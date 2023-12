Grande manif des locataires contre le projet de loi 31, cette honte nationale





MONTRÉAL, le 2 déc. 2023 /CNW/ - Le Québec est frappé depuis maintenant plusieurs années par une crise du logement sans précédent. Plus qu'un simple aléas des tendances économiques, c'est à une crise d'avarice et à une pénurie d'humanité auxquelles nous faisons face. Seuls les ignorants et les menteurs prétendent que le pseudo-équilibre de l'offre et de la demande, ou l'afflux de nouveaux.elles arrivant.e.s, ou un autre prétexte fallacieux, serait la cause de l'explosion des loyers, qui ont augmenté de 75% au Québec depuis 2002. Nous, locataires, savons bien que la cause de nos malheurs, ce sont les propriétaires déterminés à nous dépouiller.

Le projet de loi 31 revient à caler quelqu'un en train de se noyer. En abolissant notamment le droit aux cessions de bail, le PL31 entend détruire le meilleur outil dont les locataires disposent pour limiter les hausses de loyer abusives; le tout au nom du sacro-saint droit des propriétaires à nous exploiter jusqu'à nos dernières cennes avant de nous jeter à la rue. Qu'importe que le logement soit un droit et une nécessité, pour la CAQ, ça ne vaut rien. Quand tu as un gouvernement de propriétaires, tu ne peux pas t'étonner qu'il travaille pour les propriétaires. Ce n'est pas une erreur d'analyse de leur part, c'est un projet. Ce n'est pas un ministère de l'habitation, mais un ministère de la spéculation.

Face à cette menace, le Front de Lutte pour un Immobilier Populaire (FLIP), le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ), le Comité d'action de Parc-Extension (CAPE) et une trentaine d'autres groupes (voir ci-bas) s'unissent pour appeler les locataires à manifester pour faire entendre la colère de la population envers ce projet pyromane qui aggraverait, sans contredit, la présente crise du logement. Nous souhaitons aussi faire entendre au gouvernement que, s'il va de l'avant, il ne s'agit que du début de cette lutte. Nous n'avons pas le choix, nous sommes déjà au pied du mur et nous savons d'où vient la menace.

Nous exigeons:

Le retrait du projet de loi 31 - La démission de la ministre Duranceau - Un gel des loyers immédiat - La socialisation de tous les nouveaux logements

Citations :

"Mais quelle mouche a piqué la courtière immobilière et ministre de l'habitation qui multiplie les déclarations incendiaires envers les locataires, en plein milieu d'une crise du logement qui traverse toute la province et touche la majeure partie de la population?" se demande Martin Blanchard du RCLALQ. "Le gouvernement de la CAQ est en cours de passer à l'histoire comme celui qui, le premier de l'histoire du Québec, aura fait reculer les droits des locataires et se sera plié aux volontés et aux désirs les plus profonds des propriétaires".

"Le PL31 est une vraie joke dans la face de toutes les personnes locataires du Québec. Nous enlever un des derniers outils de solidarité qui nous permet de lutter contre notre exploitation collective, c'est ouvrir grande la porte à l'augmentation de l'itinérance et à la détresse de nos concitoyen.ne.s déjà les plus vulnérabilisé.e.s" - Sam Choquette, militant.e du FLIP.

"La situation du logement est critique à Parc-Extension. Avant même le dépôt du PL 31, des propriétaires font obstacle à la cession de bail. Le déséquilibre du marché en faveur des propriétaires fait exploser le coût des loyers et multiplier les évictions" déplore Amy Darwish, du Comité d'action de Parc-Extension.

Quoi? Manifestation contre le projet de loi 31

Où? Station de métro Parc, Montréal

Quand? Samedi 2 décembre à 12h

2 décembre 2023 à 12:00

