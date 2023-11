Empatica annonce son intention de réaliser une étude clinique de référence visant à développer la prévision des crises d'épilepsie basée sur l'IA à partir de dispositifs portables alimentés par des données du monde réel





Empatica, une entreprise de santé numérique et d'IA qui développe des dispositifs portables de qualité médicale et des biomarqueurs numériques pour le suivi et les diagnostics de santé, a annoncé aujourd'hui son intention de lancer une étude inédite visant à développer un algorithme de prévision des crises convulsives pour les personnes vivant avec l'épilepsie, sur la base de données issues du monde réel collectées à l'aide de sa technologie.

Plus de 3 millions d'Américains souffrent d'épilepsie, selon les chiffres des Centers for Disease Control, et environ un tiers des épileptiques souffrent d'épilepsie réfractaire, c'est-à-dire que les médicaments ne parviennent plus à contrôler les crises1. Les crises d'épilepsie sont des problèmes de santé perturbateurs qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur la qualité de vie, et augmenter le risque de blessure et de décès chez les personnes souffrant de cette affection. Cette étude est conçue pour identifier de façon individualisée les périodes de risque de crise chez les patients épileptiques, en utilisant la viabilité des biomarqueurs et les schémas des données relatives au mode de vie des patients comme données d'entrée dans un algorithme de prévision.

« La prévision des crises fait depuis longtemps partie des fonctions les plus demandées par les personnes atteintes d'épilepsie. Nous sommes ravis d'annoncer notre intention de lancer une vaste étude clinique visant à utiliser la technologie portable pour permettre une prévision fiable des crises », a déclaré le Dr Rosalind Picard, cofondatrice et directrice scientifique d'Empatica. « Les patients qui souffrent d'épilepsie comprennent le poids de l'incertitude liée aux crises, et nous espérons que cette étude leur permettra de mieux reprendre le contrôle de leur vie, en réduisant leur stress et peut-être aussi en permettant des interventions précoces qui, à terme, pourraient réduire les crises ou les empêcher de se produire. »

Cette étude s'appuiera sur l'expérience éprouvée d'Empatica en matière de surveillance de maladies neurologiques telles que l'épilepsie. La montre connectée Embrace d'Empatica est le premier et le seul dispositif technologique portable à avoir été approuvé par la FDA pour la détection de possibles crises d'épilepsie, et l'un des premiers dispositifs médicaux alimentés par l'IA approuvés par la FDA. Les dispositifs portables d'Empatica ont également été utilisés précédemment pour collecter avec succès des données permettant de prévoir les crises d'épilepsie, lors d'une étude évaluée par les pairs menée par la Mayo Clinic, le King's College et l'université de Melbourne, et financée par l'Epilepsy Foundation dans le cadre de l'initiative « Seizure Gauge »2. À l'occasion de l'étude à venir, Empatica prévoit de s'appuyer sur son expertise en matière d'IA et d'apprentissage automatique, ainsi que sur son accès au plus grand ensemble de données du monde réel sur les crises convulsives, afin de développer l'algorithme de prévision des crises.

Cette étude s'inscrit également dans le cadre des travaux d'Empatica visant à développer des algorithmes prédictifs alimentés par l'IA. En 2021, Empatica a mis au point un algorithme prédictif basé sur l'IA qui a reçu le marquage CE pour un usage médical dans l'UE. Cet algorithme est destiné à envoyer une alerte lors de la détection de signes précoces d'infections respiratoires, y compris de covid-19.

Le recrutement de l'étude commencera au début de l'année 2024. Les personnes qui souhaitent être contactées pour participer à l'étude lorsque le recrutement débutera peuvent visiter empatica.com/seizure-forecasting pour en savoir plus.

Empatica Inc. est un pionnier de la surveillance médicale continue, discrète et à distance grâce à l'IA. La plateforme et la technologie d'Empatica sont utilisées par des milliers de partenaires institutionnels à des fins de recherche, dans le cadre d'études sur le stress, le sommeil, l'épilepsie, la migraine, la dépression, la toxicomanie et d'autres affections. Son produit phare, la montre connectée EmbracePlus, a été développé avec des partenaires clés, dont le Département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis (HHS), l'United States Army Medical Research and Development Command (USAMRDC) et le programme TRISH financé par la NASA. La montre primée Embrace d'Empatica est la première et la seule montre connectée au monde utilisée en neurologie à avoir été approuvée par la FDA pour sa capacité à détecter les crises d'épilepsie.

