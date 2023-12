XCMG Future Creator : la saison 8 de XCMG Apprentice met l'accent sur la fabrication intelligente et l'équipement vert





XUZHOU, Chine, 1er décembre 2023 /PRNewswire/ -- Sur le thème « XCMG Future Creator », la huitième saison du programme international de développement des talents de XCMG Machinery (SHE:000425), XCMG Apprentice, s'est achevée avec succès par un atelier d'une semaine au siège de XCMG à Xuzhou. Six opérateurs de machines, venant du Brésil, d'Ouzbékistan et d'autres pays, ont visité l'usine de fabrication intelligente de XCMG, se sont servis d'une sélection d'équipements verts et intelligents, notamment des pelleteuses, des grues et des machines portuaires.

Au cours de l'atelier, les experts et les cadres supérieurs de XCMG ont amené les apprentis à explorer les réalisations du groupe en matière de fabrication intelligente, de développement de produits haut de gamme, de R&D et de marketing mondial.

XCMG a présenté les capacités de fabrication intelligente de ses machines de chargement en mettant l'accent sur l'intelligence et la durabilité. Les apprentis ont non seulement découvert les produits électriques purs, mais ils ont également visité l'usine de fabrication intelligente, testé et utilisé les équipements, dont la chargeuse sans conducteur XC918-EV, la chargeuse télécommandée XC958, la niveleuse minière super-puissante GR5505 et la chargeuse compacte XC7-SR07E en effectuant un virage en S.

Dans la division des équipements lourds, les apprentis ont testé la plus grande grue tout-terrain du monde, la XCA3000, et ont piloté à distance la grue sans conducteur XCA160L8, qui excelle en termes de maniabilité et de fiabilité. Les apprentis ont également visité le pont Ma'anshan de la rivière Yangtze, qui adopte la grue à tour XGT15000-600S laquelle s'attaque à plus de 60 technologies de base et 20 problèmes techniques mondiaux pour garantir des performances supérieures pour les constructions à grande échelle.

Les apprentis ont également utilisé des systèmes de véhicule à guidage automatique (SVGA) développés pour les ports, essayé de tirer des balles dans des paniers en conduisant un chariot élévateur à flèche télescopique et testé plusieurs camions à énergie nouvelle et sans conducteur pour l'exploitation minière, le béton et plus encore.

À l'usine de fabrication intelligente, les apprentis ont découvert diverses lignes de production et ateliers équipés de technologies intelligentes de pointe. L'usine de machines portuaires a présenté les 80 processus de production, une machine à souder automatique, une machine intelligente de serrage de boulons de pneus, et plus encore. Dans l'usine de poids lourds la plus intelligente de Chine, les apprentis ont appris les dernières technologies en termes de fabrication intelligente, y compris l'inspection intelligente des revêtements, les robots pour le poinçonnage et le soudage automatiques, les SVGA, etc.

Avant le stage d'une semaine à Xuzhou, la saison 8 de XCMG Apprentice a organisé une série de formations sur place et d'événements sur le thème « Vie mécanique de rêve » au Brésil, en Pologne, en Inde, en Ouzbékistan et en Chine.

Lancé en 2016, XCMG Apprentice, une expérience immersive et un programme d'éducation à l'innovation, offre aux jeunes talents du monde entier la possibilité de découvrir XCMG, ses technologies innovantes et son influence mondiale tout en favorisant les échanges internationaux dans le secteur des machines de construction.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2289351/WechatIMG3004.jpg

