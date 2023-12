KOBIL GmbH et Mastercard Annoncent un Partenariat Mondial





Dans une démarche significative de transformation numérique, Mastercard a choisi KOBIL GmbH, une entreprise technologique de premier plan basée en Allemagne, comme partenaire pour ses futurs projets basés sur l'écosystème numérique. Cette collaboration vise à promouvoir des modèles commerciaux innovants en exploitant les forces des deux organisations. KOBIL GmbH, réputée pour son expertise en matière de sécurité des données, d'identité numérique et pour la plateforme révolutionnaire SuperApp, est désormais un partenaire mondial de Mastercard. Ce partenariat verra KOBIL GmbH intégrer sa plateforme SuperApp dans l'expansif écosystème de Mastercard, renforçant ainsi sa portée à l'échelle mondiale. Le premier effort collaboratif sera une étude pilote dans la région Moyen-Orient et Afrique (MEA), avec la possibilité d'une extension à plus de 80 pays du réseau mondial de Mastercard.

KOBIL GmbH Gagne la Confiance de Mastercard avec Sa Technologie Unique

KOBIL GmbH s'apprête à révolutionner l'approche de Mastercard en matière de transformation numérique, en introduisant de nouveaux modèles commerciaux spécialement adaptés aux applications urbaines et institutionnelles. La reconnaissance par Mastercard de l'expertise de KOBIL en matière d'identité numérique, de sécurité des données et d'expériences de plateforme comme SuperApp marque une étape importante dans leur partenariat. L'accord prévoit une collaboration mondiale sur divers projets innovants, mettant l'accent sur les applications des villes intelligentes et élargissant l'écosystème Mastercard. "Notre premier projet commun, une étude pilote dans la région MEA, n'est que le début", déclare Ismet Koyun, PDG du groupe KOBIL. Il ajoute : "La portée et l'ampleur de nos efforts sont considérables, comme en témoigne notre déploiement réussi de l'Istanbul SuperApp, qui a connecté 16 millions d'habitants à des services essentiels de la ville." L'Istanbul SuperApp a récemment remporté des éloges au Smart City Expo World Congress de Barcelone.

À propos du Groupe KOBIL

Fondé en 1986, le groupe KOBIL basé en Allemagne dessert de nombreux pays avec des technologies de paiement, de sécurité de l'identité et des solutions de SuperApp sécurisées. En tant que leader de marché reconnu en matière d'identité numérique, de cartes à puce, de mots de passe à usage unique et de cryptographie, KOBIL est une entreprise de premier plan dans les technologies de plateformes hautement sécurisées et multicouches. Avec une équipe de 500 employés, KOBIL mène d'importants projets dans cinq sièges sociaux, notamment en Allemagne, en Suisse, en Turquie, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Il gère également deux centres de R&D en Turquie.

5 décembre 2023 à 03:15

