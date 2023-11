Le Costa Rica et le Salvador à longueur d'année : Air Transat annualise ses vols vers Libéria et San Salvador





MONTRÉAL, le 30 nov. 2023 /CNW/ - Air Transat, élue Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde lors des World Airline Awards 2023 de Skytrax, est ravie d'annoncer deux bonifications à son programme de vols. Désormais, ses routes populaires reliant Montréal à San Salvador, au Salvador, et à Liberia, au Costa Rica, auparavant disponibles uniquement durant la saison hivernale, seront offertes toute l'année.

« Cette extension de service reflète notre engagement à offrir des options de voyage flexibles et variées à notre clientèle, indique Michèle Barre, cheffe de la direction des revenus de Transat. L'annualisation de ces routes est une réponse directe à l'intérêt grandissant pour ces destinations en Amérique latine, et c'est avec fierté que nous offrons en exclusivité ces vols sans escale toute l'année depuis Montréal. »

À partir du 1er mai 2024, les vols vers San Salvador seront opérés chaque mercredi, et ceux vers Liberia, au Costa Rica, chaque dimanche. Ces nouvelles fréquences offrent une opportunité unique aux voyageuses et voyageurs de découvrir ces destinations en dehors de la haute saison hivernale. Parallèlement, elles apportent une flexibilité accrue aux communautés salvadorienne et costaricienne installées au Canada, facilitant les retrouvailles avec leurs proches à tout moment de l'année.

« Cette expansion des opérations d'Air Transat aura un impact important sur notre tourisme et notre économie, en augmentant le flux de visiteurs nationaux et étrangers visitant notre pays, déclare Adriana Mira, Vice-ministre des affaires étrangères du Salvador. Elle permettra également de rapprocher le Salvador et le Canada et de renforcer les liens commerciaux et d'investissement entre nos pays. »

« Nous sommes très satisfait de l'augmentation des fréquences annoncée par Air Transat, ajoute Ange Croci, Directeur Commercial et Communication de l'aéroport de Guanacaste (LIR), membre du réseau VINCI Airports. La stratégie de développement de la desserte aérienne de VINCI Airports en partenariat avec les secteurs public et privé a permis la consolidation du Guanacaste au Canada. L'un des phénomènes les plus impressionnants observés au cours des dernières années est l'augmentation du nombre d'arrivées des Canadiens sur notre aéroport. Nous allons dépasser notre record d'arrivées de touristes en 2024 grâce à l'ajout de cette nouvelle fréquence vers Libéria au Costa Rica, désormais annuelle au départ de Montréal. »

Cette expansion exclusive, au départ de l'Aéroport International Montréal-Trudeau, renforce le positionnement d'Air Transat sur le marché canadien dans le secteur des voyages vers l'Amérique Latine.

À propos d'Air Transat

Fondée à Montréal il y a 36 ans, Air Transat est une marque phare du voyage élue par la clientèle meilleure compagnie aérienne loisirs au monde aux World Airline Awards 2023 de Skytrax. Son programme offre l'accès à des destinations internationales, principalement en Europe, dans les Caraïbes, sur les côtes est et ouest-américaines, en Amérique du Sud et en Afrique du Nord. Air Transat est reconnue pour l'excellence de son service à la clientèle. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus écoénergétiques de leur catégorie, Air Transat s'engage au profit d'une industrie du voyage soucieuse de l'environnement. Son siège social est situé à Montréal, avec des plateformes aéroportuaires d'importance à l'Aéroport international Montréal-Trudeau (YUL) et à l'Aéroport Pearson (YYZ). Elle compte 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX: TRZ). www.airtransat.com

Banque d'images : transat.com/fr-CA/corporatif/medias

Source : Transat A.T. Inc.

SOURCE Transat A.T. Inc.

30 novembre 2023 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :