage.

Accessible dès l'âge de 5 ans et organisée en 3 niveaux, la section apprentissage met l'accent sur une formation continue en suivant le calendrier scolaire.

Les séniors ont aussi le choix et des activités adaptées leur sont proposés.

Une digitalisation des activités aquatiques pour une expérience inédite

La particularité de ce concept réside aussi dans l'utilisation d'un écran LED en bord de bassin, proposant ainsi de manière spectaculaire une expérience unique. "Cela permet à la fois un confort de lisibilité pour le pratiquant car il peut en toute clarté visualiser les exercices à suivre (et notamment sous l'eau), mais aussi de réorienter le rôle du coach. Celui-ci peut ainsi se concentrer sur un accompagnement plus complet et surtout personnalisé".

La solution Vital'eau permet en effet au maître-nageur de guider davantage et de corriger les mouvements tout en prodiguant des conseils tout au long de la séance. Au final, une progression plus rapide, une optimisation de la relation avec le coach et un maximum de bénéfices pour la pratique sportive !

