Marlabs accueille Arun Mukunda au poste de directeur des recettes





La société se concentre davantage sur les données, l'IA et l'ingénierie numérique des produits (DPE) dans les domaines des sciences de la vie, de la banque et des soins de santé

PISCATAWAY, New Jersey et BANGALORE, Inde, 1er mai 2024 /PRNewswire/ -- Conformément à ses projets de croissance, la société mondiale de solutions numériques Marlabs LLC a annoncé aujourd'hui la nomination d' Arun Mukunda au poste de directeur des recettes (Chief Revenue Officer, CRO). Arun rejoindra l'équipe de direction de l'entreprise.

En tant que CRO, Arun dirigera les fonctions GTM de Marlabs, tout en favorisant l'obtention de résultats de haut niveau et de résultats nets solides dans l'ensemble de l'entreprise.

Leader commercial accompli avec près de 25 ans d'expérience dans l'expansion des activités d'ingénierie des produits numériques dans tous les secteurs, Arun a réussi à constituer des équipes performantes qui ont apporté une valeur exceptionnelle aux clients dans les secteurs de la santé, de la technologie et de la communication. Arun s'épanouit en permettant aux entreprises d'accéder à de nouveaux marchés et à de nouvelles sources de revenus. N'ayant pas peur de mettre la main à la pâte lorsque c'est nécessaire, Arun croit en l'établissement de relations stratégiques et durables avec les clients.

« Avec une vision très forte autour des données et de l'IA, Marlabs a besoin d'un leader des ventes qui peut comprendre ce qui stimule la réussite des clients et des partenaires. J'ai trouvé qu'Arun était extrêmement pragmatique lorsqu'il s'agit de diriger de grandes structures de vente. Arun complète notre culture axée sur les personnes, et je suis certain qu'avec son leadership et ses résultats avérés, il mènera Marlabs sur la voie d'une croissance accélérée », a déclaré Thomas Collins, PDG de Marlabs.

À propos de sa nomination, Arun a ajouté : « Au cours des derniers mois, j'ai observé comment Marlabs a pivoté autour des données et de l'IA. Il s'agit d'une période véritablement perturbatrice avec un potentiel extraordinaire pour des secteurs tels que les soins de santé, la banque et l'industrie pharmaceutique. Je trouve également que l'équipe de direction de Marlabs est extrêmement concentrée sur la croissance, et je suis très heureux de faire partie de ce groupe. La quantité de logos et de marques auxquels Marlabs s'adresse est impressionnante, et j'entrevois une opportunité phénoménale d'approfondir nos relations avec ces clients. Je suis impatient d'ouvrir la voie à un partenariat solide axé sur la croissance avec nos clients pour permettre à Marlabs de devenir leur partenaire privilégié en matière de données et de DPE dans un avenir proche. »

À propos de Marlabs : Marlabs conçoit et développe des solutions numériques centrées sur les données. Nous tirons parti de notre profonde expertise en matière de données et de notre technologie de pointe pour permettre aux entreprises d'obtenir des informations exploitables et d'améliorer leurs résultats numériques.

L'approche de Marlabs axée sur les données se conjugue avec le développement d'applications personnalisées, l'IA et l'analyse, l'ingénierie de produits numériques, les services de conseil, les laboratoires numériques pour l'incubation et le prototypage rapides de solutions, et l'ingénierie agile pour construire et mettre à l'échelle des solutions numériques. Nous travaillons avec des entreprises de premier plan dans le monde entier pour rendre les opérations plus élégantes, rapprocher les clients, transformer les données en décisions, stimuler les performances des systèmes existants et saisir de nouvelles opportunités dans de nouveaux flux de revenus numériques.

Marlabs a son siège social au New Jersey et possède des bureaux aux États-Unis, en Allemagne, au Canada, au Brésil et en Inde. Son effectif mondial de plus de 2 500 personnes comprend des spécialistes très expérimentés en matière de technologie, de plateforme et d'industrie, issus des plus grandes universités techniques du monde.

1 mai 2024

