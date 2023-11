L'aéroport Toronto Pearson présente un plan de préparation amélioré pour l'hiver de 2023-2024





TORONTO, le 30 nov. 2023 /CNW/ - En prévision des déplacements en hiver et de la période des Fêtes de 2023-2024, l'Aéroport international de Toronto (l'« aéroport Toronto Pearson ») a annoncé aujourd'hui des améliorations opérationnelles visant à atteindre le niveau de préparation nécessaire et à le maintenir tout au long de l'hiver.

Ces initiatives comprennent l'augmentation du personnel, l'élargissement des capacités de dégivrage, la mise en service de chasse-neige de pointe et la mise en oeuvre de technologies prédictives pour la prévision des conditions météorologiques et des retards. Un système d'intelligence artificielle novateur a également été mis en place pour une manutention des bagages plus efficace grâce à l'identification et à la résolution proactives de problèmes communs et potentiels qui pourraient autrement interrompre le déroulement des activités.

Les mesures ont été décrites lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui à l'aérogare 1, en présence de Deborah Flint (présidente et chef de la direction) et de Todd Browne (directeur associé, activités sur le terrain).

Au sujet des capacités améliorées de l'aéroport, Deborah Flint a fait la remarque suivante : « Nous étions très satisfaits avec notre performance cette saison estivale puisque nos partenaires aéronautiques et agences gouvernementales, comme les compagnies aériennes et NAV Canada, étaient nettement plus résistants aux défis. En prenant des mesures proactives pour gérer la congestion et en collaborant étroitement avec eux, nous avons considérablement amélioré la ponctualité et les normes opérationnelles. Nos efforts ont conduit à une augmentation notable de la ponctualité, avec une augmentation de 6 % ce mois-ci, représentant une augmentation de 10 % par rapport à la même période l'an dernier pour l'ensemble des transporteurs. Parallèlement, nos efforts ont aussi mené à la réduction des retenues, qui étaient de plus de 1 700 à l'été 2022, pour s'établir à seulement 13 à l'été 2023. »

L'aéroport Toronto Pearson s'est engagé à donner aux passagers un plus grand contrôle sur leur voyage. Des services comme YYZ Express pour un traitement plus rapide, Mobile Passport Control pour le prédédouanement accéléré à l'entrée aux États-Unis et la déclaration faite à l'avance pour une déclaration de douanes et d'immigration efficace continueront d'être mis de l'avant pour la commodité des passagers.

« Nous sommes déterminés à offrir à nos passagers une expérience de voyage inégalée. Nous continuerons à investir dans l'agrandissement et la modernisation des installations et de l'équipement, ainsi que dans l'augmentation du personnel, afin d'offrir une expérience de haute qualité à Toronto Pearson, ce qui est l'un des éléments de notre engagement envers l'excellence, » a-t-elle soulignée. « L'hiver sera toujours synonyme de conditions météorologiques difficiles, et c'est pour cette raison là que nous renforçons les outils pour fournir aux passagers plus d'informations et de contrôle sur leur expérience de voyage. La saison des voyages des Fêtes a sa propre énergie, et nous vous accueillons avec enthousiasme ici à Toronto Pearson. »

À l'approche des déplacements d'hiver et de la période des Fêtes, l'aéroport Toronto Pearson transmet ses meilleurs voeux à tous et tient à rassurer les voyageurs quant à son engagement à offrir une expérience de voyage sans heurts ni stress.

