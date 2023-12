Le japonais Masato Sagawa et l'américain John J. Croat récompensés lors de la 44e cérémonie de remise du prix Honda





TOKYO, 5 décembre 2023 /CNW/ - Pour leur invention de l'aimant de néodyme, l'aimant permanent le plus puissant au monde, permettant d'importantes avancées des TI dans la société -

La Fondation Honda à Tokyo a tenu la 44e cérémonie de remise du prix Honda le 16 novembre 2023, au cours de laquelle elle a décerné le prix de cette année au japonais Masato Sagawa (conseiller de Daido Steel et président de NDFEB Corporation) et à l'américain John J. Croat (ancien président de John Croat Consulting, Inc.).

M. Masato Sagawa et M. John J. Croat :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106338/202311283430/_prw_PI1fl_T7QT6Zn2.jpg

Les lauréats ont prononcé des discours commémoratifs :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106338/202311283430/_prw_PI2fl_lhPoOqCk.jpg

Hiroto Ishida, président de la Fondation Honda, a déclaré : « Utilisés dans un large éventail de domaines, dont l'électronique, la machinerie industrielle et les automobiles, les aimants permanents jouent un rôle essentiel en tant que matériau fondamental dans la société moderne. La recherche indépendante sur les aimants menée par M. Sagawa et M. Croat a facilité les progrès des TI dans la société en permettant une réduction significative de la taille des moteurs et des disques durs, et plus encore. Les aimants de néodyme, qui représentent 95 % du marché des aimants permanents, font progresser les techniques permettant d'économiser l'énergie pour réduire les émissions de CO2. Alors que la demande pour des aimants de néodyme augmente dans le cadre des efforts visant à devenir une société carboneutre, nous nous réjouissons d'attribuer le prix Honda à ces deux scientifiques de renom. »

Hirohisa Uchida, président du comité de sélection du prix Honda, a déclaré : « M. Sagawa et M. Croat ont inventé l'aimant permanent Nd-Fe-B, un aimant super puissant sans précédent, qui a touché diverses industries. Les aimants de néodyme, avec leur puissante force magnétique, ont entraîné d'importants progrès des TI, contribuant à la conservation de l'énergie, à la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles et au cheminement vers une société carboneutre. La demande mondiale augmente à mesure que l'électrification et l'amélioration de l'efficacité des moteurs alimentent le développement de techniques permettant d'économiser l'énergie pour réduire les émissions de CO2. Cela reflète l'engagement mondial en faveur de politiques conformes aux ODD. Comme l'a déclaré Soichiro Honda, le principe fondamental de l'écotechnologie vise à « rendre les gens heureux grâce à la technologie ». Compte tenu de l'alignement de l'invention avec la politique de la Fondation Honda visant à accorder la priorité à l'écotechnologie et à reconnaître les réalisations dignes du prix Honda, nous sommes heureux de leur remettre cette récompense. »

Lors de la remise des prix et des médailles aux deux chercheurs, M. Croat a déclaré : « C'est un grand honneur de recevoir le prix Honda, et je suis reconnaissant de pouvoir le recevoir avec M. Sagawa, que je respecte profondément. En réfléchissant à notre parcours, nous avons tous deux découvert la même substance au début des années 1980. Aujourd'hui, les aimants de néodyme sont essentiels dans une variété de domaines, et je suis ravi que nous ayons pu faire cette découverte remarquable. »

Les deux chercheurs ont fait part de leurs réflexions sur leur parcours universitaire, leurs expériences professionnelles et leur découverte des aimants de néodyme. « Je manquais de confiance en tant qu'étudiant », a déclaré M. Sagawa. « Cependant, le temps que j'ai passé à travailler pour des entreprises m'a permis d'appliquer les connaissances acquises au cours de mes études supérieures, en me plongeant dans la recherche sur les aimants. J'encourage maintenant les jeunes à poursuivre une carrière dans les sciences. »

Parallèlement, M. Croat a déclaré : « La découverte d'aimants de néodyme a rendu possibles des innovations technologiques majeures, notamment la miniaturisation des appareils ménagers et le développement des ordinateurs. Ils sont utilisés dans diverses applications de haute technologie encore aujourd'hui. Je suis ravi et honoré d'avoir joué un rôle dans sa découverte et dans son développement. »

Recherches et biographie de M. Sagawa :

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202311283430-O1-T8HSiax4.pdf

Recherches et biographie de M. Croat :

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202311283430-O2-1vLpgM0l.pdf

Historique des recherches sur les aimants permanents / Présent et avenir des aimants de néodyme :

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202311283430-O3-BEzBzzM3.pdf

À propos de la Fondation Honda :

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202311283430-O4-03J0h6bw.pdf

Site Web officiel de la Fondation Honda : https://www.hondafoundation.jp/en/

SOURCE Honda Foundation

5 décembre 2023 à 03:59

Communiqué envoyé leet diffusé par :