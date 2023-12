Plan québécois en entrepreneuriat - Appui de 3 M$ pour déployer le Réseau Mentorat à travers tout le Québec





QUÉBEC, le 1er déc. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec alloue une contribution financière de 3 millions de dollars à la Fondation de l'entrepreneurship afin qu'elle poursuive, par l'entremise du Réseau Mentorat, le déploiement de ses activités structurantes de mentorat destinées aux entrepreneurs sur tout le territoire du Québec.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Cette initiative, qui vise à favoriser la croissance des entreprises québécoises et à leur donner toutes les chances possibles de réussite, rejoint les objectifs du Plan québécois en entrepreneuriat (PQE) 2022-2025, soit soutenir les créateurs d'entreprise dans le renforcement de leurs compétences et mettre en place un environnement propice au démarrage, à l'expansion et à la pérennité de leurs projets.

Citation :

« Avec le PQE, on reconnaît l'importance du mentorat personnalisé pour le développement de notre écosystème d'affaires. Cet appui au Réseau Mentorat confirme notre volonté d'outiller les entrepreneurs qui ont le désir de contribuer à l'essor économique du Québec. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le Réseau Mentorat de la Fondation de l'entrepreneurship gère et développe du mentorat pour les entrepreneurs partout au Québec. En 2022-2023, 1 385 mentors d'expérience se sont investis bénévolement au sein de l'organisation.

Doté d'un cadre financier de 121,7 millions de dollars, le PQE vise à créer davantage d'entreprises et à encourager le succès et la persévérance des gens d'affaires. Il propose neuf mesures qui concernent les services aux entrepreneurs, l'accompagnement, l'offre de formations, l'accélération de la croissance, l'innovation, le financement et le soutien au repreneuriat.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

1 décembre 2023 à 10:24

Communiqué envoyé leet diffusé par :