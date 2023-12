Deloitte Inde s'associe à Ramco Systems pour redéfinir le paysage de la transformation de la paie





Des services complets de gestion de la paie à l'échelle mondiale s'appuyant sur une technologie robuste pour accroître la productivité et l'efficacité des entreprises

CHENNAI, Inde, 1 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Deloitte Touche Tohmatsu India LLP a conclu un partenariat stratégique avec Ramco Systems Limited, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies de paie. Ce partenariat s'appuie sur la plateforme de paie innovante de Ramco en conjonction avec les services de conseil et de gestion de Deloitte. Ensemble, les deux sociétés s'engagent à fournir une solution de paie complète qui garantit des services opérationnels, la conformité, une expérience utilisateur transparente et une couverture complète couvrant plus de 150 pays, le tout accessible par le biais d'une plateforme de paie unique et unifiée.

Points forts du partenariat :

Conforme : Services gérés sécurisés et précis Conformité pour les expatriés Services du dernier kilomètre

Pratique : Vue globale de la paie dans un seul produit Mise en oeuvre facile Connecteurs certifiés avec les fournisseurs HCM mondiaux Assistance en cas de questions grâce à un chatbot et à un service d'assistance

Complet : Conformité fiscale des particuliers Conseil - Paie Conseil - Capital humain



Ce partenariat offre aux entreprises la possibilité d'exploiter une gamme complète de services, c'est-à-dire de réduire les risques grâce à une intégration transparente, une livraison plus rapide, une optimisation des performances et une meilleure visibilité. Il permet en outre aux entreprises de mettre en place une gouvernance permanente et autonome, en favorisant l'efficacité, l'évolutivité et l'innovation dans le paysage numérique.

« Le paysage fiscal en constante évolution exige une infrastructure numérique rapide et adaptable pour permettre aux entreprises de répondre à leurs besoins et de rester conformes, a déclaré Gokul Chaudhri, président du département fiscal de Deloitte Touche Tohmatsu India LLP. Notre partenariat stratégique avec Ramco témoigne de notre engagement à donner aux entreprises les moyens d'agir grâce à un puissant mélange de technologie et de mise en oeuvre, garantissant une qualité et une excellence inébranlables, quelle que soit la situation géographique de nos précieux clients ou l'ampleur de leurs opérations. »

À propos de ce partenariat, Tapati Ghose, associée chez Deloitte Touche Tohmatsu India LLP, a commenté : « Grâce à ce partenariat, notre objectif collectif est d'offrir un éventail complet de services de paie de bout en bout qui répondent aux exigences des employeurs. En s'appuyant sur des innovations technologiques de pointe telles que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique (IA-ML), l'intégration des chatbots, des communications technologiques transparentes et des pôles centraux, notre alliance a conçu avec soin une plateforme robuste et évolutive à l'infini qui est prête à donner aux entreprises les moyens d'agir à l'échelle mondiale. Il s'agit d'une étape importante dans notre parcours continu visant à avoir un impact transformateur dans le domaine des services aux entreprises. »

Rohit Mathur, vice-président principal et responsable de la division stratégique, des RH et de la paie chez Ramco Systems, a ajouté : « Notre partenariat de 10 ans avec Deloitte témoigne de notre engagement à fournir une valeur ajoutée exceptionnelle à nos clients. En tant que partenaire pour la conformité de la paie, nous avons d'abord reçu des conseils techniques sur les exigences réglementaires spécifiques à chaque pays ayant un impact sur la paie et la conformité statutaire, notre association avec Deloitte a fait du chemin et nous tirons maintenant parti de son expertise dans de multiples domaines. Grâce à la solide expertise de Deloitte en matière de prestation de services et à la plateforme de paie robuste de Ramco, nous sommes prêts, par le biais de ce partenariat, à donner aux entreprises internationales les moyens d'agir et à les aider à s'engager dans une transformation complète de la paie. Je suis convaincu que ce partenariat, ainsi que nos investissements dans des technologies de pointe telles que le framework low-code, la paie en mémoire ultrarapide, et les validations et analyses alimentées par l'IA, changeront la donne. »

Subbaraman Ramaswamy, responsable de la réussite client (Global Enterprise Business) chez Ramco Systems, a indiqué : « Notre partenariat stratégique avec Deloitte représente une étape importante pour nos deux entreprises, car nous unissons nos forces pour aider à résoudre les défis mondiaux liés à la paie pour nos clients. Ensemble, nous nous réjouissons de révolutionner le paysage mondial de la paie et d'apporter une valeur ajoutée inégalée aux entreprises. Je suis convaincu que cette association favorisera la croissance mutuelle et créera de nouvelles opportunités. »

Écoutez Gokul Chaudhri et Rohit Mathur présenter les points forts de ce partenariat stratégique. Cliquez ICI pour voir la vidéo

À propos de Deloitte :

Ce communiqué de presse a été publié par Deloitte Touche Tohmatsu India LLP. Deloitte désigne un ou plusieurs cabinets Deloitte Touche Tohmatsu Limited (« DTTL »), une société privée britannique à responsabilité limitée, son réseau de cabinets membres et leurs entités apparentées. DTTL et chacun de ses cabinets membres sont des entités juridiquement distinctes et indépendantes. DTTL (également appelé « Deloitte Global ») ne fournit pas de services aux clients. Pour en savoir plus sur DTTL et ses cabinets membres, rendez-vous sur www.deloitte.com/about

À propos de Ramco Systems :

Ramco Systems est un fournisseur de logiciels et plateformes d'entreprise de classe mondiale qui perturbe le marché avec ses logiciels d'entreprise multi-tenant basés sur le cloud et le mobile, en stimulant avec succès l'innovation depuis plus de 25 ans. Au fil des ans, Ramco a conservé un palmarès constant de plus de 1 000 clients dans le monde, avec plus de 2 millions d'utilisateurs, et a fourni une valeur commerciale tangible dans les domaines de la paie mondiale, de l'aviation, de l'aérospatiale et de la défense, ainsi que de la planification des ressources des entreprises. Le principal facteur de différenciation de Ramco est son approche innovante du développement de produits grâce à sa plateforme révolutionnaire d'assemblage et de fourniture d'applications d'entreprise. En matière d'innovation, Ramco s'appuie sur des technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, l'automatisation des processus par la robotique et la blockchain, entre autres, pour aider les entreprises à adopter la transformation numérique.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.ramco.com/products/payroll

Suivez Ramco sur Twitter @RamcoSystems / @RamcoPayroll et suivez les actualités sur https://www.ramco.com/blog

