Le ministre des Transports annonce le lancement du Bureau national de la chaîne d'approvisionnement afin de renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et d'accroître la compétitivité de l'économie





HALIFAX, NS, le 1er déc. 2023 /CNW/ - Les Canadiens et Canadiennes doivent pouvoir accéder à des biens abordables lorsqu'ils le souhaitent et qu'ils en ont besoin. Les défis posés par la pandémie de COVID-19 ont mis en évidence l'importance d'avoir des chaînes d'approvisionnement solides. Le gouvernement du Canada prend des mesures pour que nos chaînes d'approvisionnement restent résilientes et compétitives.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Pablo Rodriguez, a annoncé la création du Bureau national de la chaîne d'approvisionnement, dirigé par le sous-ministre adjoint Robert Dick. Cette initiative est soutenue par un investissement de 27,2 millions de dollars prévu dans le budget de 2023.

Le gouvernement du Canada reconnaît que la porte d'entrée du Pacifique joue un rôle essentiel pour garantir la résilience et l'efficacité des chaînes d'approvisionnement du Canada, et pour veiller à ce que les biens parviennent à la population canadienne et atteignent les marchés mondiaux le plus rapidement possible. C'est pourquoi le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, s'est rendu au port de Vancouver pour faire écho à l'annonce.

En collaboration avec l'industrie, les syndicats, les groupes autochtones et d'autres ordres de gouvernement, le Bureau s'efforcera d'accroître l'efficacité et la résilience de nos chaînes d'approvisionnement, y compris en atténuant les répercussions des perturbations. Le Bureau national de la chaîne d'approvisionnement :

élaborera et mettra en oeuvre une Stratégie nationale sur la chaîne d'approvisionnement;

soutiendra les efforts du gouvernement fédéral pour répondre aux perturbations importantes dans la chaîne d'approvisionnement, dont celles liées à des phénomènes météorologiques extrêmes et à des conflits du travail;

appuiera l'échange de données pour que les marchandises circulent plus efficacement, ainsi que pour faciliter les décisions stratégiques en matière de politiques, de réglementation et d'investissement prises par les gouvernements et l'industrie;

assurera une coordination et un leadership globaux, favorisera la collaboration et mènera des actions de conscientisation à l'externe en ce qui concerne les enjeux liés à la chaîne d'approvisionnement à l'échelle interprovinciale/territoriale et mondiale.

La création du Bureau national de la chaîne d'approvisionnement donne suite à l'une des principales recommandations formulées dans le rapport du Groupe de travail national sur la chaîne d'approvisionnement. Le renforcement des chaînes approvisionnement du transport au Canada fait partie intégrante des mesures prises par le gouvernement du Canada afin de rendre la vie plus abordable pour la population canadienne. Une approche collaborative et intégrée est indispensable au renforcement de nos chaînes d'approvisionnement et à la croissance de notre économie.

Citations

« La solidité de nos chaînes d'approvisionnement du transport est directement liée au coût de la vie. Le Bureau national de la chaîne d'approvisionnement rendra nos réseaux de transport plus résilients, plus efficaces et plus fiables. Il s'agit de l'une des nombreuses initiatives du gouvernement du Canada visant à réduire la congestion dans toute la chaîne d'approvisionnement du transport, ce qui profitera à l'ensemble de la population canadienne. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports

« Le Bureau national de la chaîne d'approvisionnement améliorera la façon dont les marchandises nous parviennent, en garantissant la fiabilité et l'efficacité. Le gouvernement travaille en partenariat avec l'industrie afin de mieux collaborer et d'améliorer les résultats d'aujourd'hui et pour l'avenir de tous les Canadiens et Canadiennes. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Les faits en bref

La création du Bureau national de la chaîne d'approvisionnement fait suite aux recommandations du rapport final présenté au ministre des Transports par le Groupe de travail national sur la chaîne d'approvisionnement le 6 octobre 2022.

Le Bureau consulte les intervenants pour déterminer les enjeux prioritaires liés au réseau de chaînes d'approvisionnement et les solutions à mettre en oeuvre de façon collaborative. Le Bureau peut être joint à l'adresse [email protected] .

. Le Bureau national de la chaîne d'approvisionnement élaborera et mettra en oeuvre une Stratégie nationale sur la chaîne d'approvisionnement afin d'établir les priorités et de soutenir les mesures de collaboration visant à améliorer les chaînes d'approvisionnement du Canada .

. Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel à la croissance économique du Canada. Par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, le gouvernement du Canada appuie l'amélioration des routes, des voies ferrées, des routes aériennes et des routes maritimes du Canada afin de favoriser le commerce national et international.

Liens connexes

Transports Canada est en ligne au tc.canada.ca. Abonnez-vous à Nouvelles en direct ou restez branchés par l'entremise de Twitter, de Facebook, de YouTube, d'Instagram, et de LinkedIn pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Ce communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transport Canada - Ottawa

1 décembre 2023 à 15:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :