Homologation de Santé Canada : LITFULOMC devient le premier traitement autorisé de l'alopécie areata sévère au Canada.





LITFULOMC (ritlécitinib), un inhibiteur de JAK3 et des kinases de la famille Tec, est homologué pour le traitement de l'alopécie areata sévère des adultes et des adolescents de 12 ans et plus.

KIRKLAND, QC, le 4 déc. 2023 /CNW/ - Pfizer Canada a annoncé aujourd'hui que Santé Canada a accordé un avis de conformité (AC) à LITFULOMC (ritlécitinib). LITFULO, une capsule à prise orale uniquotidienne, est le premier et le seul produit homologué par Santé Canada pour le traitement de l'alopécie areata sévère des personnes de 12 ans et plusi. L'alopécie areata touche environ deux pour cent de la population mondiale; il s'agit d'une maladie auto-immune dans laquelle le système immunitaire s'attaque aux follicules pileux, ce qui entraîne une perte totale ou par plaques des cheveux et des poils sur le cuir chevelu, le visage ou le corpsii,iii,iv.

« L'alopécie areata est une maladie auto-immune qui peut être difficile à gérer physiquement et émotionnellement pour les patients, particulièrement pour les jeunes, a déclaré la Dre Catherine Maari, dermatologue et professeure agrégée de médecine, Université de Montréal. Grâce à l'approbation de LITFULO par Santé Canada, les dermatologues comme moi disposent désormais d'un nouveau traitement approuvé pour aider les patients aux prises avec cette maladie difficile. »

On estime que 775 000 Canadiens seront touchés par l'alopécie areata à un moment donné de leur vie; dans la plupart des cas, les premiers signes apparaissent entre l'adolescence et la trentaine. Toutefois, les symptômes peuvent se manifester à tout âge, et près de 20 pour cent des patients reçoivent un diagnostic avant l'âge de 18 ansv,vi,vii.

« L'alopécie areata peut avoir des conséquences néfastes majeures sur la santé mentale et la qualité de vie, a indiqué Carolynne Harrison, présidente de la Fondation canadienne de l'alopécie areata (FCANAA). Jusqu'à aujourd'hui, nous ne pouvions compter sur aucun traitement médical homologué pour aider les patients et leurs familles. Les personnes touchées par l'alopécie au Canada sont toutes impatientes d'avoir accès à un nouveau traitement destiné à la fois aux adolescents et aux adultes atteints d'une forme sévère de la maladie. »

Au sujet de l'alopécie areata

L'alopécie areata est une maladie auto-immune à médiation cellulaire (lymphocytes T) qui s'attaque aux follicules pileux. L'inflammation des follicules entraîne la perte des cheveux et empêche leur repousse tant que la réponse immunitaire n'est pas suppriméeviii. Cette perte touche souvent le cuir chevelu, mais elle peut aussi concerner les sourcils, les cils, les poils du visage ou d'autres régions du corpsix,x. L'alopécie areata peut toucher des personnes de tout âge, de tout sexe, de toute race ou de toute origine ethnique; au-delà de la perte de cheveux, elle représente un fardeau considérablexi,xii,xiii,xiv.

« L'homologation de LITFULO représente un jalon important pour les Canadiens, dont certains âgés d'à peine 12 ans, qui sont touchés par une perte de cheveux sévère causée par l'alopécie areata, a déclaré Frédéric Lavoie, leader - Inflammation et immunologie de Pfizer Canada. Cette décision marque l'arrivée du premier produit homologué par Santé Canada pour le traitement de l'alopécie areata sévère. En tant que chef de file en inflammation et immunologie, Pfizer Canada est particulièrement fière d'offrir cette nouvelle option aux Canadiens aux prises avec cette maladie auto-immune difficile à traiter. »

Pfizer Canada évalue actuellement la date à laquelle LITFULO deviendra disponible au Canada et s'engage à offrir le produit aux Canadiens le plus rapidement possible.

Au sujet de LITFULOMC

LITFULO est employé pour le traitement de l'alopécie areata sévère des personnes de 12 ans et plus[xv]. LITFULO est un inhibiteur de JAK3 et des kinases de la famille Tecxvi. L'inhibition de JAK3 et des kinases de la famille Tec par LITFULO pourrait bloquer la signalisation par des cytokines et l'activité cytolytique des lymphocytes T, qui interviennent dans la pathogenèse de l'alopécie areataxvii.

À propos de Pfizer Canada

Pfizer Canada SRI est la filiale canadienne de Pfizer Inc., l'une des principales entreprises biopharmaceutiques à l'échelle mondiale. Notre gamme diversifiée de produits de soins de santé comprend des médicaments et des vaccins figurant parmi les plus populaires et les plus prescrits dans le monde. Nous mettons à profit la science et nos ressources mondiales pour améliorer la santé et le bien-être de la population canadienne, à toutes les étapes de la vie. Notre engagement se reflète dans tout ce que nous faisons - qu'il s'agisse d'initiatives de sensibilisation aux maladies ou de partenariats communautaires. Pour en savoir plus sur Pfizer Canada, visitez pfizer.ca/fr/ ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter ou YouTube.

_______________________________________

i Monographie de LITFULO. Accessible au www.pfizer.ca . 29 novembre 2023. ii Fondation canadienne de l'alopécie areata. Qu'est-ce que l'alopécie areata? Consulté en novembre 2023 à l'adresse https://www.canaaf.org/fr/a-propos-de-lalopecie-areata/. iii Association canadienne de dermatologie. L'alopécie. Consulté en novembre 2023 à l'adresse https://dermatologue.ca/patients-et-grand-public/cheveux/alopecie/. iv Islam N, Leung PSC, Huntley AC, et al. The autoimmune basis of alopecia areata: a comprehensive review. Autoimmun Rev. 2015:14(2):81-89. v National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases. Alopecia Areata. Consulté en novembre 2023 à l'adresse https://www.niams.nih.gov/health-topics/alopecia-areata. vi Caldwell CC, Saikaly SK, Dellavalle RP, et al. Prevalence of pediatric alopecia areata among 572,617 dermatology patients. J Am Acad of Dermatol. 2017;77(5):980-981. vii Gilding AJ, Ho N, Pope E, Sibbald C. The Burden of Disease in Alopecia Areata: Canadian Online Survey of Patients and Caregivers. JMIR Dermatol. 6 oct. 2022 6;5(4):e39167 viii Fondation canadienne de l'alopécie areata. Qu'est-ce que l'alopécie areata? Consulté en novembre 2023 à l'adresse https://www.canaaf.org/fr/a-propos-de-lalopecie-areata/. ix Association canadienne de dermatologie. L'alopécie. Consulté le 13 novembre 2023 à l'adresse https://dermatologue.ca/patients-et-grand-public/cheveux/alopecie/. x Islam N, Leung PSC, Huntley AC, et al. The autoimmune basis of alopecia areata: a comprehensive review. Autoimmun Rev. 2015:14(2):81-89. xi Association canadienne de dermatologie. L'alopécie. Consulté le 13 novembre 2023 à l'adresse https://dermatologue.ca/patients-et-grand-public/cheveux/alopecie/. xii Islam N, Leung PSC, Huntley AC, et al. The autoimmune basis of alopecia areata: a comprehensive review. Autoimmun Rev. 2015:14(2):81-89. xiii Food and Drug Administration. The voice of the patient: a series of reports from the U.S. Food and Drug Administration's (FDA's) patient-focused drug development initiative. Silver Spring, MD:FDA;2018. Accessible au https://www.fda.gov/files/about%20fda/published/Alopecia-Areata--The-Voice-of-the-Patient.pdf. Consulté le 11 novembre 2023. xiv Stefanaki C, Kontochristopoulos G, Hatzidimitrakib E, et al. A Retrospective Study on Alopecia Areata in Children: Clinical Characteristics and Treatment Choices. Skin Appen Dis. 2021. xv Monographie de LITFULO. Accessible au www.pfizer.ca . 29 novembre 2023. xvi Ibid. xvii Ibid.

SOURCE Pfizer Canada

4 décembre 2023 à 11:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :