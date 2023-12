Wilson Sonsini Goodrich & Rosati nomme 20 nouveaux partners





Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, le principal fournisseur de services juridiques aux entreprises de technologie, de sciences de la vie et de croissance dans le monde entier, annonce aujourd'hui que le cabinet avait élu 20 nouveaux partners parmi ses avocats. Les promotions entreront en vigueur le 1er février 2024.

« Bien que chaque promotion soit unique à bien des égards, nous croyons que chaque groupe reflète les forces et la diversité de notre pool de talents », déclare Doug Clark, managing partner de Wilson Sonsini. « Notre promotion 2024 est définie ? individuellement et collectivement ? par l'expérience, l'expertise éprouvée, les accomplissements notables et l'excellence du service à la clientèle. Nous sommes ravis de les accueillir en tant que partners et nous nous réjouissons à la perspective de leur leadership et de leur réussite dans les années à venir. »

La promotion de partners 2024 est la suivante :

Brian Appel, corporate. Basé à Palo Alto, Appel conseille des sociétés sur des questions générales d'entreprise, y compris la formation et l'exploitation, la gouvernance, le financement d'emprunts et d'actions, les fusions et acquisitions et les questions liées aux valeurs mobilières. Il met particulièrement l'accent sur les entreprises des secteurs des dispositifs médicaux, du diagnostic et de la santé numérique. Appel a reçu son J.D. de la Northwestern Pritzker School of Law.

Joshua Baskin, contentieux. Basé à San Francisco, Baskin se concentre sur la propriété intellectuelle et le contentieux commercial, ainsi que sur la pratique du litige. Il possède une expérience approfondie en matière de litiges devant jury dans les tribunaux fédéraux des États-Unis, y compris les contentieux portant sur des secrets commerciaux, la rupture de contrat, la concurrence déloyale et les brevets. Baskin possède également une expérience notable des procès, y compris l'utilisation de la technologie pour rationaliser la préparation des procès et développer des visuels et des démonstrations qui aident à comprendre des questions complexes. Il a reçu son J.D. de l'University of California College of the Law, San Francisco.

Kassandra Castillo, corporate. Basée à San Diego, Castillo agit en tant que conseillère générale externe auprès d'entreprises des sciences de la vie et technologiques à tous les stades du développement. Elle conseille des entrepreneurs sur des questions de création d'entreprise, de gouvernance, de financement par capital-risque et d'événements de liquidité. Castillo conseille également des fonds de capital-risque sur la structuration et l'exécution de transactions d'investissement et la gestion de leurs sociétés de portefeuille existantes. Elle a reçu son J.D. de l'University of San Diego School of Law.

Brendan Coffman, antitrust et concurrence. Basé à Washington, D.C., Coffman est un avocat antitrust à service complet qui représente des entreprises dans le cadre de fusions et acquisitions, de coentreprises, d'enquêtes gouvernementales, de litiges privés et de pratiques de distribution. Ses clients comprennent à la fois des entreprises établies et émergentes dans le domaine des sciences de la vie et des produits pharmaceutiques ; des semiconducteurs et de la connectivité ; de la technologie, y compris les jeux électroniques et le divertissement ; le covoiturage et les systèmes avancés d'aide au conducteur/la conduite autonome ; et les services financiers. Coffman a obtenu son J.D. à la George Mason University School of Law.

Ross Davies, corporate. Basé à Londres, Davies conseille ses clients sur la structuration, la négociation et l'exécution de fusions et acquisitions publiques et privées ; les opérations de capital-investissement et d'investissement alternatif ; les financements de capital-risque ; les coentreprises ; et les questions de bourse et de gouvernance d'entreprise. Il possède une vaste expérience internationale en conseil sur des transactions stratégiques transfrontalières dans un large éventail de secteurs, y compris la technologie, les services financiers, les médias, l'énergie et les sciences de la vie. Davies est titulaire d'un B.A. (Hons) de l'Université d'Oxford et a complété son GDL et son LPC à la BPP University à Londres.

Matt Gorman, contentieux. Basé à Boston, Gorman concentre sa pratique sur la représentation des entreprises dans les litiges liés à l'emploi, en particulier ceux qui concernent des questions de mobilité des employés et la protection des secrets commerciaux. Il conseille également régulièrement les employeurs sur les pratiques d'embauche, la classification des employés et des sous-traitants, les politiques d'emploi, les contrats de travail, les licenciements et d'autres questions qui se posent en vertu des lois fédérales, étatiques et locales sur le travail et l'emploi. Gorman a reçu son J.D. de la faculté de droit de la New York University School of Law.

Gordon Grafft, corporate. Basé à Palo Alto, Grafft concentre sa pratique sur les transactions d'entreprises et de valeurs mobilières, représentant des clients dans le secteur de la technologie. Ses clients comprennent des sociétés cotées en Bourse, des sociétés privées en phase avancée et des fonds d'investissement. Il représente régulièrement des entreprises à travers tous les aspects de leur cycle de vie, y compris en ce qui concerne la gouvernance d'entreprise, la conformité avec les réglementations de la SEC, les introductions en bourse et les financements privés. Grafft a reçu son J.D. de la Stanford Law School.

Tina Hanson, contentieux. Basée à San Francisco, Hanson concentre sa pratique sur le contentieux de la propriété intellectuelle, en mettant l'accent sur les sciences de la vie et les questions de brevets pharmaceutiques, y compris celles ayant trait au Hatch-Waxman Act. Elle représente des clients dans diverses affaires de contentieux, depuis le conseil en stratégie avant le procès jusqu'aux appels en litige. Hanson a reçu son J.D. de la Tulane Law School.

Michael Klippert, prestations aux employés et rémunération. Basé à Palo Alto, Klippert représente des entreprises privées et publiques de technologie et de sciences de la vie en ce qui concerne la conception, la rédaction et l'administration de programmes de rémunération fondés sur l'équité ; la rétention, les indemnités de départ, le changement de contrôle et les modalités d'indemnisation différée ; et les implications connexes en matière de fiscalité et de droit des valeurs mobilières. Il possède également une vaste expérience en matière d'avantages sociaux et de conseils en rémunération liés aux fusions et acquisitions ainsi qu'aux transactions sur les marchés financiers. Klippert a reçu son J.D. de la University of San Diego School of Law et un LL.M. en fiscalité de la faculté de droit de la New York University School of Law.

Laurie McNamara, brevets et innovations. Basée à San Diego, McNamara concentre sa pratique sur divers aspects du droit de la propriété intellectuelle pour les clients des industries pharmaceutique et biotechnologique. Elle fournit des conseils stratégiques aux clients en matière de poursuites en matière de brevets, de diligence, de liberté d'exploitation, de brevetabilité, d'invalidité et d'analyse de non-contrefaçon. McNamara a conseillé des clients dans divers domaines de la propriété intellectuelle, y compris les anticorps, les produits pharmaceutiques à petites molécules, la protéomique et les technologies CRISPR. Elle a reçu son J.D. de la California Western School of Law et un Ph.D. de l'Université Northwestern.

Brandon Middleton-Pratt, corporate. Basé à Austin, Middleton-Pratt représente des clients dans le cadre de fusions et acquisitions, de transactions de capital-investissement et de financements de capital-risque. Il conseille également les entrepreneurs et les startups sur un large éventail de questions pertinentes pour les entreprises à forte croissance, y compris la création d'entreprises, la structure de capitalisation, les accords de rémunération en titres de participation pour les fondateurs et les employés, et les négociations avec les investisseurs et les acquéreurs. Middleton-Pratt a reçu son J.D. de la Boston University School of Law.

Rachel Nagashima, corporate. Basée à Palo Alto, Nagashima conseille à la fois des entreprises publiques et privées sur des questions générales et transactionnelles, en mettant l'accent sur les transactions sur les marchés des capitaux et la représentation des sociétés cotées. Sa pratique consiste à conseiller des clients sur les transactions sur les marchés des capitaux, les questions de divulgation des entreprises publiques, les questions de gouvernance d'entreprise et le financement par capital-risque. Elle a reçu son J.D. de l'Osgoode Hall Law School.

Rachael Racine, antitrust et concurrence. Basée à New York, Racine représente des clients dans des litiges antitrust de haut niveau et complexes, en mettant l'accent sur le secteur de la technologie. Elle possède une vaste expérience dans tous les aspects du contentieux antitrust, de la préparation des plaintes jusqu'au procès. Sa pratique comprend également des litiges civils et des enquêtes gouvernementales. Avant de rejoindre le cabinet, Racine a été commise auprès de l'honorable Laura Taylor Swain du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York. Elle a reçu son J.D. de l'UC Berkeley School of Law.

Nathan Robinson, corporate. Basé à Salt Lake City, Robinson se spécialise en droit des sociétés et des valeurs mobilières, conseillant des clients sur des questions générales et transactionnelles, y compris les introductions en bourse, les placements privés et les fusacs. Il a une expérience approfondie en tant que représentant d'entreprises de technologie et de sciences de la vie en matière de divulgation d'informations, de rapports et de gouvernance d'entreprise, et représentant à la fois les entreprises et les banques d'investissement dans les transactions sur les marchés des capitaux. Robinson a reçu son J.D. de l'University of Texas School of Law.

Derrick Rowe, brevets et innovations. Basé à Washington, D.C., Rowe concentre sa pratique sur les poursuites en matière de brevets et le conseil pour aider les clients à protéger leurs droits de propriété intellectuelle aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale. Ses clients comprennent des entreprises dans les domaines des sciences de la vie, de la biotechnologie, de la biologie moléculaire, des produits pharmaceutiques, du diagnostic et des dispositifs médicaux. Rowe a reçu son J.D. de la George Washington University Law School et son Ph.D. de l'University of South Florida.

David Sharon, corporate. Basé à New York, Sharon fournit une représentation de société et de valeurs mobilières aux entreprises publiques et privées à toutes les étapes de la croissance. Sa vaste expérience sur les marchés des capitaux comprend des IPO, des offres de suivi et des offres d'actions du marché secondaire, ainsi que des investissements privés dans des transactions en capital public (PIPE). Il conseille également des sociétés publiques sur la conformité de la SEC, les questions de divulgation, les normes de cotation et les questions complexes de droit des valeurs mobilières. Sharon a reçu son J.D. de la Cornell Law School et son M.B.A. de la S.C. Johnson Graduate School of Management at Cornell University.

Ross Tanaka, fusions et acquisitions. Basé à Seattle, Tanaka se concentre sur les fusions et acquisitions, la gouvernance d'entreprise et d'autres questions connexes de droit des sociétés et des valeurs mobilières. Son expérience transactionnelle comprend des fusions américaines et transfrontalières, des regroupements d'entreprises, des achats d'actifs et d'actions, des transactions de sociétés d'acquisition à vocation spécifique (SAVS), des cessions, des opérations de séparation et de scission, des opérations de financement, des coentreprises et d'autres transactions stratégiques pour des entreprises publiques et privées. Tanaka a reçu son J.D. de l'University of Washington School of Law.

Nikolaos Theodorakis?, confidentialité et cybersécurité. Basé à Bruxelles, Theodorakis conseille régulièrement ses clients sur des questions de droit européen en matière de protection des données, de conformité et de préparation au RGPD, de cybersécurité, de publicité et de marketing. Il dispose d'une expérience approfondie dans le conseil sur les questions de confidentialité et de protection des données en matière transactionnelle. Theodorakis offre une gamme complète de services qui comprend à la fois des questions non contentieuses et des enquêtes avec les autorités de contrôle. Il a obtenu son doctorat de l'Université d'Athènes et un Ph.D. de l'Université de Cambridge.

Sean Withall?, transactions technologiques. Basé à Palo Alto, Withall possède une expérience approfondie de la structuration et de la négociation de transactions commerciales complexes, y compris des accords de développement conjoint, des accords de distribution mondiale et des licences pour de grands ensembles de données, pour des sociétés technologiques de toutes tailles. Il conseille également des clients sur une variété d'autres transactions commerciales et de propriété intellectuelle, y compris les contrats de clients, de fourniture et de distribution, les licences de propriété intellectuelle et les accords de fabrication. Withall a reçu son J.D. de la Harvard Law School.

Lisa Zang, contentieux. Basée à Century City, Zang représente des entreprises allant des startups aux chefs de file sectoriels, en passant par les institutions à but non lucratif, dans les domaines des secrets commerciaux complexes, des brevets, du copyright et d'autres questions de propriété intellectuelle et de litiges commerciaux. Elle a plaidé avec succès pour des clients dans une variété de secteurs, y compris les logiciels, l'électronique, les communications, le divertissement, le streaming musical, la biotechnologie, la santé, les sciences de la vie, les dispositifs médicaux et les secteurs pharmaceutique. Zang a reçu son J.D. de l'UCLA School of Law et son B.S. du California Institute of Technology.

