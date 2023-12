Zenas BioPharma renforce sa direction avec la nomination de Jennifer Fox en tant que Chief Business Officer et Chief Financial Officer et de Tanya Fischer, M.D., PhD., en tant que Head of R&D et Chief Medical Officer





WALTHAM, Massachusetts, 04 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zenas BioPharma, un laboratoire biopharmaceutique d'envergure mondiale déterminé à devenir un leader dans le développement et la commercialisation de traitements dans les domaines de l'inflammation et de l'immunologie (« I&I »), a annoncé aujourd'hui la nomination de Jennifer Fox aux postes de Chief Business Officer (directrice générale) et de Chief Financial Officer (directrice financière), ainsi que de Tanya Fischer, M.D., PhD., en tant que Head of Research and Development (directrice recherche et du développement) et Chief Medical Officer (directrice médicale).



« Nous sommes ravis d'accueillir Tanya et Jen dans notre équipe de direction », a déclaré Lonnie Moulder, fondateur et président-directeur général de Zenas BioPharma. « Tanya est médecin et scientifique, dotée d'une longue expérience, et Jen est une dirigeante chevronnée dans le domaine de la finance dans les soins de santé et du développement des entreprises. Avec leurs dizaines d'années d'expérience à des postes de direction au sein de l'industrie, elles seront toutes deux un atout inestimable pour Zenas à l'entame de notre prochaine phase de croissance, en faisant progresser de multiples programmes mondiaux en phase finale de développement clinique, avec pour objectif de fournir des traitements différenciés dans les domaines de l'I&I aux patients qui en ont besoin dans le monde entier. »

Jennifer Fox est une dirigeante expérimentée dans le domaine de la finance et du développement d'entreprise. Elle se targue d'un palmarès impressionnant en matière de finance d'entreprise et de banque d'investissement dans les soins de santé, conseillant de nombreuses entreprises privées et publiques en stratégie, financement et fusions-acquisitions. Avant de rejoindre Zenas, Jennnifer Fox a occupé le poste de Chief Financial Officer (directrice financière) chez Nuvation Bio, une société de biotechnologie cotée en Bourse. Auparavant, elle a été Managing Director (directrice générale) et Co-Head of North America Healthcare Corporate and Investment Banking Group (co-responsable du groupe de banque d'investissement et d'entreprise dans les soins de santé, Amérique du Nord) chez CitiGroup. Avant de rejoindre CitiGroup, Jennifer Fox a occupé des postes de direction dans le domaine de la banque d'investissement à la Deutsche Bank, à la Bear Stearns, à la Bank of America et chez Prudential Securities. Elle est titulaire d'une licence en finance et en marketing délivrée par le Manhattan College.

Le Dr Fischer est médecin et scientifique. Elle s'est forgée une grande expérience dans le monde universitaire et dans des laboratoires pharmaceutiques et des sociétés de biotechnologie, en dirigeant des programmes de recherche et de développement de stade précoce et avancé dans de nombreux domaines thérapeutiques, notamment la neurologie et les maladies rares. Avant de rejoindre Zenas, elle était Chief Development Officer (directrice du développement) et Head of Translational Medicine (directrice de la médecine translationnelle) chez Biohaven, un laboratoire biopharmaceutique coté en Bourse. Tanya Fischer a commencé sa carrière dans l'industrie chez Bristol Myers Squibb et a occupé des postes de direction en R&D, avec de plus en plus de responsabilités, chez EMD-Serono, Sanofi-Genzyme et Alnylam. Elle est neurologue et a été professeure à l'école de médecine de l'université de Yale au terme de son internat en neurologie à l'hôpital Yale New Haven. Elle est titulaire d'un doctorat en médecine et d'un doctorat en sciences de l'Université de médecine et dentisterie du New Jersey (de la Robert Wood Johnson Medical School en médecine et de l'Université Rutgers en sciences). Elle a en outre reçu la prestigieuse Presidential Early Career Award for Scientists and Engineers (PECASE).

À propos de Zenas BioPharma

Zenas BioPharma est un laboratoire biopharmaceutique d'envergure mondiale déterminé à devenir un leader dans le développement et la commercialisation de traitements dans les domaines de l'inflammation et de l'immunologie (« I&I ») pour les patients qui en ont besoin dans le monde entier. Avec des capacités de développement et des opérations cliniques aux quatre coins de la planète, Zenas fait progresser un portefeuille de traitements de maladies auto-immunes potentiellement différenciés dans des domaines où les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. Notre équipe de direction expérimentée et notre réseau de partenaires commerciaux stimulent l'excellence opérationnelle, afin d'apporter des traitements potentiellement transformateurs dans l'optique d'améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies rares et auto-immunes. Pour tout complément d'information sur Zenas BioPharma, veuillez consulter le site www.zenasbio.com et nous suivre sur Twitter à l'adresse @ZenasBioPharma et sur LinkedIn .

À propos de l'obéxélimab

L'obéxélimab est un anticorps monoclonal, humanisé, non cytolytique, bifonctionnel et expérimental de phase 3, qui imite l'action de complexes antigène-anticorps en liant l'antigène CD19 et le récepteur Fc?RIIb afin d'inhiber l'activité des lymphocytes B. Dans plusieurs études cliniques de stade précoce, notamment sur diverses maladies auto-immunes, 198 sujets ont été traités avec l'obéxélimab. Dans le cadre de ces études cliniques, l'obéxélimab a démontré une inhibition de la fonction des lymphocytes B sans les épuiser, donnant lieu à un effet thérapeutique encourageant chez les patients atteints de diverses maladies auto-immunes. Zenas a acquis des droits mondiaux exclusifs sur l'obéxélimab auprès de Xencor, Inc. L'obéxélimab fait actuellement l'objet d'une étude clinique mondiale de phase 3 portant sur des patients atteints de maladies liées aux IgG4 et d'une étude mondiale de phase 2/3 portant sur des patients atteints d'anémie hémolytique auto-immune (« AHAI ») à auto-anticorps « chauds ». Le développement clinique de l'obéxélimab pour le traitement de la sclérose en plaques et du lupus érythémateux systémique est en cours d'évaluation.

Davantage d'informations sur l'étude de phase 3 (INDIGO) pour le traitement de la maladie liée aux IgG4 sont disponibles sur clinicaltrials.gov : NCT05662241. Davantage d'informations sur l'étude de phase 3 (SApHiAre) pour le traitement de l'AHAI à auto-anticorps « chauds » sont disponibles sur clinicaltrials.gov : NCT05786573.





