La Fondation Gates annonce un partenariat avec les Émirats arabes unis pour accélérer la lutte contre les changements climatiques et renforcer les systèmes alimentaires grâce à des investissements dans l'innovation agricole





La Fondation appelle les donateurs à soutenir le réseau mondial de recherche agricole CGIAR dans ses investissements 2025-2027 afin d'atteindre 500 millions d'exploitants agricoles d'ici 2030 et de réduire les émissions du secteur d'une gigatonne par an.

DUBAI, Émirats arabes unis, le 1er déc. 2023 /CNW/ -- La Fondation Bill et Melinda Gates s'est jointe aujourd'hui aux Émirats arabes unis (EAU) pour accélérer le développement d'innovations qui aideront les petits exploitants agricoles d'Afrique subsaharienne et d'Asie du Sud à renforcer leur résilience et à s'adapter aux changements climatiques. Ensemble, ils ont pris de nouveaux engagements totalisant 200 millions de dollars américains en réponse aux menaces immédiates et à long terme pour la sécurité alimentaire et la nutrition causées par le changement climatique.

L'annonce a été faite au Sommet mondial sur l'action climatique par le coprésident de la fondation, Bill Gates, qui était accompagné de Mariam Almheiri, ministre des Changements climatiques et de l'Environnement des Émirats arabes unis. M. Gates a également appelé les dirigeants mondiaux à mettre l'agriculture au coeur des initiatives mondiales de financement climatique et à soutenir le réseau mondial de recherche agricole, le CGIAR.

L'Afrique subsaharienne, où plus de 60 % de la population dépend de l'agriculture pour se nourrir et gagner sa vie, ne représente que 4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Au cours des dernières années, une vague d'événements climatiques extrêmes, comme des sécheresses dévastatrices en Afrique de l'Est et des inondations catastrophiques en Afrique de l'Ouest, a contribué à réduire la croissance économique et à accroître l'inégalité des revenus avec les pays riches, principalement en érodant la production de cultures et d'élevage. Bien qu'il existe de nombreuses innovations pour aider les petits exploitants agricoles de la région, moins de 2 % du financement climatique mondial est consacré à répondre à leurs besoins.

« Nous devons miser sur l'innovation pour que les petits exploitants agricoles d'Afrique subsaharienne et d'Asie du Sud disposent des outils dont ils ont besoin pour adapter leurs pratiques, nourrir leur population et renforcer leur résilience face au changement climatique », a déclaré M. Gates. « Les besoins des agriculteurs font partie intégrante du programme climatique mondial. »

Le CGIAR , le plus grand réseau de recherche agricole financé par le secteur public au monde, joue un rôle essentiel dans le soutien d'une production alimentaire durable et résiliente dans un monde soumis à des contraintes climatiques. Plus tôt cette semaine, un scénario d'investissement triennal a été lancé pour débloquer 4 milliards de dollars américains d'ici 2027, aidant ainsi le CGIAR à atteindre 500 millions d'exploitants agricoles d'ici 2030 grâce à des innovations en matière d'adaptation aux changements climatiques, et afin de réduire les émissions du secteur agricole de 1 gigatonne par année, ce qui équivaut à éliminer les émissions de plus de 200 millions de voitures.

« Nous sommes prêts à intensifier rapidement les innovations éprouvées qui aident déjà les exploitants agricoles des régions vulnérables comme l'Afrique et l'Asie du Sud à s'adapter aux conditions climatiques plus difficiles », a affirmé le professeur Lindiwe Majele Sibanda, président du Conseil du Système CGIAR. « Cette démarche comprend l'amélioration de l'accès à des variétés améliorées de cultures naturellement tolérantes au stress comme le manioc et le millet, l'utilisation de nouveaux outils et de nouvelles stratégies que les exploitants agricoles utilisent pour soutenir la santé des écosystèmes en revitalisant les terres dégradées et en fournissant des prévisions climatiques qui aident les exploitants agricoles à prévoir et à naviguer les phénomènes météorologiques extrêmes et les régimes de précipitations changeants. »

L'investissement de 100 millions de dollars de la Fondation annoncé aujourd'hui, qui correspond à l'engagement de 100 millions de dollars des EAU, soutiendra des organisations, comme le CGIAR, qui sont à l'avant-garde du développement d'innovations agricoles. Un financement supplémentaire de la Fondation appuiera le travail d'AIM4Scale, une nouvelle initiative d'adaptation aux changements climatiques qui sera lancée par les EAU. La Fondation se joindra également à des pays partenaires, des philanthropes et des institutions financières pour aider à accélérer l'accès à des innovations agricoles à fort impact pour les petits exploitants agricoles d'Afrique subsaharienne et d'Asie du Sud en réduisant les obstacles liés aux politiques et au financement.

CGIAR, le « meilleur choix » en adaptation

Depuis plus de 50 ans, le travail du CGIAR a permis de sauver des millions de vies et des billions de dollars à l'échelle mondiale. L'accent mis sur les petits exploitants agricoles a produit des avantages humanitaires qui rivalisent avec le pouvoir salvateur des vaccins. Il produit constamment des innovations à fort impact à un coût très faible, chaque dollar investi dans son travail générant des bénéfices de 10 dollars américains pour les communautés agricoles locales.

Avec son annonce d'aujourd'hui, la Fondation a dépassé son engagement actuel de 315 millions de dollars envers le CGIAR et se joint à un mouvement mondial d'action en faveur de l'adaptation aux changements climatiques. Cela comprend un nouveau financement de plus de 800 millions de dollars des pays donateurs au CGIAR pour le cycle de financement 2023-2024.

L'appui de la Fondation à l'adaptation agricole lors de la COP28 s'appuie sur des engagements antérieurs remontant à 2017 pour aider les petits exploitants agricoles à faire face aux changements climatiques. Pour en savoir plus sur le travail de la Fondation visant à créer un pipeline de solutions agricoles intelligentes face au climat, de nouvelles applications des technologies numériques, des approches à faibles émissions pour l'élevage à petite échelle, et des innovations qui répondent aux besoins négligés des agricultrices, veuillez consulter : https://www.gatesfoundation.org/ideas/climate-adaptation .

