La cuisine des temples coréens : guérison culinaire pour l'âme - Qu'est-ce qui suscite l'intérêt mondial pour la cuisine des temples ?

SÉOUL, Corée du Sud, 1 décembre 2023 /PRNewswire/ -- L'engouement mondial pour la cuisine des temples coréens, imprégnée de la sagesse de 1700 ans de bouddhisme coréen, continue de captiver les amateurs du monde entier. Plusieurs institutions culinaires de renommée mondiale, dont le Banarsidas Chandiwala Institute of Hotel Management and Catering Technology (BCIHMCT) en Inde, ont proposé des ateliers et des démonstrations sur la cuisine des temples. Le Cordon Bleu Paris et son campus londonien forment depuis trois ans les futurs chefs grâce à des cours spécialisés de cuisine végétarienne axés sur la cuisine des temples. L'intérêt pour les moines qui perpétuent la cuisine des temples, comme la nonne bouddhiste Jeong Kwan, reconnue comme cheffe de la cuisine des temples coréens par l'ordre Jogye, la plus grande secte bouddhiste de Corée, connaît un essor rapide. Jeong Kwan s'est fait connaître par son apparition dans la série « Chef's Table » de Netflix.

Qu'est-ce qui suscite l'intérêt mondial pour la cuisine des temples et qu'est-ce qui la distingue de la simple cuisine végétarienne ?

L'intérêt croissant pour la cuisine des temples est étroitement lié à l'augmentation de la population végétarienne et végétalienne dans le monde. Alors que de plus en plus de personnes aspirent à un régime alimentaire respectueux de la santé et de la vie, la tendance aux régimes à base de plantes accroît naturellement l'intérêt pour la cuisine des temples.

La cuisine des temples incarne l'harmonie et la proximité avec la nature, offrant un goût pur, sans additifs artificiels ni assaisonnements d'origine animale. Composée de légumes frais et de légumes de saison, auxquels s'ajoutent des champignons ou des haricots à la place de la viande, la cuisine des temples s'adresse aux végétariens. Elle apparaît comme une alternative alimentaire convaincante à l'ère actuelle de la crise climatique, permettant ainsi de tenir compte de l'avenir de l'humanité.

La cuisine des temples incarne la sagesse pour un mode de vie durable grâce à des pratiques culturales respectueuses de l'environnement, à un régime sans viande à faible émission de carbone, à une utilisation efficace des ingrédients dans la cuisine et à la pratique du « balwoo gongyang », où la cérémonie du repas comprend le riz, la soupe, les accompagnements et même l'eau dans un seul bol, soulignant l'importance de tout finir, ce qui permet de réduire au minimum le gaspillage.

Se distinguant du simple végétarisme, la cuisine des temples attire les personnes soucieuses non seulement de leur santé physique, mais aussi de leur bien-être mental et spirituel. En tant que régime alimentaire des adeptes des temples, elle symbolise plus que la simple subsistance. La cuisine des temples respecte chaque étape, de la culture des ingrédients à la préparation et à la consommation des repas, honorant ainsi le dévouement de toutes les personnes impliquées.

En outre, la cuisine du temple transcende le concept d'une alimentation saine pour assurer les fonctions corporelles ; elle nourrit et soigne l'âme et l'esprit. Profiter de la vitalité de la nature à travers des ingrédients frais favorise l'acceptation totale de toutes les formes de vie et sert de moyen de communication.

L'intérêt profond porté à la cuisine des temples dans les grandes écoles culinaires du monde entier découle de la réflexion contemplative qu'elle mène sur les éléments spirituels, dépassant ainsi le simple acte de manger.

Par exemple, Le Cordon Bleu a introduit la cuisine des temples dans ses cours de cuisine végétarienne sur les campus de Paris et de Londres pendant trois années consécutives depuis 2020, en proposant des cours en ligne et hors ligne.

En mars de cette année, le BCIHMCT en Inde et l'Université GD Goenka - Le Cordon Bleu Inde ont organisé un atelier et une démonstration sur la cuisine des temples par Maître Jeong Kwan. Au cours de cet atelier, elle a insisté sur le fait que « la compréhension de la contemplation profonde de la vie est essentielle pour faire ressortir les saveurs propres aux ingrédients, ce qui en fait une pratique en soi », déclaration ce qui lui a valu les éloges des professeurs et des étudiants présents.

Si vous souhaitez découvrir l'essence de la cuisine des temples en Corée, vous pouvez participer à « Let's Learn Korean Temple Food », un cours hebdomadaire d'une journée à l'intention des étrangers, organisé tous les samedis de 10 à 12 heures au Korean Temple Food Center à Insadong, l'un des lieux touristiques les plus célèbres de Séoul.

Pour une expérience plus immédiate, laissez-vous tenter par un cours sur la cuisine des temples méticuleusement préparé au « Balwoo Gongyang ». Récompensé par une étoile Michelin pendant trois années consécutives, le Balwoo Gongyang propose des menus saisonniers à base d'ingrédients frais et de saison. Que diriez-vous d'entreprendre un voyage en Corée pour nourrir le corps et l'esprit grâce à une cuisine automnale chaleureuse ?

Découvrons la cuisine des temples coréens, Centre de la cuisine des temples coréens

- Heures d'ouverture : tous les samedis de 10h30 à 12h00

- Prix : 10 000 KRW

- Réservation : edu.koreatemplefood.com

- Tél. : +82-2-733-4650

