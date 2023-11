Porter inaugure deux nouveaux itinéraires vers Fort Lauderdale





Des vols reliant Toronto et Ottawa à une autre destination de la Floride sont maintenant offerts

TORONTO, le 30 nov. 2023 /CNW/ - Porter Airlines a élargi son offre d'itinéraires entre la Floride et l'Est du Canada avec l'ajout de deux nouveaux vols depuis l'aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) et l'aéroport international d'Ottawa (YOW). Ces vols en direction de l'aéroport international Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) décolleront pour la première fois aujourd'hui.

Les passagers qui emprunteront ces nouveaux itinéraires seront ravis de profiter d'une expérience de vol en classe économique exceptionnelle, qui comprend une connexion Wi-Fi gratuite du décollage à l'atterrissage.

De la bière, du vin et des collations de qualité supérieure sont également offerts gratuitement à tous les passagers. Ceux qui choisissent le tarif tout inclus PorterRéserve ont droit à un enregistrement prioritaire, des sièges avec plus d'espace pour les jambes, des cocktails prémélangés de qualité supérieure et des repas frais et sains - des avantages qui font toutefois partie du menu à la carte dans le cas d'un tarif PorterClassique.

Ces deux nouveaux itinéraires seront offerts à raison d'un vol aller-retour quotidien à bord d'un aéronef Embraer E195-E2 de 132 places. Ces appareils sont dotés d'une configuration deux par deux, ce qui signifie qu'il n'y a pas de sièges du milieu sur les vols de Porter.

Pour la première fois, un accueil chaleureux misant sur le style, l'attention et le charme attend tous les passagers qui transitent par l'aéroport Pearson de Toronto ou l'aéroport international d'Ottawa lorsqu'ils voyagent à destination de villes de l'Ouest canadien comme Calgary, Edmonton ou Vancouver depuis Fort Lauderdale.

Pour consulter les horaires détaillés et réserver des forfaits vacances Évasions Porter, visitez le site www.flyporter.com .

« La Floride est une destination prisée des Canadiens, et Fort Lauderdale est la quatrième ville de l'État floridien à accueillir de nouveaux vols de Porter depuis l'automne, a déclaré le vice-président exécutif et chef des affaires commerciales de Porter Airlines, Kevin Jackson. Nous sommes heureux que les passagers puissent voyager avec style vers une multitude de destinations tout en profitant de l'expérience économique inégalée de Porter. »

« La période achalandée des Fêtes approche à grands pas, et c'est le moment idéal pour ajouter Porter Airlines à notre portefeuille croissant de transporteurs aériens, a affirmé Mark Gale, chef de la direction et directeur de l'aviation de l'aéroport international Fort Lauderdale-Hollywood (FLL). Comme le Canada représente déjà le marché international no 1 pour l'aéroport de Fort Lauderdale, les vols de Porter vers et depuis Toronto et Ottawa contribueront à renforcer les liens existants entre les deux régions tout en offrant de nouvelles possibilités de voyage au profit d'activités touristiques et commerciales mutuellement avantageuses. »

« Ottawa-Gatineau abrite une large population de snowbirds qui mettent le cap sur le sud de la Floride pendant l'hiver, ce qui fait de Fort Lauderdale leur aéroport de prédilection », a expliqué Mark Laroche, président et chef de la direction de l'aéroport international d'Ottawa. Un nombre accru d'options pour nos passagers est toujours bienvenu, tout comme la confiance continue que Porter accorde à l'aéroport international d'Ottawa dans le cadre de l'élargissement de son réseau. »

« L'hiver dernier, Fort Lauderdale s'est avérée la destination la plus courue au départ de l'aéroport Pearson de Toronto, a révélé Khalil Lamrabet, chef de la direction commerciale de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto. Nous sommes ravis de constater l'engagement continu de Porter à l'égard de l'expansion de son réseau à YYZ. Il ne fait aucun doute que la croissance de la compagnie aérienne contribue à satisfaire la demande tout en offrant plus de choix aux passagers. »

