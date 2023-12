Devonian renforce son équipe de direction et coordonne sa stratégie afin d'accélérer son développement clinique, stimuler la croissance de son chiffre d'affaires et assurer son succès commercial





Groupe Santé Devonian inc. ("Devonian" ou la "Société") (TSXV: GSD; OTCQB: DVHGF), une société pharmaceutique botanique au stade clinique, axée sur le développement d'un portefeuille unique de produits pharmaceutiques et cosméceutiques botaniques, a annoncé aujourd'hui qu'elle a procédé à des changements au sein de son équipe de direction (la" Direction") et de son conseil d'administration (le "Conseil") afin de concentrer son attention sur les impératifs stratégiques, de maximiser la croissance de son chiffre d'affaires à court et à long terme et d'accélérer le programme de développement clinique de la Thykaminetm chez les patients atteints de dermatite atopique.

"Après un examen approfondi de notre portefeuille de projets et de nos activités commerciales dans le but de créer une stratégie optimisée pour obtenir du succès, l'équipe de Devonian a établi une vision claire et définie de ses impératifs stratégiques. Sur la base de la valeur de nos actifs, de nos compétences et de nos ressources, ainsi que de notre objectif de maximiser la valeur pour nos actionnaires, nous avons établi un ensemble de priorités et de plans pour réaliser notre vision et avons organisé notre équipe de Direction en conséquence", a déclaré David Baker, président du Conseil.

Les changements apportés à la Direction et au Conseil, en vigueur immédiatement, incluent :

Luc Grégoire, actuellement administrateur de la Société, a été nommé président et chef de la direction de la Société. Il remplacera Pierre Montanaro, qui deviendra président d'Altius Healthcare inc. la filiale commerciale de Devonian, afin de se concentrer sur la stimulation de la croissance de son chiffre d'affaires.

David Baker, actuellement administrateur de la Société, a été nommé président non exécutif du Conseil. Il remplacera le Dr André Boulet, qui consacrera davantage ses efforts continus à son rôle de chef de la direction scientifique, responsable de la stratégie de développement de la Société pour son vaste portefeuille de recherche et développement.

De plus, Ashish Chabria a démissionné du Conseil pour des raisons personnelles. Il n'existe aucun litige ou désaccord entre la Société et M. Chabria.

"Luc et David ont apporté d'excellentes idées à la Société depuis leur nomination au Conseil au début de l'année. À l'avenir, ils nous seront extrêmement utiles alors que nous nous préparons à propulser la Société vers sa prochaine phase de croissance et d'opportunités. Nous pensons que le leadership financier et stratégique démontré par Luc dans le développement d'entreprises des secteurs de la santé et de technologie, ainsi que sa grande expérience et son vaste réseau dans les marchés financiers, sera essentiel pour guider, exécuter et accélérer la multitude d'opportunités qui existent pour Devonian et ses parties prenantes » a commenté le Dr André Boulet, fondateur et chef de la direction scientifique. "Nous pensons que son expérience et ses résultats sont en parfaite adéquation avec notre vision commune pour la création de valeur", a ajouté le Dr Boulet. "De plus, nous sommes heureux de renforcer notre relation avec David en tant que président et chef de la direction indépendant et nous pensons que son leadership et sa supervision seront essentiels au cours de cette période excitante pour Devonian."

"Je suis ravi d'étendre mon rôle et de diriger Devonian en tant que président et chef de la direction au moment où nous apprêtons à entrer dans une phase transformationnelle pour Devonian. La force de notre équipe et l'alignement de son expertise sont exactement ce qu'il faut pour avoir un impact catalyseur sur notre activité. Il est plus important que jamais que la Société soit en mesure de maximiser les opportunités qui existent avec son portefeuille de projets et ses principaux domaines d'intérêt tout en maintenant une orientation stratégique et de gouvernance forte. Dans cette optique, la structure de la Direction que nous avons mise en place nous permettra de franchir une étape importante vers l'accélération de notre développement clinique et la stimulation de la croissance des revenus et du succès commercial de la Société", a déclaré M. Grégoire. "Toute l'équipe s'engage à remplir la noble mission de Devonian, qui est de fournir des thérapies novatrices pour répondre à d'importants besoins médicaux non comblés et, ultimement, de créer de la valeur pour les actionnaires. "

Octroi d'options d'achat d'actions

En plus des changements de Direction, Devonian a annoncé que le Conseil a approuvé l'octroi de 2 934 610 options à M. Grégoire, de 100 000 options à M. Montanaro et de 731 000 options à M. Baker pour acheter des actions de Devonian à un prix d'exercice de 0,125 $ pour une période de 10 ans, conformément aux modalités du régime d'options d'achat d'actions de Devonian. Toutes les options octroyées à messieurs Grégoire, Baker et Montanaro sont acquises immédiatement.

L'octroi des options est soumis à l'approbation de la Bourse de croissance TSX (la "Bourse").

Au sujet de Devonian

Groupe Santé Devonian Inc. est une société biopharmaceutique botanique en stade avancé de développement qui emploie une stratégie novatrice ciblant des besoins médicaux non comblés. La principale stratégie de Devonian est de développer des médicaments d'ordonnance d'origine botanique pour le traitement des maladies inflammatoires auto-immunes incluant, mais sans s'y limiter, la colite ulcéreuse et la dermatite atopique. Fondé sur une assise de 15 années de recherche, l'objectif de Devonian est également appuyé par les directives réglementaires de la FDA, l'agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, favorisant un processus de développement de produits médicamenteux botaniques d'ordonnance plus efficient que celui des médicaments d'ordonnance classique.

Devonian est également impliquée dans le développement de produits cosméceutiques de grande valeur en s'appuyant sur la même approche exclusive que celle utilisée avec leurs offres pharmaceutiques. Groupe Santé Devonian Inc. a été constituée en 2015 et a son siège social au Québec, au Canada, où elle possède une installation d'extraction à la pointe de la technologie avec une traçabilité complète « de la graine à la pilule ». Acquise en 2018, Altius Healthcare Inc., sa filiale de commercialisation, offre des opportunités de diversification et de potentiel de croissance supplémentaires. Devonian est cotée à la Bourse (TSXV : GSD) et sur la Bourse de croissance OTCQ (OTCQB : DVHGF).

Pour plus de détails, visitez le www.groupedevonian.com

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, ceux relatifs à la performance de la Société suite aux changements intervenus dans sa Direction et son Conseil constituent des « informations prospectives » ou des « énoncés prospectifs » au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, et sont fondées sur des attentes, des estimations et des projections au moment de la rédaction du présent communiqué de presse.

Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que jugées raisonnables par la Société au moment de ces énoncés, sont intrinsèquement soumises à d'importantes incertitudes et éventualités commerciales, économiques et concurrentielles. Ces estimations et hypothèses peuvent s'avérer incorrectes. Plusieurs de ces incertitudes et éventualités peuvent avoir un impact direct ou indirect et pourraient entraîner des résultats réels matériellement différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que ces hypothèses se révéleront exactes, et rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés.

De par leur nature, les énoncés prospectifs comportent nécessairement des risques et des incertitudes, à la fois généraux et spécifiques, et il existe des risques que les estimations, les prévisions, les projections et les autres énoncés prospectifs ne se réalisent pas ou que les hypothèses ne correspondent pas à ce qui se produira dans le futur. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir des informations sur les attentes et les plans de la direction concernant l'avenir. Les lecteurs sont avertis qu'ils ne devraient pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car plusieurs de ces facteurs de risque importants et événements futurs pourraient entraîner des résultats réels différents des convictions, des plans, des objectifs, des attentes, des anticipations, des estimations, des hypothèses et des intentions exprimés dans de tels énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont présentés sous réserve de ces mises en garde, ainsi que de celles formulées dans nos autres dépôts auprès des organismes de réglementation en valeurs mobilières du Canada. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs ou d'expliquer toute différence importante entre les événements réels ultérieurs et de tels énoncés prospectifs, sauf tel qu'il est requis par la loi applicable.

Ni la Bourse ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse) n'acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

